Nogometaši Francije so v četrtfinalu evropskega prvenstva po izvajanju enajstmetrovk s 5:3 (0:0, 0:0) izločili Portugalsko, ki je bila pred tem v osmini finala prav tako po najstrožjih kaznih boljša od Slovenije. Tako redni del kot podaljšek sta se med Francozi in Portugalci končala brez zadetkov. Francija se bo v polfinalu pomerila s Španijo, ki je v prvem četrtfinalu v Stuttgartu po drami in podaljšku z 2:1 (0:0, 1:1) izločila Nemčijo. Odločilni zadetek je v 119. minuti dosegel Mikel Merino, ki je med drugim v športni pokoj poslal Tonija Kroosa.

Petkov večerni polfinale je v Hamburgu zmagovalca dobil šele po izvajanju enajstmetrovk. Tako redni del kot podaljšek med Francijo in Portugalsko sta se končala brez zadetkov, tako da se je tekma prevesila v izvajanje enajstmetrovk. Tragični junak Portugalske je postal Joao Felix, ki je v tretji seriji zadel vratnico, na drugi strani pa so Francozi uspešno izvedli vseh pet strelov z bele pike in se zavihteli v polfinale. Portugalci so tako končali svoje popotovanje na način, na katerega so pred tem v osmini finala v ponedeljek izločili Slovenijo.

Joao Felix je v loteriji enajstmetrovk kot edini zapravil strel z bele pike. Foto: Reuters

Za Portugalce je bil to sedmi zaporedni Euro, ko so se uvrstili v četrtfinale. A če jim kdo ne ustreza, so to prav Francozi. Na zadnjih 15 dvobojih so z njimi izgubili kar 12-krat. V zadnjih štirih desetletjih je Portugalska premagala Francijo samo v finalu evropskega prvenstva 2016 v Parizu.

Nič od spektakla

Ne Portugalci ne Francozi na tem prvenstvu niso preveč navdušili. Francija je sicer v skupini dvakrat igrala neodločeno (Poljska, Nizozemska) in enkrat zmagala (Avstrija). V osmini finala je premagala Belgijo. Portugalska je v osmini finala z zmago po enajstmetrovkah domov poslala Slovenijo, pred tem pa dvakrat zmagala (Turčija, Češka) in enkrat izgubila (Gruzija).

Tudi tekma četrtfinala je bila odraz predstav obeh reprezentanc do tega dela prvenstva. V prvih dvajsetih minutah si ekipi nista uspeli priigrati kakšne večje priložnosti, nadzor nad dogajanjem na igrišču so imeli Portugalci, ki so imeli žogo 65 odstotkov igralnega časa v svoji lasti, a brez pravega zaključka, medtem ko so Francozi bolj čakali na priložnost z morebitnega protinapada. Tudi nadaljevanje prvega polčasa ni postreglo z igro, ki bo zadovoljila pričakovanja nogometnih navdušencev, saj nobeni izmed ekip ni uspelo resneje ogroziti gola nasprotnika. Tudi portugalska premoč ob posesti žoge je bila jalova, edini strel v okvir vrat pa sov prvem polčasu vknjižili Francozi.

Priložnost Bruna Fernandesa. Foto: Reuters

Prva prava priložnost se je vendarle odvila v 61. minuti, ko se je Bruno Fernandes ob prodiranju z desne strani sam znašel pred vratarjem Francije, a se je Mike Maignan izkazal z izvrstno obrambo. Nato je do priložnosti prišel še Joao Cancelo, a je sprožil mimo leve vratnice. A pritiska tu še ni bilo konec, v 63. minuti se je neposredno pred golom Francozov znašel še Vitinha, a je bil Maignan ob močnem strelu še enkrat več na mestu.

Zapretili tudi Francozi

Kmalu zatem so se v veliki priložnosti znašli tudi Francozi. Žogo je v kazenskem prostoru sprejel Randal Kolo Muani in močno sprožil proti vratom, žoga pa se je nato odbila od branilca Portugalcev in za las zgrešila gol Portugalske. Za Francijo sta nato nevarno poskušala še Eduardo Camavinga in Ousmane Dembele, oba pa sta s streli merila malce mimo stičišča leve vratnice in prečke. Ekipi do konca rednega dela nista našli poti do vrat nasprotnika, tako da se je dogajanje na Volksparkstadionu prevesilo v podaljšek.

Odločili streli z bele pike

Francija je v zadnji podaljšek krenila brez zvezdnika Kyliana Mbappeja, ki mu je pred tem v drugem polčasu žoga priletela v poškodovani nos. Zamenjal ga je Bradley Barcola. Tudi dodatni čas ni prinesel spremembe rezultata, nobena izmed reprezentanc ni želela pretirano tvegati in ogroziti svojih možnosti za napredovanje, tako da se je srečanje prevesilo v izvajanje enajstmetrovk.

Cristiano Ronaldo je po koncu tolažil Pepeja. Foto: Reuters

Prvi je za Francijo odgovornost prevzel Ousmane Dembele, ki je zadel v desni spodnji kot, na drugi strani je bil zanesljiv Cristiano Ronaldo. V drugi seriji je bil za Francoze uspešen Youssouf Fofana, za Portugalce pa Bernardo Silva. Tudi v tretjem poskusu so bili Francozi uspešni, Jules Kounde je sprožil v levo in zadel mrežo. Sledil pa je zgrešeni poskus Portugalcev, saj je Joao Felix zadel levo vratnico. Bradley Barcola je nato tudi v četrto unovčil poskus Francije, Portugalce pa je med živimi ohranil Nuno Mendes. Zmago in napredovanje Francije pa je nato potrdil Theo Hernandez.

Mikel Merino je postal španski junak. Foto: Reuters Španci v 119. minuti do raja

Španci so pred tem v Stuttgartu po pravi srhljivki postali prvi polfinalisti letošnjega evropskega prvenstva, ob tem pa so še naprej edina ekipa, ki je na turnirju dobila vse tekme. Španci so v obračunu najuspešnejših državi na evropskih prvenstvih, ki imata namreč vsaka po tri evropske naslove, po podaljšku z 2:1 izločili domačine Nemce. Za Španijo je danes prvi zadel Dani Olmo (51.), izenačil je Florian Wirtz v 89. minuti, v podaljšku pa je v 119. minuti zmago Španiji zagotovil Mikel Merino.

Že v prvi minuti so prvi strel v okvir nasprotnikovega gola zabeležili Španci, potem ko je znotraj kazenskega prostora do strela prišel Pedri, a je vratar Nemčije Manuel Neuer njegov poskus ubranil. A za mladega člana Barcelone je po podjetnem začetku sledil hiter šok, saj je po prekršku Tonija Kroosa v osmi minuti Pedri po poškodbi moral z igrišča, namesto njega pa je priložnost dobil Dani Olmo.

Pedri je v osmi minuti končal s tekmo. Foto: Reuters

V 21. minuti pa so prvič nevarneje zapretili tudi Nemci, ko je po podaji z desne strani s strelom z glavo prišel Kai Havertz, a je meril preveč po sredini, tako da španski vratar Unai Simon ni imel pretirano zahtevnega dela. Zatem sta ekipi še poskušali, nekoliko podjetnejši so bili Španci, a brez pravega zaključka, tako da se je prvi polčas brez doseženih zadetkov.

Španci povedli

Oba selektorja sta med polčasom spremenila svoj zasedbi. Pri Špancih je namesto Robina Le Normanda v igro vstopil Nacho Fernandez, pri Nemcih pa namesto Emreja Cana Robert Andrich, namesto Leroya Saneja pa Florian Wirtz. Takoj na začetku drugega dela se je v imenitni priložnosti po podaji Lamina Yamala znašel Alvarto Morata, ki pa je tik pred vrati Nemčije sprožil čez gol. V 52. minuti pa so Španci kronali bolj nevarno igro. Z desne strani je v kazenskem prostoru Danija Olma odlično našel Yamal, Olmo, ki je v igro vstopil po poškodbi Pedrija, pa je nato s strelom v levi spodnji kot vrat Nemčije matiral Neuerja.

Dani Olmo je takole Španijo povedel v vodstvo. Foto: Reuters

Füllkrug zatresel vratnico, v 89. minuti eksplozija navdušenja

Nemci so nato pritisnili proti vratom Španije, v 77. minuti je Wirtz podal pred vrata Španije, kjer se je dobro znašel Niclas Füllkrug, ki je v padcu sprožil proti vratom, a zadel desno vratnico. Ko je že delovalo, da bodo Nemci končali poglavje na domačem prvenstvu, pa je v 89. minuti sledila eksplozija navdušenja, potem ko je Joshua Kimmich z glavo podal pred vrata Španije, Wirtz pa je žogo z natančnim strelom ob vratnico izenačil na 1:1, s tem pa postavil tudi izid rednega dela.

Trenutek, ko je Florian Wirtz izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Nemci zahtevali 11-m, Merino Kroosa poslal v drugo kariero

V podaljšku je močno završalo v 107. minuti, ko je Španec Marc Cucurella v lastnem kazenskem prostoru ob poskusu Musiale posredoval z roko, gostitelji so zahtevali strel z bele pike, a je glavni sodnik srečanja Anthony Taylor le zamahnil z roko. Nato je vse bolj in bolj dišalo po izvajanju enajstmetrovkah, čeprav so pobudo nekoliko znova prevzeli Španci. V 119. minuti pa je sledil velik šok za Nemce. V kazenski prostor je predložek poslal Dani Olmo, visoko je skočil rezervist Mikel Merino in z glavo žogo poslal v zgornji levi kot vrat Neuerja.

Skok Mikela Merina, ki je odločil tekmo. Foto: Reuters

V zaključku je bilo izjemno vroče, Nemci so skušali izenačiti, Dani Carvajal si je že v 126. minuti podaljška ob grobem posredovanju prislužil drugi rumeni karton in je tako predčasno končal srečanje. A Nemci do konca niso več uspeli zadeti, Španci pa so se razveselili uvrstitve v polfinale. S tem se je uradno končala tudi športna pot Tonija Kroosa, ki je napovedal, da se bo po koncu evropskega prvenstva dokončno poslovil od zelenic.

Nazadnje sta ti dve reprezentanci igrali med sabo na zadnjem svetovnem prvenstvu, ko je bilo 1:1, pred štirimi leti v ligi narodov pa je Španija zmagala s 6:0. Nemci pravzaprav Špancev na uradni tekmi niso premagali že od leta 1988.

