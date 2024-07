Slovenska reprezentance se je za četrtfinale evropskega prvenstva merila s Portugalsko. Na koncu je izgubila po 11-metrovkah. Slabo vreme s slovenskih trgov ni pregnalo najzvestejših navijačev, ki so navijali za naše fante vse do konca. Še najbolj so noreli, ko je Jan Oblak Cristianu Ronaldu ubranil 11-metrovko v prvem podaljšku, nato pa v drugem Benjamin Šeško zapravil 100-odstotno priložnost. Poglejte pa tudi reakcije po nesrečno izgubljenih 11-metrovkah. V torek zvečer bo v Ljubljani sledil sprejem.