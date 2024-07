V soboto sta bila na nogometnem evropskem prvenstvu v Nemčiji znana še zadnja polfinalista. Angleži so v Düsseldorfu po izvajanju enajstmetrovk ugnali Švicarje, Nizozemci pa so po preobratu z 2:1 v Berlinu premagali Turke. Zmagovalci so po tekmah četrtfinala poudarili izpolnjen cilj, poraženci pa domov odhajajo ponosni.

"Neverjetno. To so cilji, ki smo si jih zastavili. Spet težak nasprotnik, zaostajali smo, ekipa pa je pokazala veliko značaja, prepričanja, srčnosti in duha. Karkoli je potrebno, ne glede na vse, zmagamo. To je vse, kar nam je pomembno," je dejal Trent Alexander-Arnold, ki je za Anglijo uspešno izvedel zadnji strel z bele pike: "To je tisto, kar vadimo, veliko treninga je vloženega v ta trenutek."

"Ne bomo se nehali boriti. Čaka nas polfinale in videli bomo, kam lahko pridemo," pa pravi angleški selektor Gareth Southgate, ki je zmago na svoji 100. tekmi na klopi Anglije pospremil s plesom pred angleškimi navijači. "Tu in tam pomisliš, da mora biti v tem delu nekaj užitka. Če v tem trenutku ne morem uživati, je vse skupaj izguba časa," je še dodal.

Foto: Reuters

Kaj je povedal strelec izenačujočega gola?

Za finaliste minule izvedbe EP je v rednem delu zadel Bukayo Saka in poskrbel za izenačenje: "Zdelo se mi je, da smo prevladovali vso tekmo in da bo priložnost prišla, kar se je tudi zgodilo. Izkoristil sem jo, zato sem ponosen. Vrniti se po nečem takem je bilo zelo težko, vendar sem to izkoristil, da sem postal močnejši, danes sem izkoristil priložnost. To kaže, da si želimo zmagati na EP. Na zadnjih dveh tekmah smo pozno zaostajali z 0:1, a se vrnili."

"Seveda zelo boli, ko smo se tako trudili in imeli priložnosti." Foto: Guliverimage

"Zelo sem žalosten za fante in narod"

Švicarji so se na evropskem ali svetovnem prvenstvu do zdaj petkrat uvrstili v četrtfinale in vsakič izgubili. Na zadnjem EP so prav tako po streljanju enajstmetrovk izgubili v osmini finala proti Španiji.

"Seveda zelo boli, ko smo se tako trudili in imeli priložnosti. Zelo sem žalosten za fante in narod, da moramo po takšni predstavi zapustiti turnir," je na kratko povedal švicarski trener Murat Yakin.

Razočaranja ni skrival tudi kapetan Švice Granit Xhaka: "Zelo težko je najti prave besede. Takšen poraz boli še dvakrat bolj, saj smo danes pokazali veliko dobrih stvari. Ni pomembno, ali je poraz pravičen ali ne. Na žalost je v kazenskih strelih potrebno tudi nekaj sreče, ki je danes nismo imeli."

Virgil van Dijk Foto: Guliverimage

Nizozemski kapetan: Ponosen sem na te fante

Nizozemci, prvaki Eura 1988, so si po zmagi v zadnjem četrtfinalnem dvoboju, tudi edinem, ki se ni zavlekel v podaljške, priigrali prvi nastop v polfinalu po letu 2004.

"Nocoj smo se morali zelo potruditi in ponosen sem na te fante. Želimo izpolniti svoje sanje in smo korak bližje. Zdaj je čas za regeneracijo in za pripravo na novo težko tekmo," je dejal nizozemski kapetan Virgil van Dijk.

Proti polfinalnemu obračunu z Anglijo se je ozrl tudi selektor Ronald Koeman: "Anglija ima dobre igralce, vendar jih imamo tudi mi. Igrali bomo v Dortmundu, na enem najlepših stadionov, kjer lahko igraš. Zelo sem ponosen tudi na naše navijače. Smo v polfinalu in tega nihče ni pričakoval. Za ves narod je to nekaj posebnega, saj smo majhen narod v polfinalu z Anglijo, Francijo in Španijo, zato smo zelo ponosni."

Na svojo ekipo pa je bil zelo ponosen tudi italijanski strateg na turški klopi Vincenzo Montella. "Ekipa je igrala z velikih duhom, turškim duhom, kljub porazu nas imajo Turki radi. Igralci na tem EP so nas naredili ponosne. Po tem Euru bomo Turčijo gledali z drugačnimi očmi, verjetno z večjim spoštovanjem," je dejal Italijan in dodal: "V tem trenutku je bolje poudariti, kar je šlo dobro. Ničesar ne obžalujem, tudi igralci ne bi smeli. Dobili smo tri tekme in izenačili turški rekord."

