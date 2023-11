Do zdaj so se Slovenija in ZDA pomerile dvakrat, ljubitelji nogometa pa so si najbolj zapomnili tekmo na svetovnem prvenstvu 2010 v Južni Afriki, ko je Slovenija z zadetkoma Birse in Zlatana Ljubijankića vodila z 2:0, do konca pa je Američanom uspelo izenačiti. To je bilo po zadnjem krogu dovolj, da so Slovenijo prehiteli v boju za zaključni del prvenstva. Tekma bo za slovensko reprezentanco odlična priložnost za pripravo na leto, v katerem bo Slovenija ponovno zaigrala na prvenstvu najboljših stare celine.

Na drugi tekmi, edini pripravljalni doslej, so bili boljši gostje, ki so v Stožicah slavili s 3:2.

Prvo gostovanje v ZDA

Slovenija bo prvič zaigrala v Združenih državah Amerike, ameriška nogometna zveza pa je kot prizorišče izbrala stadion Toyota Field v San Antoniu v zvezni državi Teksas.

Ker tekma ne bo odigrana v uradnem terminu FIFA, bo imel selektor Matjaž Kek za tekmo v San Antoniu na voljo igralce, ki bodo imeli v januarju zimski premor.

Matjaž Kek in varovanci bodo tekmece za evropsko prvenstvo izvedeli v soboto. Foto: www.alesfevzer.com

V soboto žreb EP

Slovenski nogometaši nestrpno čakajo na konec tedna, ko bodo izvedeli, kje in s kom se bodo merili v skupinskem delu evropskega prvenstva, ki bo med 14. junijem in 14. julijem v Nemčiji. Žreb bo v soboto, 2. decembra, ob 18. uri.