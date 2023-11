V Nyonu zaplesale kroglice za play-off Euro 2024

Dvanajst izbranih vrst, ki so se izkazale v zadnji izvedbi lige narodov, prednost so dobile zmagovalke skupine, se bo potegovalo za zadnje tri vstopnice za Euro 2024.

Dvanajst izbranih vrst, ki so se izkazale v zadnji izvedbi lige narodov, prednost so dobile zmagovalke skupine, se bo potegovalo za zadnje tri vstopnice za Euro 2024. Foto: Guliverimage

Med 12 reprezentancami, ki bodo spomladi imele možnost popravnega izpita in so od nastopa na Euro 2024 tako oddaljene le še dva koraka, se lahko z največjim uspehom v preteklosti pohvali Grčija. Leta 2004 je na Portugalskem senzacionalno osvojila naslov evropskega prvaka, v polfinalu play-offa za Euro 2024 pa jo v skupini C čaka dober znanec Kekove čete, Kazahstan.

Če bodo Grki posnemali Slovenijo in bodo tudi oni boljši od Kazahstancev (Slovenija jih je v kvalifikacijah premagala dvakrat, vselej z rezultatom 2:1), se bodo v finalu pomerili z boljšim iz srečanja med Gruzijo in Luksemburgom, pri čemer pa ne bodo imeli prednosti domačega igrišča, tako da je pred nekdanjimi evropski prvaki še zahtevna pot do preboja na Euro 2024.

Kazahstan, ki je v ponedeljek v Stožicah proti Sloveniji izgubil z 1:2, bo v polfinalu play-offa gostoval v Grčiji. Foto: www.alesfevzer.com

Na zadnjem velikem tekmovanju, ko je Katar lani gostil svetovno prvenstvo, sta izmed omenjenih 12 ekip nastopili le dve. Poljska in Wales. Poljake, ki imajo v svojih vrstah enega najboljših napadalcev na svetu Roberta Lewandowskega, čaka v polfinalu skupine A Estonija, Wales, ki je v kvalifikacijah zaostal le za Turčijo in Hrvaško, pa se bo udaril s Finci, še enimi znanci slovenske reprezentance. Tisti, ki bo dobil polfinalni spopad v Walesu, bo računal na prednost domačega igrišča v finalu.

BiH proti Ukrajini. Zmagovalec bo v finalu igral doma.

Selektor Savo Milošević in glavni zvezdnik BiH Edin Džeko se bosta v polfinalu play-offa namerila na Ukrajino. Foto: Guliverimage Izmed 12 udeležencev play-offa se z nastopom na evropskem prvenstvu ne morejo pohvaliti Bosna in Hercegovina, Estonija, Gruzija, Izrael, Kazahstan in Luksemburg. Izrael bo zgodovinsko pot do prve uvrstitve na Euro 2024 tako v polfinalu skupine B lovil proti Islandiji, medtem ko Bosno in Hercegovino po ponesrečenih nastopih v kvalifikacijah čaka obračun z Ukrajino.

Izbrana vrsta, ki jo vodi nekdanji trener Olimpije Savo Milošević, ni imela sreče pri žrebu, saj Ukrajinci spadajo med boljše evropske reprezentance. Na zadnjem Euru so se uvrstili med najboljših osem, v kvalifikacijah pa po hudem boju z Italijo osvojili tretje mesto. Po srečanju v Leverkusnu, na katerem bi morali za preboj na Euro 2024 premagati Azzurre, so osvojili točko (0:0), po dvoboju pa bili zelo jezni na sodnika, ki v izdihljajih srečanja spornega padca Mihaila Mudryka ni preverjal še s pomočjo VAR. Kdor bo napredoval v polfinalu v Bosni in Hercegovini, bo imel prednost domačega igrišča tudi v finalu.

Žreb parov in gostiteljev dodatnih kvalifikacij je v četrtek potekal na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu.