Portugalci so jasni: Ronaldu bomo dali poslovilno darilo

Pepe pri 21 letih in Cristiano Ronaldo pri 39 sta člana prve postave Portugalske. Foto: Reuters Portugalska nogometna reprezentanca je leta 2016 v Franciji osvojili evropski naslov, sicer pa je v zadnjih treh desetletjih na velikih tekmovanjih doživela več razočaranj kot zmagoslavij. Samo spomnite se na solze Cristiana Ronalda, ko so pred 20 leti na domačem evropskem prvenstvu izgubili finale z Grčijo. Dve leti pozneje so izgubili polfinale in tekmo za bron na svetovnem prvenstvu, na naslednjih štirih pa niso prišli dlje od četrtfinala. In tako zelo malo je manjkalo, da bi jih pred dnevi na evropskem prvenstvu v Nemčiji domov poslali Jan Oblak in soigralci. Ronaldo je že bil v solzah, a se je na koncu vendarle veselil preboja v četrtfinale. Zanj je pri 39 letih to najverjetneje zadnja priložnost, da še drugič osvoji evropsko lovoriko s svojo domovino. Pa tudi za še dve leti starejšega Pepeja, ki je postal najstarejši nogometaš z nastopom na turnirjih stare celine.

Nuno Mendes je odločen, da Ronaldu priigrajo poslovilno darilo – drugi evropski naslov prvaka. Foto: Reuters In prav to je dodaten motiv za njegove soigralce. To je dal pred petkovim večernim četrtfinalnim dvobojem s Francijo jasno vedeti tudi branilec Nuno Mendes, ki pa sam dobro ve, kako težko bo že proti galskim petelinom. Zadnjo sezono je bil v PSG njegov soigralec Kylian Mbappe. "Z obema sem delil slačilnico. Bilo mi je v čast, da sem igral z Mbappejem. In v čast mi je, da igram s Cristianom. Oba sta izjemna nogometaša. Sta igralca, ki lahko v trenutku naredita razliko," je na uradni novinarski konferenci pred četrtfinalom razlagal Mendes. Nista pa na tem prvenstvu ne Ronaldo ne Mbappe zadela iz igre. Pravzaprav Francija gola iz igre sama sploh še ni dosegla (dva avtogola in 11-metrovka).

"Naredil bom vse, da ga ustavim"

Treba bo ustaviti Kyliana Mbappeja. Foto: Reuters "Zanj je bil to težak trenutek, a smo mu vsi stali ob strani," je Mendes govoril o 11-metrovki, ki jo je Ronaldu branil Oblak. "Vsi smo videli, kako težko mu je bilo. Na soigralce pazimo na zelenici in izven nje. Smo zelo povezana ekipa. To nas je samo povezalo in zato smo tudi zmagali. No, pa tudi zaradi treh izvrstnih obramb Diega Coste. Tega trenutka ne bomo nikoli pozabili," je o razpletu tekme s Slovenijo govoril Mendes. In vse to znova vodi do njihovega kapetana Ronalda. "To je Ronaldov zadnji Euro. Mislim, da imamo vse, da mu damo poslovilno darilo. A dati bomo morali vse od sebe, da ustavimo Mbappeja. Težko bo, a toliko ga že poznam, da bom naredil vse, da ga ustavim."