Shranite si datum, kdaj po vstopnice za Euro 2024

V tej fazi prodaje vstopnic jih bo Nemška nogometna zveza (DFB) ponudila milijon, kupili pa jih bodo lahko navijači iz 21 držav, ki se bodo uvrstile na tekmovanje po končanih kvalifikacijah. Zadnja faza prodaje pa bo nato na vrsti leta 2024, takrat bodo na svoj račun prišli še navijači zadnjih treh reprezentanc, ki se bodo na EP uvrstile prek dodatnih kvalifikacij oziroma "play offa".

Vstopnice bodo naprodaj na uradni spletni strani. Foto: Guliverimage V prvem sklopu so prireditelji Eura 2024 na voljo dali 1,2 milijona vstopnic, kupce pa so določili z žrebom. Od nogometnih navdušencev so namreč prejeli kar 20 milijonov prijav za nakup kart. Navijači so se prijavljali za nakup vstopnic brez informacij o tem, kje in kdaj bodo igrale njihove ekipe, le Nemčija je imela kot gostiteljica določene datume in prizorišča.

Najcenejše vstopnice za Euro, tekmovanje bo potekalo med 14. junijem in 14. julijem naslednje leto, stanejo 30 evrov. Te cene veljajo za tekme v predtekmovanju, za finale pa bodo zahtevali vsaj tisoč evrov.

Za zdaj so na EP poleg gostiteljice Nemčije že uvrščene Albanija, Avstrija, Belgija, Danska, Anglija, Francija, Madžarska, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Škotska, Srbija, Slovaška, Španija, Švica in Turčija. Še štiri reprezentance se jim bodo pridružile po zadnjih kvalifikacijskih tekmah danes in v torek. Med njimi za uvrstitev na turnir ta ponedeljek zvečer igra tudi Slovenija, ki se bo pomerila s Kazahstanom.