Slavja še ni konec, vsi na Kongresni trg!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubitelji nogometa lahko danes ob 16. uri na sprejemu na Kongresnem trgu pozdravijo slovenske nogometaše, ki so se po dolgih letih uvrstili na Euro 2024. V centru Ljubljane se obeta še eno veliko slavje. Na Sportalu boste lahko spremljali prenos sprejema.

Veselje slovenskih nogometašev Foto: www.alesfevzer.com

Slovenska nogometna reprezentanca je v ponedeljek spisala še eno nogometno pravljico. Varovanci Matjaža Keka so včeraj pred nabito polnimi Stožicami premagali Kazahstan (2:1) in se po 24 letih spet uvrstili na Euro 2024.

Naši nogometaši so se po včerajšnji tekmi s slovenskimi navijači poveselili v Stožicah pred tribuno C, kjer jih je pričakal slavnostni sprejem. Pelo se je, skandiralo in tudi plesalo … Nič drugače verjetno ne bo niti danes na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Na ponedeljkovi tekmi s Kazahstanom ni bilo lahko, trepetalo se je vse do 86. minute, ko je zlati adut Benjamin Verbič z mojstrovino Slovenijo popeljal do zmage z 2:1. Popeljal jo je na Euro 2024, v nogometna nebesa. Pred njim je z bele točke za izid 1:0 poskrbel Benjamin Šeško.

Preberite še: