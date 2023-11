Vroči Šeško zaplesal na odru in nagovoril navijače: Moje ljudstvo! #video

Spodobi se, da se velike uspehe temu primerno tudi proslavi. Slovenski nogometaši so se tako po zlata vredni zmagi nad Kazahstanom, s katero so se uvrstili na Euro 2024, preselili na ploščad pred C tribuno stadiona Stožice, kjer jih je pričakal slavnostni oder. Bilo je veselo. Pelo se je, skandiralo, plesalo, največje ovacije pa sta prejela Jan Oblak in Benjamin Šeško. Prvemu so navijači zapeli priljubljeno pesem, drugi pa si je dal duška z ognjevitimi plesnimi vložki.

Prav vsem nogometašem, ki nosijo državni dres in so nastopali v kvalifikacijah za Euro 2024, se je po težko prigarani zmagi Slovenije nad Kazahstanom (2:1) smejalo do ušes. Končno se jim je uresničila otroška želja. Med njimi ga ni junaka, ki bi že okusil nastop na velikem reprezentančnem tekmovanju. Za vse bo evropsko prvenstvo v Nemčiji predstavljalo nekaj novega, nedvomen vrhunec kariere. Prvič se bodo družili z elito na tako pomembnem dogodku.

Slovenskim nogometnim junakom so se med proslavljanjem zgodovinskega uspeha pridružili tudi nekateri njihovi najmlajši. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Prvič pa so imeli tudi opravka s proslavljanjem tako velikega uspeha. Pri tem so uživali in se na slavnostnem odru po vseh stresih, s katerimi so se srečevali v dolgem in zahtevnem kvalifikacijskem ciklusu, sprostili. Z veseljem in posebno častjo so se po tekmi odpravili proti slavnostnemu odru. Oblečeni so bili v priložnostne majice, mnogi so se pri tem ovili v slovensko zastavo. Tik pred prihodom na oder je vsak izmed njih prejel v roke še vrček piva, s katerim je lahko nazdravil imenitnemu nogometnemu uspehu, nato pa se je začelo.

Več tisoč navijačev, ki so po zmagi nad Kazahstanom upoštevali navodila krovne zveze in se niso odločili za vdor na zelenico, je dočakalo prihod nogometnih junakov.

Plesnim ritmom se je predal tudi selektor

Če že kdo, ima izkušnje z uvrščanjem na velika tekmovanja Matjaž Kek. In pa njegova pomočnika Boštjan Cesar in Milivoje Novaković. Selektor je v tem ciklusu obudil staro ljubezen. Znova je Slovenijo popeljal do podviga, znova je postal ljubljenec ljudskih src. Navijači so mu namenili ogromen aplavz in skandirali ''Kek, Kek, Kek''. O tem, kako je odleglo Mariborčanu, ki je bil v zadnjih dneh izpostavljen ogromnemu pritisku, saj se je Slovenija potegovala za odločilne točke v boju za Euro 2024, je pričalo tudi njegovo veselje na odru.

Predal se je plesnim ritmom, ploskal, pel in, kar je najpomembneje, užival. Odvalil se mu je kamen od srca. Tisto, kar je bilo v začetku leta skrita želja, je spremenil v odmeven uspeh. V nov dokaz, kako Slovenija kljub majhnosti in zgolj dvema milijonoma prebivalcev, premore novo nogometno generacijo, ki ne spada zgolj v evropsko povprečje, ampak upravičeno cilja višje.

"Obli, Oblak, ti si naš junak"

Jan Oblak bo prihodnje leto uresničil otroške sanje in nastopil z reprezentanco na velikem tekmovanju. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Kapetan Jan Oblak že vrsto let spada med največje športne ambasadorje Slovenije v svetu. Zdaj bo lahko končno prvič poleg vrhunskih spektaklov v klubskem nogometu okusil tudi dogajanje na velikih reprezentančnih turnirjih. Ko je stopil na oder, ga je pričakala navijaška pesem. Zelo podobna je tisti, ki mu je iz tedna v teden prepevajo navijači Atletica. Slovenski navijači so jo nekoliko priredili in Škofjeločanu orosili oči z napevom, ki so ga večkrat ponovili: ''Obli, Oblak, ti si naš junak.''

Kapetan se jim v imenu celotne ekipe zahvalil za vso podporo v vseh letih, ko reprezentanci ni šlo vse po načrtih in željah. ''Na koncu smo zasluženo z vašo podporo dočakali ta trenutek. Vsi skupaj. Verjamem, da v Nemčijo ne gremo le nastopati, ampak bomo tam tudi kaj naredili,'' je povedal v mikrofon na odru 30-letni Gorenjec, ki bo prihodnje leto prvič branil na Euru.

Kako je odmevalo "Obli, Oblak, ti si naš junak!" in kako se je kapetan reprezentance @nzs_si Jan Oblak zahvalil navijačem: "Verjamem, da v Nemčijo ne gremo le nastopati, ampak bomo tam tudi kaj naredili." @SiolSPORTAL @EURO2024 pic.twitter.com/twYYnMShwf — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) November 21, 2023

Podobno velja tudi za 10 let mlajšega Benjamina Šeška, ki se lahko pri 20 letih pohvali že z desetimi zadetki, kar je imenitna statistika za tako mladega napadalca. Njegovi reprezentančni soigralci bodo prihodnje leto izkušali čare nemških stadionov. Šeško jih pozna vedno bolje, saj v tej sezoni nosi dres Leipziga. Če bo tako odločil žreb, ta bo na sporedu 2. decembra, bi lahko prihodnje leto z reprezentanco nastopil celo na stadionu rdečih bikov, kdo ve. Leipzig je namreč eno izmed desetih prizorišč Eura 2024.

Ko je Šešku ob glasnem skandiranju pripadla možnost, da nagovori navijače, se je mladi as iz Radeč obrnil proti množici in dejal: ''Moje ljudstvo''. Nato je pomahal občinstvu in nadaljeval: ''Čakajte, mar mislite, da bi bili mi tukaj, kjer smo zdaj, če ne bi bilo vas? Pa poglejte to,'' se je ozrl na množico in dodal: ''Hvala za vso podporo, ljudje moji. Hvala vam za vse. Na evropskem prvenstvu bomo dali vse od sebe, to je logično, in se že veselim. Hvala za vse, rad vas imam,'' so ga prevzela čustva, nato pa si je dal duška s plesnimi vložki.

Kako je Benjamin Šeško nagovoril občinstvo:

Navijači so lahko tako spremljali njegov šov ''Šeško's on fire''. Na odru je kot ''pravi Nemec'' praznil pivski kozarec, se pri tem snemal, nato pa so vse skupaj popestrili še njegovi soigralci, ga objeli in skupaj z njim zaplesali v ritmih priljubljene skladbe. Čeprav je prevladovala plesna elektronska glasba, se je na njene ritme z veseljem zazibal tudi nasmejani selektor Kek.

Na odru se je zbrala celotna reprezentanca, njeno strokovno vodstvo in ostalo spremljevalno osebje. Objeti in polni navdušenja so sodelovali pri številnih slovenskih navijaških poskočnicah, po polurnem druženju z navdušenimi navijači, ki že nestrpno odštevajo dneve do začetka večtedenskega spektakla v Nemčiji (2024), pa so ob zvokih nesmrtne nogometne himne ''Slovenija gre naprej'', ta bi se lahko, o tem nam je govoril tudi Peter Lovšin, večkrat izvedla v živo tudi prihodnje leto v Nemčiji, in aplavzu občinstva zapustili prizorišče.

Do Eura 2024 čaka nogometaše, aktualne slovenske športne junake, še dolga pot, na kateri pa bo tako kot tudi v tem ciklusu imel zadnjo besedo selektor Kek. Priprave na spektakel bodo dolge, a tudi sladke. Slovenski nogometaši s takšnim privilegijem niso imeli opravka že poldrugo desetletje! Zato gre tudi razumeti, kako čustveno in strastno so proslavili preboj na Euro, s katerim se je Slovenija po daljšem obdobju vrnila na elitni nogometni zemljevid. Čestitke, junaki!