Uefa zaradi neprimernih navijaških dejanj NZS naložila visoko kazen

NZS je prejela kazen 30.000 evrov in pogojno eno tekmo prepovedi navijačev v gosteh zaradi spornih dejanj navijačev na tekmah skupinskega dela Eura z Dansko in Anglijo in tekmi osmine finala s Portugalsko. Uefa je dejanja opisala kot diskriminatorna, vendar ni navedla podrobnosti.

"Nogometni zvezi Slovenije se zaradi diskriminatornega vedenja njenih navijačev izreče globa v višini 30.000 evrov in se ji prepove prodaja vstopnic za naslednjo tekmo v gosteh pod okriljem Uefe," je zapisala v današnji objavi.

Prepoved prodaje kart za tekmo v gosteh bo stopila v veljavo, če v naslednjih dveh letih pride do ponovitve tovrstnega navijaškega obnašanja.

Najstrožje kaznovali hrvaško zvezo

Zaradi izpadov navijačev je Uefa sicer kazen naložila šestim drugim nacionalnim zvezam. Kazni so prejeli tudi nogometne zveze Albanije, Madžarske, Avstrije, Romunije, Hrvaške in Srbije, a so ob tem za razliko od Slovenije bile te obravnavane zaradi rasizma navijačev.

Najstrožje je Uefa kaznovala hrvaško zvezo, ki bo morala plačati 50.000 evrov, hrvaški navijači pa ne bodo smeli na naslednje gostovanje. Prav tako na naslednja tekmovanja ne bodo smeli navijači Romunije in Srbije, njihovi zvezi pa bosta morali plačati 40.000 in 30.000 evrov kazni.

Albanska in madžarska zveza sta prejeli enake kazni kot Slovenija, avstrijska pa bo v proračun celinske zveze morala plačati 20.000 evrov.

Slovenska zveza je sicer že pred to kaznijo med prvenstvom bila kaznovana zaradi navijaškega metanja predmetov na igralno površino in uporabe pirotehnike. Po poročanju The Athletica je morala po skupinskem delu zaradi tega Uefi plačati 51.250 evrov kazni.

Tudi v tem pogledu je največja kazen doletela Hrvaško, ta je znašala skoraj 221.000 evrov.

