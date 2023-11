Evrogoli, da te kap! Uefa izpostavila tudi mojstrovino Slovenca.

Za najlepši zadetek kvalifikacij za Euro 2024 lahko glasujete tukaj.

Leto 2023 bo v zgodovini slovenskega reprezentančnega nogometa zapisano z zlatimi črkami. Izbranci Matjaža Keka so v kvalifikacijski ciklus za Euro 2024 zgodaj spomladi vstopili v Astani. Ni se začelo najboljše za Kekovo četo. Kazahstan je povedel z 1:0, tako je ostalo tudi do konca prvega polčasa. Na začetku drugega polčasa pa je David Brekalo, trenutno poškodovani branilec norveškega Vikinga, s svojim prvim zadetkom v državnem dresu izenačil na 1:1, v 78. minuti pa je sledil čaroben trenutek Žana Vipotnika.

Stojanović imenitno podal, nato je sledila mojstrovina

Žan Vipotnik in Petar Stojanović se na igrišču odlično razumeta. Foto: www.alesfevzer.com Mladi Štajerec je bil takrat v življenjski strelski formi. V 1. SNL je dosegal zadetke kot po tekočem traku, postal tako najboljši strelec kot tudi igralec Prve lige Telemach, saj mu je pripadlo prestižno priznanje za igralca sezone SPINS XI. V Astani je tudi debitiral za člansko reprezentanco. Matjaž Kek mu je zaupal, mladi Konjičan pa je le nekaj minut po vstopu v igro ob prvem dotiku z žogo poskrbel za popoln preobrat.

Izvrstno podajo Petra Stojanovića, za številne, med njih se prišteva tudi nekdanji slovenski reprezentant in član zlate Katančeve generacije Marinko Galić, kar najboljši igralec Slovenije v nedavno končanem kvalifikacijskem ciklusu, je z izjemnim odzivom, natančnim strelom s prve z levo nogo, pretopil v zadetek. Zadetek za vodstvo Slovenije z 2:1, končno zmago, sanjski debi Štajerca in ogromno nagrado za trud, s katero so si Kekovi varovanci na začetku ciklusa učvrstili samozavest.

Nadaljevanje kvalifikacij je postreglo s slabšim junijskim izkupičkom, po katerem pa je sledil zlati jesenski niz, štiri zaporedne zmage in izkoriščena druga zaključna žogica za Euro 2024. In to prav proti Kazahstanu, s katerim je Slovenija vstopila v letošnji kvalifikacijski ciklus in ga po zaslugi mladega debitanta tudi premagala. Z 2:1 je bila boljša tudi v rekordno obiskanih Stožicah, tokrat je zmagoviti zadetek prispeval Benjamin Verbič, ki je v začetku tedna dopolnil okroglih 30 let, Slovenija pa se je prvič po letu 2010 uvrstila na veliko tekmovanje.

Najboljši strelci Slovenije v kvalifikacijah za Euro 2024: 5 – Benjamin Šeško

3 – Andraž Šporar

2 – Erik Janža, Žan Vipotnik

1 – David Brekalo, Adam Gnezda Čerin, Žan Karničnik, Sandi Lovrić, Jan Mlakar, Benjamin Verbič * Jonny Evans (Severna Irska) in Roberto di Maio (San Marino) sta na tekmah proti Sloveniji dosegla avtogola.

Tehnična komisija Uefe je tako Vipotnika uvrstila na seznam desetih najlepših zadetkov. Mojstrovina zdajšnjega napadalca Bordeauxa jih je tako navdušila, da jo je med več kot 600 doseženimi zadetki v kvalifikacijah izpostavila do te mere, da kandidira za nagrado najlepšega zadetka razburljivega kvalifikacijskega ciklusa, v katerem si je nastop na Euru 2024 zagotovilo 20 reprezentanc in se na seznamu udeleženk pridružilo gostiteljici Nemčiji.

Vsi kandidati za najlepši zadetek kvalifikacij za Euro 2024:

🔟 amazing contenders for Goal of the Qualifiers! 😍



Tap below to vote for your favourite 👇



* Goals selected by UEFA's Technical Observer panel#EQGOTQ | @AlipayPlus — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 27, 2023

Kdo se je poleg 21-letnega slovenskega napadalca še znašel v izboru Uefe?

Kylian Mbappe je proti Gibraltarju dosegel tri zadetke, enega z zelo velike razdalje. Foto: Reuters Med preostalimi devetimi kandidati sta kar dva albanska reprezentanta. Albanec Kristjan Asllani je na gostovanju pri Ferskih otokih zablestel z izjemnim strelom z razdalje, podobno velja za Askhata Tagybergna, ki je popeljal Kazahstan do senzacionalnega preobrata in domače zmage nad Dansko (3:2), francoski velezvezdnik Kylian Mbappe je nase opozoril s fantastičnim lobom ob rekordno visoki zmagi s 14:0 nad Gibraltarjem, po kateri je nekdanji nogometni as Christophe Dugarry govoril poniževalno o mnogih reprezentancah, tudi Sloveniji. Reprezentant Lihtenštajna Sandro Wolfinger, ki igra za švicarskega četrtoligaša Balzers, se je podpisal pod nepozaben volej proti Bosni in Hercegovini, Emin Makhmudov si je z drznim in navdihnjenim lobom z ogromne razdalje privoščil obrambo Švedske, enega največjih razočaranj kvalifikacij za Euro 2024, Belgijec Leandro Trossard je zatresel mrežo Estonije z neubranljivim, kirurško natančnim strelom, Turek Yunus Akgün si je dvignil žogo, nato pa jo z genialnim volejem spravil v mrežo Latvije, Albanec Jasir Asani je z neverjetnim strelom prispeval pomemben delež k domačemu uspehu nad Poljsko, Anglež Bukayo Saka pa se je poigral z obrambo Severne Makedonije in pomagal trem levom do pravljičnih 7:0 proti Severni Makedoniji.

Jasir Asani je eden izmed dveh albanskih nogometašev, ki sta poskrbela za enega izmed desetih najlepših zadetkov kvalifikacijskega ciklusa. Foto: Guliverimage

Med kandidati za najlepši zadetek kvalifikacijskega ciklusa se jih je večina uvrstila na Euro 2024, Kazahstan bo svojo priložnost iskal v dodatnih kvalifikacijah, Azerbajdžan in Lihtenštajn pa sta ostala brez vseh možnosti. Udeleženci Eura, med njimi bo tudi Slovenija, bodo 2. decembra v Hamburgu izvedeli imena tekmecev v skupinskem delu evropskega prvenstva v Nemčiji.