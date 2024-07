Podatek, ki pred finalom Eura pošteno skrbi Angleže

Na letošnjem Euru bo odigrana le še ena tekma. V nedeljo se bosta v Berlinu za evropski naslov pomerila Španija in Anglija. V taboru treh levov niso kaj prida zadovoljni s tem, da imajo za pripravo na tekmo na voljo dan manj od tekmeca. Zgodovina jih uči, kako to prinaša tekmecu veliko prednost. To potrjuje tudi statistika. Na zadnjih treh Eurih, podobno velja tudi za svetovna prvenstva, je v finalu vedno zmagala tista reprezentanca, ki je v polfinalu nastopila kot prva.

O tem, kako veliko oviro bi lahko predstavljalo pomanjkanje svežine, pred finalom v Berlinu opozarja tudi selektor Anglije Gareth Southgate. Zaveda, da imajo Španci na voljo dan več za počitek, kar bi lahko v obdobju gladiatorskega nogometa, polnega neprestanega ritma od prve do zadnje minute, predstavljajo resno oviro.

Španci so na krilih čudežnega mladeniča Lamineja Yamala preskočili polfinalno oviro že v torek. Foto: Reuters

Takrat, ko so trije levi v sredo zvečer krvavo garali, da so v Dortmundu preskočili nizozemsko oviro (2:1), so nogometaši Španije že cel dan počivali. Polfinalno tekmo, v Münchnu so bili z 2:1 boljši od Francozov, so odigrali že v torek.

"Dan več za pripravo je zelo pomemben. Na zadnjih tekmovanjih so imeli finalisti, ki so zadnji odigrali polfinale, težave," poudarja Southgate, ki bo v nedeljo skušal kot prvi strateg popeljati Anglijo do evropskega naslova. Na zadnjem Euru je na Wembleyju po izvajanju 11-metrovk izgubil finale proti Italiji, tudi takrat je polfinale odigral 24 ur za Azzurri, zdaj pa bo skušal premagati Španijo, ki je na tem Euru nanizala rekordnih šest zmag in dosegla tudi največ zadetkov. Dala jih je 13, Anglija za primerjavo kar šest manj.

Statistika sporoča, da bo v prednosti Španija

Italija je v zadnjem finalu Eura ugnala Anglijo. Polfinale je odigrala dan pred tremi levi. Foto: Reuters Selektorji po vedno bolj napornih klubskih sezonah, ta je bila zanimiva, pestra in naporna do zadnjega kroga zlasti na Otoku, izpostavljajo poudarek uspešne regeneracije in polnjenja baterij po napornih reprezentančnih bitkah. Anglija bi lahko naletela na težave.

Na zadnjih treh Eurih so v finalu vedno krajšo potegnili tisti, ki so odigrali drugi polfinalni dvoboj. Tako Anglija, ki je leta 2021 po strelih z bele točke izgubila proti Azzurrom, pa Francija, ki je leta 2016 ostala praznih rok v podaljšku proti Portugalski, kot tudi Italija, ki je leta 2012 v Kijevu naletela na premočno Španijo (0:4). Ravno na izbrano vrsto, ki lahko v nedeljo z zmago v Berlinu poskrbi za rekorden četrti evropski naslov.

Ker se je podobno godilo tudi na svetovnih prvenstvih, tam je imela Argentina pred finalom SP 2022 na voljo 24 ur več za pripravo moštva od Francije, gavči pa bodo imeli omenjeno prednost tudi v finalu letošnjega južnoameriškega pokala v ZDA, saj so polfinale odigrali 24 ur pred tekmecem Kolumbijo, lahko Anglijo upravičeno skrbi podatek, kako v finale ne vstopa z enakimi pogoji kot Španija.

V finalu SP 2018 je Francija ugnala Hrvaško, ki je igrala drugi polfinale, podobno velja za Nemčijo, ki je v finalu SP 2014 ugnala zmagovalca drugega polfinala, Argentino. Foto: Reuters

Za nameček pa je Anglija na tem prvenstvu odigrala še več minut od Špancev, saj je tako v osmini finala kot tudi četrtfinalu morala odigrati še podaljšek. Tako je na tem prvenstvu odigrala uro več od izbrancev Luisa de la Fuenteja, kar je ob iskanju malenkosti, ki bi lahko v nedeljo odločile zmagovalca, vse prej kot nezanemarljiv podatek. Ta pošteno skrbi Angleže, saj zadnjih šest final na evropskih oziroma svetovnih prvenstvih nazorno priča o tem, da v njih zmaguje tista ekipa, ki je polfinalno nalogo opravila kot prva.