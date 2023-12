Kako so žreb pospremili srbski mediji? Srbski Alo je zapisal, kako so se izbranci Dragana Stojkovića Piksija za las izognili skupini smrti, ki jo sestavljajo Španija, Hrvaška, Italija in Albanija (skupina B), a vseeno niso imeli sreče. Prvo tekmo bodo odigrali 16. junija v Gelsenkirchnu proti favorizirani Angliji, štiri dni pozneje sledi poslastica v Münchnu, kjer se bodo pred 70 tisoč gledalci pomerili s Kekovo četo, nato pa se bodo še enkrat predstavili v bavarskem velemestu in 25. junija odigrali srečanje še proti Danski.

"To je zanimiva, zahtevna skupina. Moramo igrati proti vsem. Naš cilj je, da bi bili čim boljši proti, da bi se uvrstili na dve najvišji mesti. Obetajo se veliki izzivi. Imamo balkanski derbi s Slovenijo, Dance, ki so zelo neugodni in imajo dobro ekipo, Angleži pa delujejo kot ena najmočnejših ekip v Evropi. Zelo zanimivo bo," sporoča srbski selektor.

Srbija, naslednica ZR Jugoslavije, se dobro spominja stresne tekme pred 23 leti v Charleroiju. Slovenija je vodila s 3:0, nato je ZR Jugoslavija, za katero so igrali Srbi in Črnogorci, z igralcem manj izenačila na 3:3. Foto: Guliverimage/Getty Images

Pri Blic Sportalu so dodali, kako čaka Srbijo peklenski izziv v Nemčiji, izpostavili pa so besede srbskega selektorja: "Ni razloga, da bi nas bilo strah. 11 igralcev se bo merilo proti 11 igralcem. To bodo zagotovo dobre tekme. Na voljo imamo dovolj časa za dobro pripravo," je dodal Stojković, ki se lani ni kaj prida izkazal s Srbijo na SP 2022 v Katarju, kjer se je poslovil že po skupinskem delu. Mondo Sport je zapisal: "Na Euru nas čaka strašna skupina."

Slovenija postala Slovanija

Kako jo je Blic Sportalu ravno pri imenu Slovenije zagodel tiskarski škrat. Foto: zajem zaslona Pri predstavitvi Slovenije na Blic Sportalu jo je zagodel tiskarski škrat. Slovenija je postala Slovanija, srbski novinarji pa so se spomnili na stresno tekmo v Charleroiju pred 23 leti, na kateri je zdajšnji selektor Dragan Stojković nosil kapetanski trak, ZR Jugoslavija pa si je zagotovila napredovanje v četrtfinale.

''Da bi nam nekdo pred žrebom ponudil skupino s Slovenijo, bi to verjetno sprejeli, čeprav ne smemo podceniti ekipe z rastočim zvezdnikom Benjaminom Šeškom ter nekaj zdajšnjih in nekdanjih igralcev iz serie A (Bijol, Lovrić, Kurtić, Zajc),'' so izpostavili in presenetljivo pri naštevanju italijanskih legionarjev pozabili na Petra Stojanovića. Spomnili so se tudi na zadnjo tekmo v Ljubljani, ko so vodili z 2:0, nato pa je Slovenija izenačila na 2:2. ''Takrat smo komaj izvlekli točko. To je bilo pravšnje opozorilo, a tudi spoznanje, da smo, če jih jemljemo resno, mnogo boljša ekipa.''

Stojić: Slovenija? Moramo biti zelo previdni.

Ranko Stojić je pred leti pri Olimpiji sodeloval z Milanom Mandarićem in skrbel za kadrovsko politiko kluba. Foto: Vid Ponikvar Tekmece v skupini C je analiziral Ranko Stojić, nekdanji jugoslovanski vratar, pa tudi športni direktor Olimpije. Kaj je stari znanec 1. SNL povedal o Sloveniji?

"Moramo biti zelo previdni. Seveda se lahko kosamo z njimi, a se njihova forma vzpenja. Bodite pozorni na to, kdo jih vodi, kako jih vodi, pa na starost igralcev … So v najboljših igralskih letih, tu je vrhunski napadalec Benjamin Šeško, pa eden najboljših evropskih vratarjev Jan Oblak. Na to moramo biti pozorni. Moramo pripraviti dobro vzdušje, nikakor pa postati evforični," je povedal Stojić za TV Arena Sport in opozoril na napredek Kekove čete, ki se je lani v ligi narodov dvakrat pomerila s Srbijo (1:4 v Beogradu in 2:2 v Ljubljani), nato pa letos v kvalifikacijah za Euro 2024 ponudila boljše predstave, v katerih je na desetih tekmah zbrala rekordnih 22 točk in se četrtič v obdobju državne samostojnosti uvrstila na veliko tekmovanje.

Slovenija in Srbija sta se na zadnji tekmi v Stožicah razšli z 2:2. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanimivo je, da srbski navijači po žrebu ne verjamejo v vrhunske dosežke svoje reprezentance. Sodeč po anketi na Mondu, jih več kot 60 odstotkov meni, da se bo Srbija poslovila od Eura že po skupinskem delu.

Foto: zajem zaslona