Noro, kakšni rekordi padajo na Euru! Enega si lasti tudi Slovenija.

Do konca letošnjega evropskega prvenstva v nogometu bodo odigrane še tri tekme, že zdaj pa je jasno, da se bo večtedenski spektakel v Nemčiji zapisal v zgodovino s številnimi mejniki. Padlo je ogromno rekordov, za enega izmed njih, na katerega pa ne more biti preveč ponosna, je poskrbela tudi Slovenija. Kdo vse je torej na letošnjem Euru dosegel rekord?

Evropsko prvenstvo v nogometu ima dolgo tradicijo. Poteka vse od leta 1960, zato naj bi bilo vse težje postavljati nove mejnike. Kakšna zmota! Sodeč po tem, koliko rekordov je letos padlo v Nemčiji, kjer je nase opozarjala tudi slovenska izbrana vrsta, bi se lahko trend postavljanj novih statističnih mejnikov vztrajno nadaljeval tudi v prihodnosti.

Vsako evropsko tekmovanje ima svoje junake. Na tem še kako opozarjata nase najmlajši in najstarejši igralec, pa strelec najhitrejšega zadetka in tudi najstarejši strelec, dva rekorda sta padla tudi na razburljivi tekmi osmine finala med Portugalsko in Slovenijo. Za prvega je poskrbel portugalski vratar Diogo Costa, za drugega pa slovenski izvajalci strelov z bele točke. Pa pojdimo lepo po vrsti …

Španski biser Barcelone Lamine Yamal je na tekmi proti Hrvaški (3:0) postal najmlajši igralec, ki je zaigral na tekmi evropskega prvenstva. Španski dres je na Euru prvič oblekel pri 16 letih in 338 dneh, proti Hrvatom vpisal tudi asistenco, s tem pa za slabo leto popravil prejšnji rekord Poljaka Kacperja Kozlowskega, ki je na Euru 2020, ta je zaradi pandemije koronavirusa potekal z enoletno zamudo, zaigral pri 17 letih in 246 dneh. Foto: Guliverimage

Če bi Španija zvečer v uvodnem polfinalnem obračunu premagala Francijo, bi mladi Yamal, ki se je rodil v predmestju Barcelone, njegov oče prihaja iz Maroka, mama pa iz Ekvatorialne Gvineje, porušil še en rekord, saj bi postal najmlajši udeleženec finala. Presegel bi ga za skoraj dve leti, saj si ga za zdaj lasti Portugalec Renato Sanches, ki je leta 2016 v finalu proti Franciji zaigral pri 18 letih in 327 dneh. Če bi se Yamal do konca Eura vpisal tudi med strelce, bi postal najmlajši strelec v zgodovini evropskih prvenstev, saj bi popravil rekord Švicarja Johana Vonlanthna, ki je na Euru 2004 na Portugalskem zatresel mrežo Francije pri 18 letih in 141 dneh. Foto: Reuters

V zgodovini evropskega prvenstva ga ni mlajšega nogometaša, ki bi se vpisal med strelce na krstni tekmi, od Turka Arde Gülerja. Obetavni mladenič, ki se dokazuje pri madridskem Realu, je zablestel že na svojem prvem nastopu na Euru, ko je mojstrsko zadel na dvoboju proti Gruziji (3:1). To mu je uspelo pri 19 letih in 114 dneh. Foto: Reuters

Še nikoli ni na Euru padel zadetek tako hitro kot ravno na dvoboju med Italijo in Albanijo. Mreža Azzurrov, ki so letos v Nemčiji neuspešno branili evropsko lovoriko, se je zatresla že po 23 sekundah, Albanijo pa je v vodstvo ekspresno popeljal nogometaš Sassuola Nedim Bajrami. Tako je prejšnji rekord Eura popravil za 44 sekund, saj je pred tem za najhitrejši zadetek poskrbel Rus Dmitrij Kiričenko, ki je na Euru 2004 zadel po 67 sekundah. Foto: Reuters

Na tem Euru se je mreža rekordno hitro tresla tudi v izločilnem delu. Ko je Merih Demiral na dvoboju osmine finala prvič izkoristil nepozornost avstrijske obrambe in se vpisal med strelce, je to storil zgolj po 57 sekundah. S tem je poskrbel za najhitrejši gol v zgodovini izločilnega dela Eura. Foto: Reuters

V sezoni 2023/24 sta bila vajena rekorde postavljati že v ligi narodov, nato pa sta vse skupaj prenesla še na Euro. Če Lamine Yamal kot po tekočem traku ruši mejnike zaradi svoje mladosti, pa je povsem obratno pri Pepeju. Izkušeni portugalski branilec je zadnjo tekmo na Euru odigral pri neverjetnih 41 letih in 130 dneh. Ni dosti manjkalo, pa bi prejel novo priložnost za nastop, a je Portugalska po izvajanju enajstmetrovk v četrtfinalu izgubila proti Franciji. Pepe je prejšnji rekord madžarskega vratarja Gaborja Kiralyja (40 let in 86 dni) izboljšal za več kot leto dni, kar pa zadeva igralce v polju, je bil prejšnji nosilec rekorda nepozabni Nemec Lothar Matthäus, ki je za elf na Euru (2000) nazadnje nastopil pri 39 letih in 91 dneh. Foto: Reuters

Če je Madžarska po zaslugi Pepeja, ki je prehitel Kiralyja, ostala brez rekorderja Eura, pa je dobila novega. Dominik Szoboszlai, as Liverpoola, je postal najmlajši kapetan na tekmi evropskega prvenstva. Kapetanski trak je na tekmi proti Švici nosil pri 23 letih in 234 dneh. Foto: Reuters

Neuničljivi portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo je postal prvi nogometaš, ki je nastopil na šestih zaporednih evropskih prvenstvih. V Nemčiji se niti enkrat ni vpisal med strelce, najlepšo priložnost pa je zapravil ravno na srečanju osmine finala proti Sloveniji, ko je njegov strel z bele točke spretno ubranil Jan Oblak. Foto: Reuters

Če bi Ronaldo takrat zadel, bi pri dobrih 39 letih postal najstarejši strelec vseh časov, tako pa je na tem evropskem prvenstvu nov rekord, kar zadeva najstarejšega strelca, dosegel njegov nekdanji soigralec pri madridskem Realu Luka Modrić. Hrvaški kapetan je zadel na dramatičnem dvoboju proti Italiji (1:1), ko je bil star 38 let in 289 dni. S tem je za 32 dni popravil prejšnji rekord rojaka Ivice Vastića, Dalmatinca z avstrijskim potnim listom, ki je pred 16 leti za Avstrijo zadel proti Poljski pri 38 letih in 257 dneh. Foto: Reuters

Na seznam tekem, na katerih ni manjkalo rekordov, se je uvrstil tudi zadnji dvoboj Kekove čete. Slovenija je na tem Euru odigrala štiri tekme. Nikoli ni po rednem delu oziroma podaljšku izgubila, nikoli ni niti zmagala, zanjo pa je bilo usodno manj uspešno izvajanje enajstmetrovk na dvoboju osmine finala proti Portugalski. Takrat se je še kako proslavil portugalski vratar Diogo Costa. Čuvaj mreže Porta je rešil svojo izbrano vrsto že z izvrstno obrambo največje priložnosti na tekmi, ki se je v 116. minuti ponudila Benjaminu Šešku, nato pa je ubranil vse tri strele Slovencev z bele točke. Najprej je prebral namero Josipa Iličića, nato Jureta Balkovca, za konec pa še Benjamina Verbiča. Tako je postal prvi vratar v zgodovini evropskega prvenstva, ki je na eni tekmi ubranil kar tri strele z bele točke. Foto: Reuters

Sloveniji je na tej tekmi pripadel bistveno manj prijeten rekord. V zgodovino Eura se je vpisala kot prva reprezentanca, ki pri izvajanju enajstmetrovk ni niti enkrat zatresla mreže. Zapravila je vse poskuse (tri). Ker so Portugalci na drugi strani v zadetek pretopili vse tri uvodne strele, je tako Slovenija ostala praznih rok z rezultatom 0:3 in novim rekordom Eura. Foto: Reuters

Na tem Euru je padel najpoznejši zadetek rednega dela. Madžar Kevin Csoboth ga je proti Škotski za pirovo zmago z 1:0, ta slovenskih sosedov vendarle ni popeljala med 16 najboljših, dosegel v deseti minuti sodnikovega podaljška. Torej v stoti minuti! Foto: Reuters

Ko sta se na dvoboju skupine F udarili Češka in Turčija, sta uprizorili do takrat nepojmljiv festival kartonov. Romunski sodnik Istvan Kovacs jih je na omenjeni tekmi pokazal kar 19! Turki so jih prejeli 12, Čehi pa sedem. Pred tem je bilo največje število kartonov na tekmi Eura ''zgolj'' deset v finalu Eura 2016 med Portugalsko in Francijo. Foto: Reuters

Na dvoboju med Češko in Turčijo je nogometna javnost videla tudi najhitrejšo izključitev v zgodovini Eura. Antonin Barak je moral zaradi rdečega kartona z igrišča že po 20 minutah. Letos pa je v Nemčiji padel tudi najpoznejši rdeči karton v zgodovini tekmovanja. Na četrtfinalni tekmi med Španijo in Nemčijo ga je globoko v podaljšku, igrala se je že šesta minuta sodnikovega podaljška, se pravi 126. minuta, prejel branilec Reala Dani Carvajal. Španski reprezentant danes ne bo mogel pomagati izbrani vrsti v polfinalu proti Franciji. Foto: Reuters