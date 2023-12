Danec razmišlja le o Sloveniji: To bo naša ključna tekma na Euru

Danci so prejšnji mesec v Köbenhavnu premagali Slovenijo z 2:1 in si nastop na Euru 2024 zagotovili že krog pred koncem kvalifikacij.

Danci so pred 31 leti senzacionalno postali evropski prvaki, na zaključnem turnirju pa so nastopili kot menjava za suspendirano Jugoslavijo. Uradna naslednica jugoslovanske reprezentance je postala Srbija, s katero se bodo Skandinavci pomerili na Euru 2024 v Nemčiji. A to bo njihova zadnja tekma v skupini C. Pred tem jih čakata preizkušnji proti Sloveniji in Angliji, o katerih se je po žrebu razgovoril selektor Kasper Hjulmand.

Selektorji Anglije Gareth Southgate, Srbije Dragan Stojković in Danske Kasper Hjulmand, ki se bodo spopadli s skupini C s Kekovo četo. Foto: Reuters

''Tekma s Slovenijo bo ključna na tem prvenstvu. Moramo narediti vse, da jo dobimo. Zmaga na uvodni tekmi pomeni ogromno. Zato smo povsem osredotočeni le na prvo tekmo,'' danski strateg poudarja, kako bo v njihovih mislih vse do začetka prvenstva le dvoboj s Slovenijo. Kekovo četo dobro poznajo. Prejšnji mesec so jo, čeprav so pogrešali kar tri poškodovane zvezdnike (Kjaer, Erikssen in Hojlund), na stadionu Parken odpravili z 2:1. Bili so bistveno boljši, častni gol za Slovenijo, to je bil tudi edini strel Kekove čete v okvir vrat, pa je po izjemnem prostem strelu dosegel Erik Janža.

Zaradi tiste tekme ima še vedno nočne more

Po tekmi s Slovenijo, na kateri bo Danska favorit, sledi najtežja preizkušnja za Skandinavce. Danci so v polfinalu Eura 2020 v napetem dvoboju na Wembleyu izpadli prav proti Angliji, po porazu pa imeli povedati marsikaj krepkega o sojenju. Takrat je bil sporen padec Raheema Sterlinga v kazenskem prostoru, po katerem je sodnik v podaljšku pokazal na belo točko, Harry Kane pa postavil končni rezultat 2:1.

Polfinalni dvoboj med Anglijo in Dansko na Euru 2020 je še dolgo buril duhove. Foto: Reuters

''Nismo pozabili, kaj se je dogajalo na Wembleyju. Anglija ima odlično ekipo, velikega selektorja, zelo spoštujem angleški nogomet. A zaradi tiste tekme imam še vedno nočne more. Še vedno se prebujam sredi noči,'' je težko prebolel poraz na tekmi, na kateri se je Danska spogledovala celo s prebojem v veliki finale. ''Zdaj bomo videli, ali se lahko bolje odrežemo proti Angležem v Frankfurtu,'' je dejal Hjulmand.

Kasper Hjulmand in Matjaž Kek se bosta prihodnje leto pomerila že tretjič v dveh letih. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Danci se bodo v zadnjem nastopu v skupini C na Euru pomerili še s Srbi. ''Najbolje poznamo Slovenijo, s katero smo nedavno igrali dvakrat. Kar se tiče Srbije, se mi zdi, da smo si dokaj enakovredni. Imajo solidno zmes fizične moči in talenta. Proti njim bomo odigrali zadnjo tekmo v skupini, a sem povsem osredotočen na prvo tekmo s Slovenijo. Ta bo ključna,'' opozarja danski selektor, ki lani na SP 2022 ni navdušil, saj so rdeče-beli izpadli v Katarju že po skupinskem delu. Zato bo imel prihodnje leto v Nemčiji še večji motiv, da dokaže navijačem, kako Danska še vedno spada v sam evropski vrh.