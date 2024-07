"Nisem prepričan, da bo Španija zmagala tako zlahka, kot zdaj govorijo"

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je v pogovoru za hrvaški Index povzel svoj pogled na predstave slovenskih nogometašev, ki so na prvem velikem tekmovanju po 14 letih pustili dober vtis. Slovenci so pred izpadom po streljanju 11-metrovk proti Portugalski remizirali z Dansko (1:1), Srbijo (1:1) in finalistko Anglijo (0:0). Bo Kek še dolgo sanjal o zamujeni priložnosti Benjamina Šeška na tekmi s Portugalsko in na kaj je pri vsem skupaj najbolj ponosen?

Na vprašanje novinarja hrvaškega portala Index, ali sanja o zamujeni priložnosti Benjamina Šeška na tekmi proti Portugalski, je slovenski selektor Matjaž Kek priznal, da neizkoriščeno priložnost obžaluje, a v isti sapi poudaril, da bo Šeško v karieri zabil še ogromno golov.

Foto: Guliverimage

"Ničesar ne smemo obžalovati, ampak moramo gledati naprej. Slovenija je bila na tekmi s Portugalsko dobra, tekmo smo pripeljali točno tja, kamor smo želeli. Vedel sem, da bomo imeli svojo priložnost, a proti ekipi, kot je Portugalska, moraš zadeti iz ene ali dveh priložnosti, ne moreš pričakovati, da jih boš imel deset. Škoda, da sem dobil rdeči karton in zato z igralci malo izgubil stika, čeprav so moji kolegi opravili odlično delo.

Videlo se je, da so bili Portugalci nervozni, verjetno so razmišljali tudi o prijateljski tekmi v Ljubljani, ki so jo izgubili, mi pa smo bili blizu. Na koncu smo izgubili po 11-metrovkah, a tudi po teh moraš zmagati, ni le stvar sreče. Vtis je dober, saj smo igrali po svoje, izkoristili svoje kakovosti in pokazali, da smo vredni," je dejal Kek.

Priznal je, da je končen izkupiček slovenske nogometne reprezentance tudi pri njem vzbudil veliko zadovoljstvo, saj je bila slovenska nogometna reprezentanca na stavnicah in po mnenju nekaterih, recimo jim strokovnjakov, je bil sarkastičen Kek, "totalni avtsajder".

Foto: Reuters

"Nihče nas ni zlomil, smo pa tudi trpeli"

"Nihče nas ni zlomil, seveda pa so bile tekme, v katerih smo trpeli. A če Slovenija ne trpi proti Danski ali Angliji, potem je z nogometom nekaj narobe," je poudaril slovenski selektor. "Želja in motivacija sta bili vedno na najvišji ravni in končno smo spet prebudili slovenski nacionalni ponos. Lahko gledaš, kakor hočeš, a na to sem najbolj ponosen."

Na vprašanje, ali bosta po njegovi oceni v finalu igrali dve najboljši reprezentanci prvenstva, je Kek odgovoril, da sta bili obe reprezentanci, španska in angleška, že pred začetkom turnirja v ožjem ali pa vsaj širšem krogu favoritov, a tudi če bi v finalu igrali Nizozemska in Francija, to ne bi bilo presenečenje.

Španija je prava osvežitev, a to ni naključje

"Španija je s svojo pomlajeno ekipo in otroki v napadu prava osvežitev, a to ni naključje. To je dolgoročni načrt španske reprezentance, ki se začne pri reprezentanci U-15 in nadaljuje v vseh ostalih selekcijah. Je produkt ideje, a to ne pomeni, da bi morali zdaj vsi kopirati, treba je izbrati svojo pot," poudarja Kek.

Kek je najbolj ponosen na prebujen nacionalni ponos med slovenskimi ljubitelji nogometa. Foto: Guliverimage

Kar pa zadeva Anglije, Kek meni, da gre za reprezentanco, ki je imela največ težav z utrujenostjo igralcev. "Strašno so iztrošeni. Začeli so slabo, a so se čez tekme dvignili, spet so našli svoj ritem in so zdaj zelo nevarni. Teh kakovosti nima smisla preveč poudarjati, mene je dobesedno bolela glava, ko sem se pripravljal na tekmo z njimi," je priznal selektor.

Ne razume kritik na račun angleškega selektorja

Dotaknil se je tudi kritik na račun angleškega selektorja Garetha Southgata, ki jih Kek ne more razumeti. "Dokler ni sedel na klop Anglije, te ni bilo nikjer, zdaj pa je v dveh letih v dveh finalih evropskega prvenstva in v polfinalu svetovnega prvenstva. Nepopisno težko je biti angleški selektor, pritisk je grozen, a na koncu so Angleži vseeno prišli tja, kjer so jih vsi pričakovali. Ne bi se spuščal v predvidevanja o končnem zmagovalcu, mislil sem, da bo tudi Portugalska prišla daleč, a se to ni zgodilo. Rekel bom le, da sploh nisem prepričan, ali bo Španija zmagala tako zlahka, kot zdaj govorijo," je namignil Kek, ki bo kot gost UEFE nedeljski finale med Španijo in Anglijo spremljal na prizorišču v Berlinu.

