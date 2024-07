Veselje Portugalcev po 11-metrovkah. Foto: Reuters Slovenija na evropskem prvenstvu ni dobila gola s strani velike Anglije in zvezdniške Portugalske, a gre po tekmi osmine finala vseeno domov. Cristiano Ronaldo in soigralci so jo izločili po izvajanju 11-metrovk. Po junaški igri vseh 120 minut, ko je Jan Oblak ubranil 11-metrovko Ronaldu, Benjamin Šeško pa zapravil dve izvrstni priložnosti, ko je bil ena na ena z vratarjem, pa je takšen zaključek prvenstva težko sprejeti.

Prvi je svoje občutke, ko mu je bilo nekaj minut po koncu tekme še težko, strnil Adam Gnezda Čerin v prenosu na TV Slovenija: "Čustva so bila neverjetna, od ubranjene 11-metrovke do naše priložnosti v zadnjih minutah in nato 11-metrovk. A to je nogomet. Ponosen sem na te fante, na to ekipo, ponosen sem na naše navijače, ki so pričaral to vzdušje čez celoten turnir. Verjamem, da bomo v naslednjih letih videl še veliko takih trenutkov."

V torek zvečer v Ljubljani sledi sprejem za nogometaše:

Navijači, hvala vam ❤️🇸🇮

Navijači, hvala vam ❤️🇸🇮

Se vidimo danes ob 20.00 na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer se bo reprezentanca zahvalila Sloveniji za podporo 👊🇸🇮#SrceBije 🇸🇮

"Še bomo igrali na velikih tekmovanjih"

Adam Gnezda Čerin Foto: Reuters Tekmo pa je povzpel z naslednjimi besedami: "Mi smo prevzemali dobro pozicijo v fazi obrambe. Zapirali smo vse poti do našega gola. Portugalci so postali nervozni. Videli so, da jim ne gre, kot bi jim moralo. Bil sem prepričan, da bomo iztržili neodločen izid. Če bi mi zadeli, bi lahko tekmo odpeljali v drugo smer. A ne obžalujemo tega. Ponosni smo na doseženo." Prvenstva zagotovo ne bodo pozabili. "Neverjetna izkušnja. Pred turnirjem je malokdo verjel, da se bo končalo, kot se je. Čeprav sam verjamem, da bi šli lahko stopničko višje. Ta ekipa ima lepo prihodnost. Še bomo igrali na velikih tekmovanjih. Verjamem, da bomo še lahko doživeli take trenutke z navijači. Za to igramo nogomet."

Oblak: Žalostni smo

"Ko vidiš vse to, je še težje. Ne vem, kaj naj rečem. Žal se ni izšlo," je ob pogledu na množico ponosnih navijačev komaj našel prve besede kapetan Jan Oblak. "Bili smo živi v podaljšku in imeli priložnosti, da bi zadeli. A se ni izšlo. Mogoče je zmanjkalo malo sreče. Portugalska je Portugalska, na koncu so zasluženo zmagali. MI smo pa žalostni, ker po vsem tem trudu nismo šli naprej v četrtfinale."

Kek: Turnir, ki se je zame končal prehitro

Slovenci so bili neutolažljivi. Foto: Reuters

Tudi selektor Matjaž Kek je bilo zelo razočaran, je pa znova dejal, češ da novinarji nismo verjeli v to ekipo.: "Ko izgubiš po 11-metrovkah proti taki reprezentanci, ostane nekaj žalosti. Porazi se ne slavijo. Jaz sem vam že povedal, ki niste verjeli, da je ta ekipa sposobna marsikaj. Prava tekma, škoda z nesrečnim koncem. A kot se je hitro vrnilo proti Srbiji in Angliji, se bo tudi zdaj vrnilo. Ponosen sem. Fantje imajo karakter. Ekipa ve, kaj hoče. Dobila je veliko potrditev, da je nogomet spet doma v Sloveniji."

Matjaž Kek si je želel v Nemčiji še ostati. Foto: Reuters "Več je imela žogo Portugalska, imajo dobro individualno kvaliteto. A smo rastli iz minute v minuto. Mogoče smo bili malo prepozni v nekaterih reakcijah. Videlo se je, da je bila to četrta tekma. Imeli smo žogo za zmago v 116. minuti. A to je samo dokaz, koliko smo sposobni do 116. minute, ko so Portugalci že izgubljali glavo. Jaz sem prepričan, da bo Šeško v nadaljevanju to zabijal. Vsa ta morala, borbenost, želja, energija s tribune ... Lepo je bili selektor slovenske nogometne reprezentance."

"Turnir, ki se je zame končal prehitro. Jaz bi bil v Nemčiji še nekaj dni, čeprav smo sredi poletja," je sklenil Kek. "Fantje imajo kvaliteto kot posamezniki in kvaliteto kot ekipa."