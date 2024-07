Mbappe vrgel s prestola Šeška

Na seznamu nogometašev, ki so na evropskem prvenstvu v Nemčiji na zelenici razvili največjo hitrost, je kar nekaj časa kraljeval Slovenec. Benjamin Šeško je dosegel hitrost 35,9 kilometra na uro, v skupinskem delu pa ni bilo junaka, ki bi ga prehitel. To se je zgodilo šele po četrtfinalnih obračunih, ko sta dosežek mladega Radečana izboljšala zvezdnika iz Francije in Španije. To sta Kylian Mbappe in Ferran Torres, ki ju danes čaka neposreden spopad za finalno vstopnico, kot najhitrejši nogometaš Eura 2024 pa bo v dvoboj vstopil novopečeni beli baletnik.

Francoski superzvezdnik Kylian Mbappe je vajen osvajanja priznanj in lovorik. Čeprav je star šele 25 let, si jih je v karieri priigral že ogromno, med njimi tudi takšne, o katerih lahko navadni smrtniki zgolj sanjajo. Z galskimi petelini je bil že svetovni prvak (2018), predlani je izgubil finale na SP 2022, čeprav je v njem zatresel mrežo kar trikrat. S Francijo je postal tudi zmagovalec lige narodov (2021), do popolne zbirke mu manjka le še zmaga na Euru.

Letos ima tako priložnost, da se s Francijo, eno največjih favoritov za osvojitev naslova evropskega prvaka, prvič povzpne še na nogometni Mont Blanc. Od naslova na Euru je oddaljen le še dva koraka. V današnjem polfinalu ga čaka Španija, ob morebitnem napredovanju Francozov pa v sklepnem dejanju še boljši iz sredinega spektakla med Anglijo in Nizozemsko.

Kylian Mbappe želi postati evropski prvak tako z reprezentanco kot tudi klubom. Ker bo kariero nadaljeval pri madridskemu Realu, se mu z belimi baletniki obeta bistveno večja možnost, da bi osvojil ligo prvakov, kot jo je imel s prejšnjima kluboma (PSG in Monaco). Foto: Guliverimage

Mbappe slovi po marsičem, že dolgo pa ga krasi izjemna hitrost. To potrjujejo tudi številke. Ko zdrvi proti golu, naletijo branilci na velike težave, ko ga skušajo ustaviti in mu preprečiti namero. Tako čaka zvečer obrambno vrsto Španije kar nekaj težav, saj je Mbappe na Euru prebudil svojo pomembno orožje, hitrost in prodornost.

Vse prej kot lahka naloga pa čaka zvečer tudi francoske branilce, saj imajo Španci v svojih vrstah, tako sporoča uradna statistika tekmovanja, drugega najhitrejšega nogometaša. To je napadalec Barcelone Ferran Torres.

Šeško še vedno na stopničkah

Benjamin Šeško je sklenil Euro 2024 brez zadetka, nasmiha pa se mu "bronasta medalja" na seznamu najhitrejših udeležencev tekmovanja. Foto: Guliverimage Po skupinskem delu je sicer na lestvici najhitrejših nogometašev na tem Euru izstopal Benjamin Šeško. Mladenič iz Slovenije, za katerega se je še pred kratkim zanimalo ogromno evropskih klubskih velikanov, nato pa je ob vidno izboljšanih finančnih pogojih podaljšal sodelovanje z RB Leipzigom in ostal v Nemčiji, slovi po izjemnih fizičnih predispozicijah. Med njih spada tudi hitrost. Tako je bil kar nekaj časa nogometaš z najhitrejšim šprintom na tem prvenstvu. Tekel je s hitrostjo skoraj 36 kilometrov na uro!

Tega dosežka ni izboljšal nihče vse do četrtfinalnih dvobojev, nato pa je Mbappe dokazal, zakaj se ga drži takšen sloves. Čeprav na tem prvenstvu zaradi poškodbe nosa nosi masko in še pogreša zadetke iz igre, za zdaj je bil uspešen le z bele točke, je pa tudi sodeloval pri enem izmed dveh avtogolov v korist Francije na tem Euru, ostaja hiter kot blisk. 36,5 km na uro, kolikor znaša najvišja hitrost hitronogega zvezdnika madridskega Reala, je za zdaj tudi rekord Eura.

Kylian Mbappe, ki na tem Euru zaradi poškodbe nosa preventivno nosi zaščitno masko, je oddaljen le še dve zmagi od svojega prvega evropskega naslova. Foto: Reuters

Šeško na omenjeni lestvici zaseda tretje mesto. Ker bodo do konca Eura odigrane le še tri tekme, ostaja velika možnost, da bi zadržal stopničke in se zadovoljil s tretjim mestom. To bi bila manjša tolažba po nastopih na tem prvenstvu, na katerem se ga je najprej oklepala smola, ko je po izjemnem strelu z razdalje zatresel vratnico proti Danski, nato pa ni bil kos pritisku in na naslednjih tekmah zapravil kar nekaj zrelih priložnosti.

Še dolgo bo sanjal tisto, ki se mu je po napaki Pepeja ponudila v 116. minuti proti Portugalski. Takrat je krenil sam proti vratarju Diogu Costi, a je ta z nogo mojstrsko ubranil strel Slovenca in rešil svojo reprezentanco izpada. Vsaj do četrtfinala, nato pa je po 11-metrovkah ostal praznih rok proti Franciji. Ravno proti ekipi, ki ima v svojih vrstah najhitrejšega nogometaša Eura, Mbappeja.

Le Francozi z dvema

Na lestvici desetih najhitrejših nogometašev tega Eura nima izmed vseh štirih polfinalistov svojega predstavnika le Anglija. Francija ima kar dva, poleg Mbappeja se je na tem področju izkazal tudi branilec Theo Hernandez.

Hitronogi francoski branilec Theo Hernandez, ki v klubskem svetu brani barve Milana, je dosegel odločilno 11-metrovko za četrtfinalno zmago nad Portugalsko. Foto: Guliverimage

Med najhitrejšimi nogometaši, ki se niso uvrstili v četrtfinale, poleg Šeška izstopata še Romun Valentin Mihaila in Danec Rasmus Hojlund. Vsi trije so izpadli v osmini finala, med njimi pa se lahko z najvišjo hitrostjo pohvalil prav 21-letni Kekov izbranec.

Španija in Francija bosta danes ob 21. uri v Münchnu začeli prvo polfinalno tekmo na Euru 2024, glavni sodnik srečanja pa bo Slovenec Slavko Vinčić.