Noro, kakšen žreb desetletja za Slovenijo!

V zasneženem Hamburgu je težko pričakovani žreb pahnil Slovenijo v skupino C. Na Euru 2024 se bo tako pomerila proti Danski, Srbiji in Angliji.

V zasneženem Hamburgu je težko pričakovani žreb pahnil Slovenijo v skupino C. Na Euru 2024 se bo tako pomerila proti Danski, Srbiji in Angliji. Foto: Reuters

Slovenska nogometna reprezentanca je na žrebu skupin za Euro 2024 izvedela imena tekmecev. Kekova četa se bo v skupini C pomerila z Dansko, Srbijo in Anglijo. Najprej se bo predstavila proti Skandinavcem, starim znancem iz kvalifikacij, v Stuttgartu, nato proti Srbom v Münchnu, proti Angležem pa v Kölnu! Hrvaška je pristala v "skupini smrti" s Španijo, Italijo in Albanijo, otvoritveno srečanje prvenstva bosta odigrali Nemčija in Škotska.

Žreb skupinskega dela za Euro 2024:

1 2 3 4 A Nemčija Škotska Madžarska Švica B Španija Hrvaška Italija Albanija C Slovenija Danska Srbija Anglija D Zmagovalec 1* Nizozemska Avstrija Francija E Belgija Slovaška Romunija Zmagovalec 2* F Turčija Zmagovalec 3* Portugalska Češka

Zmagovalec 1 (play-off) - Estonija, Finska, Poljska, Wales

Zmagovalec 2 (play-off) - BiH, Islandija, Izrael, Ukrajina

Zmagovalec 3 (play-off) - Grčija, Gruzija, Kazahstan, Luksemburg

Dvoboji Slovenije na Euru 2024: 16. junij: Slovenija - Danska (Stuttgart)

20. junij: Slovenija - Srbija (München)

25. junij: Anglija - Slovenija (Köln)

Kakovostni bobni pred žrebom skupin Euro 2024: Boben 1: Nemčija, Portugalska, Francija, Španija, Anglija in Belgija.

Boben 2: Madžarska, Danska, Albanija, Avstrija, Turčija in Romunija.

Boben 3: Slovenija, Nizozemska, Škotska, Slovaška, Češka in Hrvaška.

Boben 4: Srbija, Italija, Švica, kvalifikantka 1 (Estonija, Finska, Poljska, Wales), kvalifikantka 2 (BiH, Islandija, Izrael, Ukrajina), kvalifikantka 3 (Grčija, Gruzija, Kazahstan, Luksemburg)

Za glasbeno uverturo, prekrasen venček filmskih uspešnic, sta v Hamburgu poskrbela pevec Jonas Kaufmann in violinist David Garrett. Foto: Reuters

Tako je selektor Slovenije Matjaž Kek v Hamburgu poziral s pokalom, ki ga bo prihodnje leto prejel evropski prvak:

Pri žrebu, ki je potekal v koncertni dvorani Elbphilharmonie v Hamburgu, vodil pa ga je namestnik generalnega sekretarja Uefa Giorgio Marchetti, so sodelovali številni nekdanji nogometni zvezdniki. To so bili Španec David Silva, Nemca Sami Khedira in Miroslav Klose, Nizozemec Wesley Sneijder, Italijan Gianluigi Buffon, Grk Angelos Charisteas, Čeh Tomaš Rosicky, Danec Brian Laudrup, Anglež Steve McManaman, Portugalec Ricardo Quaresma in Francoz Blaise Matuidi.

Kroglico s Slovenijo je izvlekel nekdanji francoski zvezdnik Blaise Matuidi. Foto: Reuters

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je prvič spremljal žreb za veliko tekmovanje, na katerem bo nastopila tudi njegova domovina. Imel bo kaj za videti, izbranci Matjaža Keka so pristali v izjemno zahtevni skupini C, v kateri ne bo manjkalo velikih imen evropskega nogometa, največji favorit za prvo mesto pa bo Anglija, ki je na zadnjem Euru zaigrala v finalu in nato po strelih z bele točke na Wembleyju ostala praznih rok proti Italiji.

Slovenija proti starim znankam, statistika ni zaveznica Kekove čete

Slovenija je bila udeleženka žreba skupinskega dela velikega nogometnega tekmovanja prvič po 14 letih. Slovenija bo prihodnje leto nastopila na Euru prvič po letu 2000. Takrat se je znašla v skupini s Španijo, ZR Jugoslavijo in Norveško, tokrat pa bodo njeni tekmeci Anglija, Danska in Srbija.

Slovenija je pred 23 leti v prvi tekmi na EP 2000 na stresni tekmi v Charleroiju, na kateri je vodila že s 3:0, remizirala z ZR Jugoslavijo (3:3). Na Euru 2024 se bo znova pomerila s Srbi, tokrat v Münchnu, kjer velja pričakovati nov rekord, kar se tiče številčnosti slovenskih navijačev na nogometni tekmi v tujini. Prejšnji rekord znaša 12 tisoč slovenskih navijačev na tekmi v Amsterdamu (EP 2000 proti Španiji). Foto: Guliverimage/Getty Images

Kekova četa tako ni imela pretirane sreče pri žrebu, saj se je znašla v skupini z enim prvim favoritom za osvojitev naslova (Anglija), kar potrjujejo tudi kvote na stavnicah, zadnjim polfinalistom Eura 2020, Dansko, ki je Kekovo četo namučila v kvalifikacijah za Euro 2024 (2:1 v Köbenhavnu in 1:1 v Ljubljani) ter Srbijo, s katero se je Slovenija merila lani v ligi narodov. Najprej je v Beogradu ostala praznih rok (1:4), nato v Ljubljani zaostajala že z 0:2, a se nato, Petar Stojanović je še danes mnenja, da je bila to ena izmed prelomnic, po kateri je sledila lepša prihodnost slovenske reprezentance, vrnila in izenačila na 2:2. To je 28-letni slovenski reprezentant izpostavil tudi v Sobotnem intervjuju na Sportalu.

Slovenija se je z Anglijo že pomerila na velikem tekmovanju. Pred 13 leti je izgubila na SP 2010 v Južni Afriki (0:1). Foto: Vid Ponikvar

Na dvajsetih tekmah le ena zmaga Slovenije!

Tako je Dare Vršič pred 12 leti v Mariboru proslavljal zadetek proti Srbiji za končno zmago 1:0. Foto: Vid Ponikvar Slovenija se je v obdobju državne samostojnosti proti tekmecem, s katerimi se bo udarila prihodnje leto v Nemčiji, pomerila 20-krat. Proti Angliji in Danski je odigrala ducat srečanj, a še čaka na prvo zmago. Proti trem levom je remizirala v Stožicah (0:0), ko je Angleže z izvrstnimi posredovanji reševal vratar Joe Hart, z Dansko pa se je razšla brez zmagovalca pred pol leta, ko se je dvoboj v Ljubljani končal z rezultatom 1:1, na vratih Kekove čete pa je namesto poškodovanega Jana Oblaka stal debitant Matevž Vidovšek.

Slast edine zmage proti tekmecu na Euru 2024 je Slovenija izkusila pred 12 leti, ko je v Ljudskem vrtu po nepozabnem zadetku Dareta Vršiča premagala Srbijo in ji preprečila preboj na Euro 2012. Na tistem dvoboju je Samir Handanović ubranil strel z bele točke Nemanji Vidiću, selektor Matjaž Kek pa se je vpisal v zgodovino slovenskega nogometa kot prvi, ki je premagal izbrano vrsto države, nastale na območju nekdanje Jugoslavije.

Dosedanji dvoboji Slovenije proti tekmecem na Euru 2024: Anglija: 6 tekem 0 zmag – 1 remi – 5 porazov (4:10)

Danska: 6 tekem 0 zmag – 1 remi - 5 porazov (3:14)

Srbija*: 8 tekem 1 zmaga – 6 remijev – 1 poraz (11:13) Skupno: 20 tekem 1 zmaga – 8 remijev – 11 porazov (razlika v zadetkih 18:37) * tudi ZR Jugoslavija ter Srbija in Črna gora

Na Euru 2024 bo nastopilo 24 udeleženk. 21 jih je že znanih, zadnje tri pa bodo podale dodatne kvalifikacije spomladi 2024. Foto: Reuters

Uefa potrdila denarne nagrade



Izvršni odbor Uefe je pred žrebom skupin potrdil denarni sklad za turnir stare celine. Skupaj bo Uefa za reprezentance namenila 331 milijonov evrov, toliko kot na zadnjem EP. Vsaka reprezentanca, ki se je uvrstila na EP 2024, torej tudi Slovenija, bo za igranje na EP dobila 9,25 milijona evrov. Uvrstitev v osmino finala bo prinesla 1,5 milijona evrov, v četrtfinale 2,5 milijona, v polfinale štiri milijone evrov, poraženi finalist bo dobil še pet milijonov evrov, zmagovalec pa osem. Vsaka dobljena tekma v skupini prinese dodaten milijon evrov, vsak remi pa 500.000 evrov. V najboljšem primeru bo evropski prvak tako prejel skupno 28,25 milijona evrov.

Za zdaj je znanih 21 od 24 udeležencev, tri zadnje pa bodo podale dodatne kvalifikacije, ki se bodo končale 26. marca 2024.

Kje bo potekal Euro 2024?

🇩🇪 10 host cities, 10 world-class stadiums 🏟️



EURO 2024 is going to be 🔝#EUROfixtures | @bookingcom pic.twitter.com/SZuCKd9I2M — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 2, 2023

Prizorišča Eura 2024: Berlin: Olympiastadion Berlin (70.000)

Köln: Köln Stadion (47.000)

Dortmund: BVB Stadion Dortmund (66.000)

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (47.000)

Frankfurt: Frankfurt Arena (48.000)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000)

Hamburg: Volksparkstadion Hamburg (50.000)

Leipzig: Leipzig Stadion (42.000)

München: Fussball Arena München Munich (67.000)

Stuttgart: Stuttgart Arena (54.000)

Hamburg, kjer je potekal vroč ples kroglic, je eden izmed desetih prizorišč Eura 2024. Gostil bo tekme skupinskega dela in četrtfinale, v tej sezoni, čeprav igra Hamburger SV v drugi nemški ligi, pa je prizorišče tekem lige prvakov, saj na Volksparkstadionu igra domače tekme ukrajinski prvak Šahtar. In gre mu odlično.

Od Slovenije ima manj možnosti le Albanija

Slovenija je v kvalifikacijah za Euro 2024 zbrala rekordnih 22 točk. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Kar se tiče stavnic, sta največja favorita za osvojitev evropskega naslova Francija (kvota 3,5) in Anglija (4), s katero se bodo Kekovi izbranci na Euru 2024 pomerili v Kölnu. Galski petelini so bili lani najboljša evropska reprezentanca na SP 2022, v kvalifikacijah pa so dosegli rekordno visoko zmago nad Gibraltarjem (14:0). Na lestvici kandidatov za naslov sledijo gostiteljica Nemčija in Španija (oba 7), pa Portugalska z neuničljivim Cristianom Ronaldom (9), sledijo Belgija (14), branilka naslova Italija in Nizozemska (obe 16) ter Danska in Hrvaška (obe 33).

Kaj pa Slovenija? Če bi Kekova četa prihodnje leto osvojila naslov evropskega prvaka, bi vložek prinesel bogastvo, saj znaša kvota na tovrsten podvig kar 250. Manjše možnosti za osvojitev evropske lovorike pripisujejo le še Albaniji (300). Obstaja pa tudi možnost, da bi bili prvaki Kazahstan, Luksemburg in Estonija, ki jih spomladi čaka play-off. Omenjene države še niso nastopile na velikem tekmovanju, kvota za naslov pa znaša neverjetnih 2.500.

Hrvaška pristala v skupini smrti, a ...

Hrvaška bo prihodnje leto nastopila že na 13. velikem tekmovanju. V skupini s Španijo in Italijo se je znašla že na Euru 2012, kjer je nato po hudem boju, v zadnjem srečanju je v Gdansku izgubila z bodočo prvakinjo Španijo, izpadla po skupinskem delu. Foto: Guliverimage Euro 2024 bo postreglo tudi s spremembo, saj za razliko od petih zadnjih zaključnih turnirjev stare celine med udeleženci ne bo suspendirane Rusije.

Če je na zadnjem Euru za skupino smrti obveljala tista s Francijo, Nemčijo, Portugalsko in Madžarsko, pa se je tokrat sloves najtežje skupine oprijel skupine B, v kateri se bodo za točke potegovali Španija, Hrvaška, Italija in Albanija. Španci, trikratni evropski prvaki, so letos osvojili ligo narodov, kjer so v finalu odpravili Hrvaško, tretjeuvrščeno reprezentanco lanskega SP 2022 v Katarju, Azzurri pa bodo v Nemčiji branili evropski naslov. Štrene bo trem velikanom evropskega nogometa skušala zmešati Albanija, ki se vrača na elitni evropski oder prvič po letu 2016.

Med 16 najboljših se bosta uvrstili neposredno dve najboljši ekipi iz vsake skupine ter štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Žan Vipotnik je dosegel 6. najlepši zadetek v kvalifikacijah za Euro 2024:

🇰🇿 Askhat Tagybergen's golazo for Kazakhstan vs Denmark has won the fan vote for best goal in #EURO2024 qualifying 🙌@AlipayPlus | #EQGOTQ | @KFF_Team pic.twitter.com/T5anQlO5QY — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 1, 2023