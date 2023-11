Odkar je razpadla Jugoslavija, se kaj takega še ni pripetilo

Slovenska nogometna reprezentanca se prvič po letu 2010 vrača na veliko tekmovanje. Nastopila bo na Euru 2024. Odkar je razpadla Jugoslavija, se bo z nogometno elito na evropskih oziroma svetovnih prvenstvih družila četrtič. Z naskokom največkrat je to med državami, zraslimi na pogorišču nekdanje Jugoslavije, uspelo Hrvaški. Kockasti bodo nastopili že na 13. velikem tekmovanju, kar je natanko toliko, kot so jih preostali nekdanji "bratje", vključno s Slovenijo, zbrali skupaj!

V zadnjih dneh so druga za drugo odpirale penino kar tri države, ki so nekdaj sestavljale skupno domovino Jugoslavijo. V nedeljo so si nastop na Euru 2024 zagotovili Srbi, dan pozneje je Kekova četa osrečila Kazahstan, v torek so si lahko kljukico ob potrditvi udeležbe na spektaklu v Nemčiji narisali še Hrvati.

Slovenija se vrača na veliko tekmovanje prvič po letu 2010. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Prihodnje leto, ko bo evropsko prvenstvo med 14. junijem in 14. julijem v Nemčiji, bo v tem pogledu predstavljalo nekaj novega. Prvič, odkar je razpadla Jugoslavija, bodo na velikem tekmovanju nastopili kar trije nekdanji "bratje". S tem seznam morda še ni končan, saj se bodo v dodatnih kvalifikacijah za vstopnico potegovali še nogometaši iz Bosne in Hercegovine. Če bi jim uspelo, bi se prihodnje leto pred in na nemških stadionih trlo sosedov s tega dela Evrope, že tako pa so na seznamu udeležencev potrjeni trije.

Srbija je preboj na Euro 2024 proslavila v nedeljo v Leskovcu. Foto: Guliverimage

Lahko se tudi zgodi, da bi se bodisi Slovenija bodisi Hrvaška (3. jakostna skupina) znašli v skupini s Srbijo (4. jakostna skupina). O tem se bo odločalo na žrebu v Hamburgu, ki se bo začel v soboto, 2. decembra, ob 18. uri, na njem pa bo predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina prevzemal ogromen ponos, saj bo prvič na plesu kroglic za veliko tekmovanje v tako odgovorni vlogi stiskal pesti tudi za svoje rojake.

Nekdanji trener Olimpije Savo Milošević bo skušal spomladi v dodatnih kvalifikacijah popeljati Bosno in Hercegovino na veliko tekmovanje. Foto: Guliverimage

V preteklosti je največje nogometne uspehe med naštetimi reprezentancami dosegala Hrvaška. Na svetovnih prvenstvih se je kar trikrat znašla na zmagovalnem odru, na evropskem prvenstvu se je dvakrat prebila v četrtfinale. Zanimivo je, da je do zdaj izpustila le dve veliki tekmovanji. Manjkala je le na EP 2000 in SP 2010, ravno tistih, na katerih sta nastopili Slovenija in Srbija oziroma njena uradna predhodnica ZR Jugoslavija. Tovrstne tradicije je konec, prihodnje leto bo prvič potekalo veliko tekmovanje, na katerem bo na seznamu udeležencev poleg Slovenije in Srbije tudi Hrvaška.

Udeležbe držav, nastalih na pogorišču Jugoslavije, na velikih tekmovanjih:

Hrvaška Srbija* Slovenija BiH S. Makedonija Črna gora Kosovo EP 1996 DA / NE NE NE / / SP 1998 DA DA NE NE NE / / EP 2000 NE DA DA NE NE / / SP 2002 DA NE DA NE NE / / EP 2004 DA NE NE NE NE / / SP 2006 DA DA NE NE NE / / EP 2008 DA NE NE NE NE NE / SP 2010 NE DA DA NE NE NE / EP 2012 DA NE NE NE NE NE / SP 2014 DA NE NE DA NE NE / EP 2016 DA NE NE NE NE NE / SP 2018 DA DA NE NE NE NE NE EP 2020 DA NE NE NE DA NE NE SP 2022 DA DA NE NE NE NE NE EP 2024 DA DA DA ? NE NE NE Skupno 13/15 7/15 4/15 1/14 1/15 0/9 0/4

* Vse do kvalifikacij za EP leta 2008 je nastopala na velikih tekmovanjih kot ZR Jugoslavija (1998, 2000) oziroma Srbija in Črna gora (2006).