Jan Oblak ima tega že počasi dovolj

Pred največjimi nogometnimi tekmovanji v javnosti pogosto odmevajo izbori enajsterice najboljših igralcev, ki se niso uvrstili na zaključni turnir. V zadnjem desetletju smo lahko na njih pogosto zasledili ime Jana Oblaka. Kapetan slovenske reprezentance je s tem dočakal potrditev, kako spada med najboljše vratarje na svetu, a ga to ni kaj prida osrečevalo. Veliko raje bi videl, da s Slovenijo nastopi med elito, uresniči otroške sanje in se izogne takšnim izborom. Danes se mu obeta imenitna priložnost, na katero je čakal celotno kariero, da to tudi stori. S pomočjo soigralcev in navijačev.

Kraj? Ljubljana. Prizorišče? Stadion Stožice. Termin? 20.45. Tekmeca? Slovenija in Kazahstan. Število gledalcev? Blizu 16 tisoč. Vložek? Ogromen. Nastop na evropskem prvenstvu v nogometu, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija. Motivacija? Največja, kar si jo je moč zamisliti.

Slovenija v tem ciklusu še ni izgubila doma. Če bo tako tudi zvečer, bo nastopila na Euro 2024. Foto: www.alesfevzer.com Nogometaše v slovenskem taboru razganja od želje, da danes v Ljubljani ostanejo neporaženi proti Kazahstanu in si tako priigrajo vstopnico za Euro 2024. Krovna zveza bi bila deležna imenitne nagrade Evropske nogometne zveze (Uefa), prejela bi skoraj 10 milijonov evrov, to pa bi bilo tudi prvo veliko tekmovanje za vse igralce, vključno s kapetanom Janom Oblakom, dolgoletnim največjim ponosom slovenskega nogometa.

Manjka še ta zadnja tekma. Finale.

Z madridskim Atleticom je vajen vsakotedenskih dokazovanj med klubsko elito. Z reprezentanco je (za zdaj) drugače. Najdlje je prišel leta 2015, ko je Slovenija v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2016 izpadla proti Ukrajini, Oblak pa je sedel na klopi, saj je branil Samir Handanović. Foto: Guliverimage Že dolgo je vajen druženja z elito, a za zdaj le v klubskem svetu. Kar se tiče reprezentance, mu še ni uspelo, leto 2023 pa bi lahko predstavljalo usodno prelomnico. Slovenija je namreč od uresničitve sanj oddaljena le še točko! Tisto, kar se je zdela pred začetkom kvalifikacij za EP 2024 skrita želja, je postala realnost, ta pa je zaradi tega, ker je v Sloveniji po dolgem času zaznati tudi nogometno evforijo, še toliko slajša. Kekovo četo čaka le še zadnja naloga, za proslavljanje uspeha, ki bi majhno deželo z dvema milijonoma prebivalcev že četrtič popeljalo na veliko tekmovanje, je potrebna le še točka. In to proti Kazahstanu, ki ga je Slovenija letos že premagala, in je deležna vloge favorita.

"Vsi smo si želeli, da bi bili v zadnji tekmi v igri za odhod za evropsko prvenstvo. Kvalifikacije smo do danes oddelali zelo dobro, manjka pa še ta zadnja tekma. Finale. Komaj čakamo, da se začne in verjamemo v to, da nam bo uspelo. Prepričan sem, da bo ekipa dala vse od sebe za skupen cilj, ki si ga zelo želimo," pred odločilnim spopadom, na papirju vsekakor najpomembnejšim, odkar zastopa barve reprezentance, sporoča Jan Oblak.

Dolgoletni vratar Atletica se je v zadnjem obdobju nagledal seznamov manjkajočih zvezdnikov največjih tekmovanj, na katerih je pogosto zasedal mesto med vratnicama. V njem je bila vedno prisotna želja, da bi tudi sam podoživel takšne trenutke sreče in nacionalnega ponosa, ko bi prepeval himno na velikem tekmovanju, skupaj z njim pa bi to počelo na tribunah še na tisoče rojakov, a se je Sloveniji v kvalifikacijah še vedno zapletlo.

Kazahstan lahko postane senzacija leta

Kazahstan je letos v gosteh premagal že Finsko, Severno Irsko in San Marino. Foto: Reuters Tokrat, ko se Kekova četa poteguje za Euro 2024, pa si je priigrala tako imenitno izhodišče, da ima tudi po porazu na Danskem vse v svojih rokah. Če želi zadržati drugo mesto, mora v Stožicah ostati le neporažena proti Kazahstanu. Proti nepredvidljivemu tekmecu brez zvenečih imen, ki mu še nikoli ni šlo tako dobro v kvalifikacijah, odkar se je pridružil evropski nogometni družini, da bi v boju za nastop na velikem tekmovanju vztrajal tako dolgo. In tako konkretno. Gostom v Ljubljani ustreza le en scenarij.

Če bi se v Stožicah maščevali Kekovi četi za spomladanski poraz v Astani, bi se na lestvici povzpeli na drugo mesto in postali senzacija dneva, tedna, meseca, morda kar leta. Kazahstan bi tako prvič nastopil na Euru, na katerem je Slovenija že nastopila pred 23 leti. "Tako Slovenija kot Kazahstan si zaslužita, da sta v tem položaju. Obeta se zahtevna tekma, a bomo naredili vse, da gremo na Euro," je s sproščenim glasom, v katerem je bilo zaznati tako mirnost, odločnost kot tudi samozavest, pred zadnjim treningom na Brdu pri Kranju dejal Oblak.

Slovenska košarkarska reprezentantka Teja Oblak je že večkrat nastopila na evropskem prvenstvu, letos je bila tudi kapetanka, njen brat Jan, na fotografiji stoji med očetom Matjažem in mamo Stojanko, pa še čaka na priložnost, da bi okusil nastop na Euru. Foto: www.alesfevzer.com

Ne na glavo, ampak z glavo

"Večkrat rečemo, kako je treba iti na takšnih tekmah na glavo, a je bolje reči, da je na srečanje treba vstopiti z glavo," sporoča kapetan slovenske reprezentance pred slovensko tekmo desetletja. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Premore ogromno izkušenj z igranjem tako pomembnih in odločilnih tekem, pred srečanjem, ki ga bo spremljala vsa športna Slovenija, pa razkriva, kako bi bilo najpametneje začeti dvoboj.

"Na takšnih tekmah je najbolj pomembna glava. Odloča torej glava. Večkrat rečemo, kako je treba iti na takšnih tekmah na glavo, a je bolje reči, da je na srečanje treba vstopiti z glavo. Torej pametno. Pametno bomo morali brati situacije na tekmi, način, kako se postaviti, kako igrati. Borbenost in želja ne bi smela biti vprašljiva, najbolj bosta pomembna hladna glava in srce," je v dolgih letih neprekinjenega dokazovanja med najboljšimi nogometaši na svetu prišel do spoznanja, kako na takšnih tekmah, ki se igrajo kot finale, najbolj odloča glava.

Play-off tokrat nedosegljiv za Slovenijo

Slovenija si je prvi nastop na velikem tekmovanju zagotovila leta 1999, ko je prekrižala načrte Ukrajini. Foto: Guliverimage/Getty Images Slovenski nogometaši se danes zavedajo, da imajo opravka z zadnjo možnostjo preboja na evropsko prvenstvo. Že nekaj časa so namreč brez vseh možnosti, da bi si lahko v primeru neuspeha privoščili popravni izpit v dodatnih kvalifikacijah. Play-off je v preteklosti veljal za dragoceno slovensko orožje. Trikrat je prek njega ujela veliko tekmovanje. Tako je leta 1999 pokvarila načrte Ukrajini, dve leti pozneje Romuniji, leta 2009 pa razžalostila ruska srca. Dvakrat se ji ni posrečilo, leta 2003, ravno včeraj je minilo 20 okroglih let od bolečega poraza za Bežigradom, je ostala praznih rok proti Hrvaški, leta 2015 pa je morala čestitati premoč Ukrajini.

Dodatnih kvalifikacij tokrat ne bo, če bi zvečer v Stožicah morebiti proslavljali zmago Kazahstana. Slovenija si z lanskoletnim nastopom v ligi narodov, kjer je v zadnjem krogu z remijem na Švedskem obstala v "drugoligaški" druščini, na lestvici tekmovanja ni priigrala tako visokega položaja, ki bi ji omogočal nastop v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2024.

Orazov proti znancem iz 1. SNL

Reprezentant Kazahstana Ramazan Orazov se v klubskem svetu dokazuje v dresu Kopra. Foto: Guliverimage Tako bo morala Slovenija, če bo želela prihodnje leto uživati na nemških zelenicah in biti v središču pozornosti svetovne nogometne javnosti, zvečer nujno ostati neporažena proti Kazahstanu. Na roko ji gre podatek, da v Stožicah ni izgubila že sedem tekem zapored, nekoliko manj pa je prijetno dejstvo, da gre Kazahstancem zelo dobro na evropskih gostovanjih, kjer so premagali tako Finsko, Severno Irsko kot tudi San Marino. Tokrat, ko bodo v Ljubljani lovili veliko presenečenje, ne bodo mogli računati na dva zelo pomembna posameznika. To sta prvi strelec Bakhtiyar Zaynutdinov, ki nastopa v dresu turškega velikana Bešiktaša, in kapetan Askhat Tagybergen, eden številnih reprezentantov Kazahstana, ki se dokazujejo v domačem prvenstvu.

Med redkimi legionarji, v tujini jih igra le pet, je Ramazan Orazov, ki v tej sezoni nosi dres Kopra in se predstavlja v 1. SNL. Danes bo tako lahko nastopil proti kar nekaj znancem, saj selektor Matjaž Kek v teh kvalifikacijah pri izboru udarne enajsterice prisega na kapetana Olimpije Timija Maxa Elšnika in branilca Celja Žana Karničnika.

Slovenski nogometaši so zadnji trening pred spopadom s Kazahstanom opravili v nedeljo na Brdu pri Kranju. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Odločilni spopad za zadnjo vozovnico, ki je še na voljo udeležencem kvalifikacijske skupine H za Euro 2024, bo potekal v razprodanih Stožicah. "Za to treniramo in igramo. Vedno sem si želel igrati pred polnimi stadioni, da bodo ljudje navdušeni nad teboj. Verjamem, da bodo vsi navijači, tako na stadionu kot pred zasloni, dali še ta dodaten plus in nam pomagali do skupnega uspeha," je Oblak prepričan, da bodo lahko domači navijači podobno kot so bili danski v petek na razprodanem Parknu jeziček na tehtnici, ki bi lahko prevesil v korist Kekove čete. To pa bi pomenilo, da bi se Slovenija uvrstila na evropsko prvenstvo, Jan Oblak pa se končno ne bi več pojavljal na izborih najboljših manjkajočih igralcev.