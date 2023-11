Škandal na Češkem, trojica letela iz reprezentance pred tekmo leta

Češki nogometni reprezentanti Vladimir Coufal, Jakub Brabec in Jan Kuhta bodo izpustili ponedeljkovo odločilno tekmo kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2024 med Češko in Moldavijo. Razlog je obisk nočnega kluba, poročajo mediji na Češkem.

Novico so potrdili tudi pri tamkajšnji zvezi, kjer so kot razlog navedli kršenje internega pravilnika in dodali, da je trojica Vladimir Coufal (West Ham), Jakub Brabec (Aris Solun) in Jan Kuchta (Sparta Praga) že zapustila pripravljalno bazo.

Na socialnem omrežju kroži posnetek, na katerem naj bi bil Jakub Brabec v vinjenem stanju po tekmi med Poljsko:

W 🇨🇿 reprezentacji skandal alkoholowy. Kilku reprezentantów, w tym Vladimír Coufal, zostało przyłapanych na piciu i świętowaniu remisu z Polską w barze. Odesłano ich do domu.



Na filmie pijany Jakub Brabec na środku ulicy bez kontaktu z rzeczywistościąpic.twitter.com/LxhY4Eldrp — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) November 19, 2023

Portal Sport.cz je glede nočnega izleta postregel s konkretno informacijo. Tamkajšnji novinarji trdijo, da je bila trojica gost znane diskoteke v Olomoucu, kjer bo tudi tekma. A očitno trojka ni bila sama, saj časnik na fotografijah na sliki kaže tudi Tomaša Neumanna, člana izvršnega odbora zveze.

V skupini E si je pot v Nemčijo že priigrala Albanija. Češka ima 12 točk, Poljska 11 in Moldavija 10. Povsem na repu so Ferski otoki, ki so doslej zbrali tri točke.