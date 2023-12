Bergle bi najraje že pospravil, a treba je poslušati zdravnike

Zadnji mesec leta 2023 slovenski reprezentant Jaka Bijol preživlja precej drugače, kot si je zamišljal. Poškodba stopala, natančneje zlom kosti levega stopala, in posledična operacija sta ga oddaljili od nogometnih zelenic in spremenili njegov vsakdan.

"Vsak športnik gre v karieri čez veliko ovir. Iskreno ne vem, ali sem morda šel že čez toliko težkih stvari, da mi ta poškodba mentalno ne povzroča prevelikih preglavic. Glava ni obremenjena z mislimi, zakaj jaz. Zavedam se, da so poškodbe del športa, del našega posla, del tega, kar počnemo, in sem povsem osredotočen, da pridem čim prej nazaj. Je pa res, da bi bergle najraje že pospravil, upam, da jih bom kmalu, saj že lahko stopim na nogo, a zdravniki pravijo, da še ni povsem v redu, da je še malo prehitro. Se jih pa želim čim prej znebiti, ker kar ovirajo pri vsakodnevnih opravilih," je po prireditvi Športnik leta v pogovoru za Sportal dejal Bijol in dodal, da pri okrevanju ne bo prehiteval dogodkov.

"Ko si enkrat še kave ne moreš sam prinesti do kavča"

"Pri zdravstvenih stvareh ni dobro biti preveč pameten, bolje je poslušati tiste, ki vedo o tej temi veliko več kot jaz, tako da bom kar pridno ubogal zdravnike," pravi visokorasli nogometaš iz Vuzenice, v teh dneh še dodatno vesel podpore domačih: "Ko si enkrat še kave ne moreš sam normalno prinesti do kavča, je težko, zato je pomoč najbližjih še toliko pomembnejša. V takih časih jih potrebuješ še bolj, da ti stojijo ob strani."

"O časovnici vrnitve je zelo nehvaležno govoriti, a čez okoli dva meseca naj bi bil nazaj, saj kosti potrebujejo nekaj časa, da se res zacelijo. Počutim se dobro, veliko stvari zdaj že lahko fizično opravljam. Verjamem, da bom ob vrnitvi dobro pripravljen, da se bom vrnil še močnejši, kot pogosto slišimo ob poškodbah," je odločen 24-letnik, ki bo vrhunec reprezentančne kariere dočakal prihodnje leto na evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer se bodo Slovenci v skupini merili z Danci, Srbi in Angleži.

Zanimive številke

Želje vseh slovenskih navijačev, da bi si ogledali katero od tekem v Stuttgartu, Münchnu ali Kölnu, ne bodo uslišane. Povpraševanje po vstopnicah namreč močno presega ponudbo. Uefa je vsaki državi, ki bo igrala v skupinskem delu, namenila po 10 tisoč vstopnic na tekmo njene reprezentance, zahtevkov za slovenske tekme z Dansko, Srbijo in Anglijo pa je bilo po poročanju Sportkluba kar 344 tisoč. Tudi njega je presenetilo veliko povpraševanje Slovencev po vstopnicah za evropsko prvenstvo. Foto: www.alesfevzer.com

"Fascinantno je bilo videti ta podatek, kakšne številke! Upam le, da bo čim več ljudi nekako pridobilo te vstopnice, tudi če bodo v drugem sektorju, da se najdejo še kje kakšne dodatne karte. Vedno je bilo lepo, ko so nas spodbujali v velikem številu, saj ne nazadnje igramo za navijače. Vem, da nas bodo tudi v Nemčiji glasno podpirali," je navdušen nad evforijo, ki so jo sprožili s prebojem na prvenstvo stare celine.

Ta jim je na koncu prinesel tudi naziv športne ekipe leta 2023. V boju z odbojkarji, ki so na evropskem prvenstvu znova osvojili odličje – četrto v zadnjih osmih letih – je šlo na tesno. Nogometaši so bronaste tekmece premagali za zgolj tri glasove (44 : 41).

"Odbojkarji so res konstantna reprezentanca, stalno nizajo uspehe, imajo generacijo, ki vsako leto razveseljuje, kjerkoli igra ... Mi smo potrebovali nekaj časa, da smo prišli na ta oder, da so se nam izšle stvari, da smo zdaj dobro videti na igrišču." Foto: www.alesfevzer.com

"Tudi to, da je Luka Dončić tretji v razvrstitvi za športnika leta, pove veliko o slovenskem športu"

"Odbojkarji so bili tretji na evropskem prvenstvu, vsa čast, tako da bomo morali tudi mi na evropskem prvenstvu nekaj pokazati. Ampak ja ... Tudi to, da je Luka Dončić tretji v razvrstitvi za športnika leta, pove veliko o tem, kakšne športnike imamo, na kakšni ravni so slovenski športniki. Tudi v ekipnih športih. Imamo res odlične športnike. Odbojkarji so res konstantna reprezentanca, stalno nizajo uspehe, imajo generacijo, ki vsako leto razveseljuje, kjerkoli igra ... Mi smo potrebovali nekaj časa, da smo prišli na ta oder, da so se nam izšle stvari, da smo zdaj dobro videti na igrišču. Vesel sem, da nam je to uspelo, in zagotavljam, da bomo na evropskem prvenstvu tudi mi poskušali doseči neki rezultat, da bomo naslednje leto lahko spet tukaj," je o razpletu glasovanja razmišljal Bijol, ki pozdravlja konkurenco v slovenskih ekipnih športih.

"Konkurenca je vedno dobra, saj te priganja naprej. Za vse je dobro, če uspeva tudi drugim, saj te to res še bolj žene. Dober primer sta Pogačar in Roglič, kako ženeta naprej drug drugega. Vsako leto sta nekako še boljša, čudovito ju je gledati," je zaključil reprezentant.