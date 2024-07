Slovenska reprezentanca se po porazu po 11-metrovkah proti Portugalski v osmini finala poslavlja od evropskega prvenstva. Slovenci so 120 minut odigrali junaško proti favoriziranim tekmecem, Benjamin Šeško je imel dve izvrstni priložnosti ena na ena z vratarjem, Jan Oblak pa je v prvem podaljšku ubranil 11-metrovko Cristianu Ronaldu. O četrtfinalistu so odločale 11-metrovke in Slovenija ni zadele niti ene, zapravili so jih Josip Iličić, Jure Balkovec in Benjamin Verbič. Portugalska je zmagala s 3:0. In bo v četrtfinalu igrala s Francijo, ki je z 1:0 premagala Belgijo, potem ko je Jan Vertonghen v 85. minuti preusmeril let žoge po strelu Randala Kola Muanija in Koen Casteels je bil zato premagan.

Euro 2024, osmina finala:

Ponedeljek, 1. julij:

V prvi postavi namesto Janže Balkovec

Prva enajsterica Slovenije pred zidom slovenskim navijačev. Foto: Reuters Selektor Matjaž Kek je bil tokrat prisiljen v spremembo v prvi enajsterici, saj Erik Janža ni imel pravice nastopa zaradi kartonov. Tako ga je na levem boku zamenjal Jure Balkovec. V prvi postavi so tako začeli: Oblak, Karničnik, Drkušić, Bijol, Balkonec, Stojanović, Gnezda Čerin, Elšnik, Mlakar, Šporar in Šeško. Prvo ime portugalske reprezentance v napadu je bil seveda Cristiano Ronaldo, ki pa tako kot prva slovenska napadalca na tem prvenstvu še ni zadel. Ko je slišal glasno prepevanje slovenske himne, so se mu zagotovo zašibila kolena. Slovenski navijači, čeprav ne tako številni kot portugalski, so bili precej bolj glasni. "Kdor ne skače, ni Slovenc," je odmevalo s tribun, ki sprejmejo 50.000 ljudi.

Prvi polčas brez zadetkov

Cristiano Ronaldo je poskusil tudi s prostega strela. Foto: Reuters Slovenci na zelenici pa so bili stisnjeni pred svoj gol od prve minute. V četrti minuti je lep predložek poslal Bruno Fernandes, a je Žan Karničnik žogo pred Rafaelom Leaom odbil v kot. Po podaji iz kota pa je prek gola streljal Ruben Dias. Varovanci Matjaža Keka so preživeli uvodnih 15 minut naleta tekmeca in bili v nadaljevanju polčasa enakovreden nasprotnik, a strela na gol si niso izborili. V 34. minuti je iz prostega strela nevarno streljal Ronaldo, žoga je zletela le malo čez prečko. V zadnjih minutah polčasa pa so bili vse bolj nevarni tudi Slovenci, najprej Andraž Šporar, nato s strelom z razdalje Benjamin Šeško. Branil mu je Diogo Costa. To je bil prvi slovenski strel znotraj okvira vrat za Slovenijo. Polčas se je kljub veliko akcije končal z 0:0.

Še druga izvrstna priložnost Šeška

Benjamin Šeško Foto: Guliverimage Tudi prvih 15 minut drugega polčasa je Portugalska silovito krenila po zadetek za vodstvo (žogo so imeli 75-odstotkov igralnega časa). Bernando Silva ni bil uspešen v 47. minuti, Ronaldu pa je prosti strel v 55. branil Jan Oblak. V 61. minuti je slovenskim navijačem zastal dih. Izvrstno globinsko podajo je za protinapad dobil Šeško, ki je prešprintal veterana Pepeja, a nato sam pred vratarjem žogo slabo zadel, zletela je več metrov desno od gola. Za zaključek rednega dela tekme je Kek na zelenico poslal Jona Gorenca Stankovića, Žana Celarja in Benjamina Verbiča (namesto Jana Mlakarja, Andraža Šporarja in Petra Stojanovića). V zadnjih minutah je dve nevarni situaciji Ronalda zanesljivo razčistil Oblak in tekma je šla v podaljška.

Mejno dosojena 11-metrovka, a je Oblak branil Ronaldu

Ronalda so morali tolažiti soigralci. Foto: Reuters Ob koncu prvega podaljška je Diogo Jota padel v kazenskem prostoru med tremi slovenskimi branilci. Sodnik Daniele Orsato je pokazal na belo točko, češ da ga je Vanja Drkušić podrl. Mejna odločitev. Odgovornost za strel je prevzel kdo drug kot Ronaldo. A vemo, kdo je vratar z veliko začetnico! Oblak je branil portugalskemu zvezdniku. Ostalo je 0:0, sledil je še drugi podaljšek.

Šeško ni mogel verjeti, kaj je zapravil. Foto: Reuters Za drugi podaljšek je Kek, ki je zaradi protestov sicer dobil rdeči karton, v igro poslal velikega aduta - Josipa Iličića. Sledil pa je rumeni karton za Jako Bijola, ki je bil tako izgubljen za naslednjo tekmo. Tekma je bila vse bolj nervozna, porumenel je tudi portugalski selektor Roberto Martinez. V 115. minuti pa nam je znova zastalo srce. Pepe je izgubil žogo in Šeško je dobil žogo, stekel sam z njo proti golu, a je streljal preslabo. Costa mu je branil. Sledile so 11-metrovke!

Kakšne 11-metrovke ...

Josip Iličić in soigralci so bili neutolažljivi. Foto: Reuters

A na koncu je bil junak portugalski vratar Diogo Costa. Najprej je 11-metrovko ubranil Iličiću, nato še Balkovcu in še Verbiču. Oblaka so premagali prvi trije portugalski strelci, tudi Ronaldo in izvajanje 11-metrovk je bilo končano že po tretji seriji. V četrtfinale se je s 3:0 uvrstila Portugalska. Slovenija gre vseeno lahko z dvignjeno glavo domov.

Poglejte tudi navijaški utrip v Frankfurtu:

Prva dva četrtfinalna para sta Španija – Nemčija, Anglija – Švica. Zdaj nasprotnika čaka Francija.

V prvem polčasu brez priložnosti za Mbappeja

Kylian Mbappe si je prvo pravo priložnost priigral šele po skoraj uri tekme, a ni zadel. Foto: Reuters

Foto: Reuters Z zmagovalcem dvoboja Slovenija - Portugalska se bo v četrtfinalu meril boljši iz popoldanskega obračuna v Düsseldorfu. Pomerila sta se sosedi Francija in Belgija. V prvem polčasu gola nismo dočakali. Francija je sicer imela terensko premoč, a tako kot Belgija le eno zares lepo priložnost. V 34. minuti je Jules Kounde podal izvrsten predložek v kazenski prostor, Marcus Thuram je z osmih metrov sicer z glavo streljal neubranljivo, a tudi nenatančno. Deset minut prej pa je Kevin De Bruyne streljal premalo močno in njegov poskus je Mike Maignan brez težav branil. V prve pol ure je sodnik pokazal kar tri rumene kartone Francozom, Adrien Rabiot bo moral izpustiti naslednjo tekmo.

Veselje ob golu za 1:0. Foto: Reuters Po glavnem odmoru so bili Francozi vse bolj nevarni. Najprej je pravi projektil z roba kazenskega prostora poslal Aurelien Tchouameni, a je Koen Casteels žogo odbil v kot. Nato je Thuram še enkrat z glavo streljal prek vrat. V 54. minuti pa si je vendarle svojo prvo priložnost priigral Kylian Mbappe, a po samostojnem prodoru ni streljal dovolj natančno. Kmalu so se za glavo držali še belgijski navijači, saj je po lepem predložku v kazenski prostor tudi Yannick Carrasco žogo z glavo poslal visoko prek vrat. Po pol ure je Belgija le prišla do svojega drugega strela znotraj okvira vrat, a je kapetanu De Bruyneju znova branil Maignan. V 85. minuti pa vendarle zadetek! Za vodstvo Francije z 1:0. Sam strel Randala Kola Muanija z desetih metrov iz obrata niti ni bi tako močan, Casteels bi bržkone branil, a je žoga zadela Jana Vertonghna, spremenila smer in zletela v mrežo.