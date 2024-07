Miran Pavlin je dobil mamljivo ponudbo in ni veliko razmišljal

Dvainpetdesetletni Pavlin, tudi udeleženec EP 2000 in SP 2002, je v zadnjih štirih letih vodil področje reprezentanc pri Nogometni zvezi Slovenije. Novo službeno mesto na Otoku bo prevzel 15. julija.

"Dobil sem ponudbo lastnika Nottingham Foresta Evangelosa Marinakisa, ki je tudi lastnik Olympiakosa in portugalskega kluba Rio Ave. Pri 52 letih nisem veliko razmišljal. Premier league je najboljša liga na svetu, dobil sem možnost delovati v konglomeratu treh klubov. To je zame velikanski izziv. Dogovorili smo se približno pred dvema tednoma, tudi predsedniku NZS Radenku Mijatoviću sem razkril svojo odločitev pred tekmo z Anglijo," je za Delo dejal nogometaš, ki pravi, da nova služba nikakor ne bo lahka.

"Vesel sem, da bom dobil nov izziv"

Zahvalil se je tudi predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu, ki mu je omogočil ustrezno izobraževanje oziroma študij na Uefi. "Tam sem zgradil široko mrežo in si ustvaril številne kontakte. Prek Uefe si bolj prepoznaven, jemljejo te bolj resno, kot bi te kot človeka iz manjše države. Enako je z reprezentanco: v zadnjih kvalifikacijah so nas tudi zaradi Čeferina jemali bolj resno. Vesel sem, da bom dobil nov izziv po številnih slovenskih klubih in reprezentanci."

Preberite še: