Padla je odločitev, Slovenija izbrala bazo v Nemčiji na Euru 2024

"Čakamo še nekatere potrditve, toda načeloma drži. Večji del priprav bo selektor Matjaž Kek opravil v naši bazi na Brdu pri Kranju, nekaj dni pred prvo tekmo se bo izbrana vrsta preselila v Nemčijo," je povedal Radenko Mijatović.

Slovenska vrsta, ki bo četrtič nastopila na velikem tekmovanju po evropskem prvenstvu 2000 ter svetovnih prvenstvih 2002 in 2010, bo v Nemčiji igrala v skupini C skupaj z Dansko, Anglijo in Srbijo.

Kapetan Jan Oblak se bo v Nemčiji na tekme Slovenije s soigralci pripravljal v Wuppertalu. Foto: www.alesfevzer.com

Prva tekma jo čaka 16. junija v Stuttgartu z Dansko, druga 20. junija v Müchnu s Srbijo, tretja pa 25. junija v Kölnu z Anglijo. Wuppertal je sicer zgolj 50 kilometrov oddaljen od Kölna, 400 km je do Stuttgarta, 600 pa do Münchna.

"Ogromno aktivnosti poteka že zdaj - od izbire vadbenega središča in namestitve v Nemčiji, priprav reprezentance in podpornih dejavnosti. Takoj po žrebu v Hamburgu smo zavihali rokave, dela nam ne bo zmanjkalo do poletja. Treba je izbrati prave partnerje za prijateljske tekme. Več znanih imen imamo v igri za tekmece, kmalu jih bomo uradno potrdili," je še povedal Mijatović.

Igralcem približno polovica nagrad

Slovenija je za preboj na EP 2024 dobila 9,25 milijona evrov, v skupinskem delu bo vsaka zmaga prinesla dodaten milijon, vsak neodločen izid pa pol milijona. Pri tem bo NZS reprezentantom izplačala zaslužene premije.

"To je definirano tudi s pravilnikom o reprezentancah. Fantje niso zahtevni, tako z nogometaši kot s strokovnim štabom je bilo to hitro urejeno. Po odbitju stroškov priprav gre približno polovica za nagrade igralcem. To je prav, fantje so priigrali Sloveniji to nagrado. Z veseljem bi ravnal enako po slehernih kvalifikacijah za evropsko ali svetovno prvenstvo," je pristavil Mijatović.

Slovenski nogometaši so vse domače tekme v kvalifikacijah za Euro 2024 odigrali v Stožicah. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Ta se je v pogovoru ozrl še na druge teme, tudi na težave z zelenico v Stožicah, poudaril je, da bo NZS v naslednjih štirih do šestih letih vložila devet milijonov evrov v posodobitev obstoječih igralnih površin in gradnjo novih nogometnih igrišč.

Konec prihodnjega leta mu poteče predsedniški mandat na NZS, na vprašanje, ali bo še kandidiral, pa je odvrnil: "Do decembra 2024 je vendarle še daleč. To bo aktualno po evropskem prvenstvu, saj bo na mojo odločitev vplivalo več dejavnikov - od poslovnih obveznosti in zdravja do športnih motivov."