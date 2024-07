Angleži v izdihljajih do velikega finala

Nizozemska in Anglija sta se še drugič v petih letih pomerili v polfinalu. Leta 2019 je v polfinalu Lige narodov Nizozemska zmagala po podaljšku, tudi tokrat je dišalo po igranju dodatnega časa, a so Angleži v sodnikovem dodatku odločili zmagovalca.

Obračun v Dortmundu so sicer odločneje odprli Angleži, ki so prevladovali v posesti žoge, a v prvih minutah kljub temu niso bili pretirano nevarni. Sledil pa je hiter šok za varovance Garetha Southgata, saj je v sedmi minuti žogo najprej Declanu Ricu odvzel Xavi Simons, nato pa z izjemnim udarcem v levi zgornji kot vrat Jordana Pickforda s strelom izven kazenskega prostora matiral angleškega vratarja.

Strel Xavija Simonsa za 1:0. Foto: Reuters

Kane iz bele pike za izenačenje ...

Angleži so nato prevzeli pobudo, še posebej nevaren je bil dvakrat Harry Kane, ki je v 14. minuti sprožil tik čez prečko, ob tem pa je ob obrambi tik po strelu - po mnenju sodnika - nad njim nepravilno posredoval Denzel Dumfries. Glavni sodnik tekme Felix Zwayer si je ob posredovanju Vara pogledal posnetek in pokazal na najstrožjo kazen. Odgovornost je prevzel kapetan Angležev Kane, ki je v 18. minuti natančno meril v levi spodnji kot vrat Nizozemske, vratar Bart Verbruggen se je sicer vrgel v pravo smer, a je bil strel zvezdnika Bayerna izjemno natančen.

Trenutek, ko je Dumfries nepravilno posredoval ob strelu Kana. Foto: Reuters

Dumfries nato "popravil" napako, priložnosti so se vrstile ena za drugo

V 23. minuti so se v novi izjemni priložnosti znašli Angleži, potem ko Phila Fodna v kazenskem prostoru izjemno našel Kobbie Mainoo. Foden je nato že matiral celotno obrambo Nizozemske, a je žogo iz golove črte izbil Dumfries.

Dumfries se je v 30. minuti znova znašel v središču pozornosti, a tokrat na drugi strani igrišča. Branilec Nizozemske je po podaji s kota prišel do strela z glavo, njegov poskus pa je zadel prečko. Priložnosti so se nato vrstile ena za drugo. Le dve minuti kasneje je z levico z izjemnim strelom proti vratom Nizozemcev poskusil Foden, njegov poskus je zadel vratnico.

Dumfries je v 23. minuti žogo izbil iz golove črte. Foto: Reuters

Visok ritem igre je v 35. minuti terjal prvo žrtev, saj je moral zaradi poškodbe iz igre Memphis Depay, namesto njega je v igro vstopil Joey Veerman. Ekipi sta nato do konca prvega polčasa še poskušali, a brez pravega učinka, tako da se je prvi polčas končal z 1:1. Angleži so imeli v prvih 45 minutah 67 odstotkov igralnega časa žogo v svoji posesti, štirikrat so sprožili v okvir vrat, Nizozemci enkrat.

Precej bolj rezerviran drugi polčas, odločil rezervist

Oba selektorja sta pred začetkom drugega polčasa posegla po menjavah. Pri Angležih je v namesto Kierana Trippierja v igro vstopil Luke Shaw, pri Nizozemski pa je šel iz igre Donyell Malen, zamenjal ga je Wout Weghorst. Po precej bolj rezervirani igri na začetku drugega polčasa se je v 65. minuti v veliki priložnosti znašel nizozemski kapetan Virgil van Dijk, ki je prišel do strela po podaji s prostega strela, a se je z izjemno obrambo izkazal Jordan Pickford.

V 80. minuti so Angleži po strelu Bukaya Sake sicer zadeli, a se je pred tem ob začetku akcije v prepovedanem položaju znašel Kyle Walker. Southgate je nato iz igre potegnil še Fodna in Kana, priložnost pa sta dobila Cole Palmer in Ollie Watkins. Ravno omenjena igralca sta se nato izkazala, ko je bilo to za Angleže najbolj potrebno. Ko je že kazalo, da se bo tekma prevesila v podaljšek, je namreč v 91. minuti iz težkega položaja po podaji Palmerja z natančnim strelom nizozemskega vratarja matiral ravno rezervist Watkins.

Anglija se je izvlekla tako v osmini finala proti Slovaški kot v četrtfinalu proti Švici. Nizozemci prav tako niso pretirano blesteli v predtekmovalni skupini, končali so na tretjem mestu za Avstrijo in Francijo. V osmini finala so izbranci Ronalda Koemana nato zanesljivo s 3:0 odpravili Romunijo, v četrtfinalu pa po preobratu z 2:1 Turčijo.

Angleži sicer že celo večnost čakajo na lovoriko. Za zdaj imajo le naslov svetovnega prvaka z domačega prvenstva leta 1966, tako da suša traja že 58 let.

Pred polfinalom v Dortmundu se je zaiskrilo med navijači Pred večernim polfinalom je dobri dve uri pred tekmo prišlo do navijaškega incidenta. Skupini nasprotnih navijačev sta si skočili v lase v neki restavraciji, posredovati je morala policija. Potem ko je bilo pred dvobojem v mestu kljub množici navijačev dolgo časa precej mirno vzdušje, so ga nekoliko pokvarili nekateri pripadniki obeh ekip s pretepom. Predstavnik tamkajšnje policije je za dpa potrdil, da sta se spopadli dve skupini v restavraciji, po zraku so leteli najrazličnejši predmeti, na kraj so napotili več policistov, nekaj udeležencev je poškodovanih. Netherlands fans attacking a pub full of England fans... 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱👊 pic.twitter.com/jPoH4vCmOg — Football Fights (@footbalIfights) July 10, 2024 Kot poroča dpa, je v mestu danes približno 100.000 nizozemskih navijačev, vsi seveda ne bodo mogli priti na stadion, veliko se jih je v sprevodu namenilo na navijaško območje v Westfalenparku. Po podatkih policije je to številčno največji pohod navijačev v tem sicer zelo nogometnem mestu doslej. Angleških navijačev je v Dortmundu po ocenah približno 25.000.

