Za Southgata in Angleže je postalo osebno

Nizozemski in angleški nogometaši so v torek opravili še zadnji treningih pred sredinim polfinalnim spopadom na evropskem prvenstvu v Dortmundu. Zdi se, da so pod precej večjim pritiskom Angleži, ki so na petih tekmah prvenstva zabili vsega šest golov, nobenega iz igre proti Sloveniji, pa čeprav imajo v svojih vrstah take mojstre, kot so Harry Kane, Phil Foden in Jude Bellingham. Selektor Gareth Southgate se je tako moral braniti kritik tudi na zadnji novinarski konferenci. Nizozemska je dosegla devet golov, se pa na evropskih prvenstvih ni uvrstila v veliki finale že vse od leta 1988.

Angleži, sicer polfinalisti z zadnjega Eura, bi s prebojem v finale prišli do svojega sploh prvega finala na velikih tekmovanjih na tujih tleh. Kljub temu, da doslej niso navdušili z igro, glede na ves potencial so celo bolj razočarali, imajo na dosegu roke drugi zaporedni finale, potem ko so na prejšnjem v odločilni tekmi izgubili proti Italiji po streljanju enajstmetrovk. Zdaj si želijo korak dlje, posebej po tem, ko Angleži že celo večnost čakajo na katero od pomembnih lovorik. Za zdaj imajo le naslov svetovnega prvaka z domačega mundiala leta 1966. Saj veste, kako gre tisti napoved angleških navijačev: Nogomet se vrača domov ... A se lovorika ni vrnila v Anglijo že 58 let!

Harry Kane je me dolžniki tega prvenstva. Foto: Reuters Na tem turnirju je bila Anglija dvakrat blizu odhoda domov, a se je izvlekla tako proti Slovaški kot proti Švici ter prišla med najboljše štiri. Individualni preblisk Juda Bellinghama je Angleže obdržala med živimi proti Slovakom, sledil je še edini gol zaenkrat precej bledega Harryja Kana na prvenstvu, medtem ko so Švico ugnali po enajstmetrovkah. Kljub vsem kritikam je Anglija pod Southgatovim vodstvom v tretjem polfinalu na zadnjih štirih velikih tekmovanjih.

A niti to ni preprečilo kritik 53-letnega stratega, ki so ga obmetavali s kozarci piva na zadnji tekmi skupinskega dela po 0:0 s Slovenijo. "Ne morem zanikati, da, ko postane osebno in tudi je, potem boli. Menim, da ni normalno, da nekdo meče pivo vate," je Southgate dejal na zadnji novinarski konferenci.: "Toda smo v tretjem polfinalu na štirih velikih turnirjih in mislim, da skrbimo za lepe spomine. Grizli bomo naprej, se borili in uživali na tem potovanju." Sprememba igralnega sistema je na tekmi s Švico poskrbela za manjše izboljšave, tako da bo Southgate bržčas tudi proti Nizozemski igral s sistemom 3-4-2-1, pri čemer se bo v obrambo vrnil kaznovani Marc Guehi namesto Ezrija Konse.

Cody Gakpo je kandidat za najboljšega strelca prvenstva. Dal je že tri gole. Foto: Guliverimage Nizozemci so na trenutke pokazali zelo lep nogomet, a se pravzaprav lahko imajo za še srečnejše, potem ko so v skupini končali na tretjem mestu za Avstrijo in Francijo. Ekipa Ronalda Koemana je najboljšo tekmo pokazala v osmini finala, ko je s 3:0 odpravila Romunijo, v četrtfinalu pa je po preobratu z 2:1 odpravila Turčijo. Zdaj jo čaka obračun z angleškimi zvezdniki iz angleške lige, a to tulipanom ne bi smelo predstavljati previsoke ovire že pred tekmo, saj kar nekaj njih igra med angleško klubsko elito.

"Če pogledaš kakovost obeh ekip, lahko pričakuješ, da bosta ritem in raven igre na visoki ravni," je dejal branilec Tottenhama in nizozemski reprezentant Micky van de Ven. Liverpoolov napadalec Cody Gakpo je eden najboljših v svojem poslu in je še edini s tremi goli na svojem strelskem računu med tistimi, ki so še na prvenstvu. Dodatno spodbudo Nizozemcem daje dejstvo, da so svoj edini naslov na velikih tekmovanjih osvojili na nemških tleh, in sicer leta 1988, ko so Evropo pokorili Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Ronald Koeman in druščina.

Tekmo bodo sodili Nemci na čelu s Felixom Zwayerjem.