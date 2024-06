Pravljični dnevi Korošca, ki je obnorel vso Evropo

Slovenija že dolgo ni nastopila na velikem tekmovanju, zato je že skoraj pozabila, da je to dogodek, na katerem se znajdeš pod drobnogledom milijon ljubiteljev nogometa, hkrati pa si ne dvigneš le cene in vrednosti na svetovni nogometni tržnici, ampak poskrbiš tudi za kakšen donosen prestop. Jaka Bijol je nazoren primer, kako lahko izvrstne predstave, ki jih je nudil v skupinskem delu Eura, pripeljejo še do večjega zanimanja.

V naj enajsterici z Mbappejem, Kroosom …

Pri 25 letih se lahko pohvali že z 52 nastopi za reprezentanco. Če bo šlo tako naprej, bo v karieri prebil tudi čarobno stotico. Foto: Guliverimage Korošec se je po koncu skupinskega dela znašel na številnih lestvicah. Spletna stran WhoScored ga je kot edinega Slovenca uvrstila v izbrano enajsterico Eura 2024, v kateri ne manjka pravih zvezdnikov in velikih imen nogometa, saj si je delil mesto v zasedbi tudi s takšnimi asi kot so Francoz Kylian Mbappe, Nemec Toni Kroos, Belgijec Kevin de Bruyne, Nemec Jamal Musiala in drugi, portal SofaScore pa ga uvršča med najbolje ocenjene branilce na turnirju.

"Statistika je ena zadeva, kako pa to je videti na igrišču, pa je spet nekaj drugega. Vesel sem, da se cela ekipa predstavlja v dobri luči, kar je bil tudi naš glavni cilj. Želeli smo Slovenijo predstaviti v dobri luči. Ponosen sem na to, kako dobro smo odigrali tri tekme. Vsi smo dobri tudi statistično. Lepo je. Upam, da bo tako tudi naprej," 25-letnega neustrašnega mladeniča iz Vuzenice najbolj veseli, da so se na igrišču izkazali vsi slovenski reprezentanti in da ni odmevala zgolj njegova statistika.

Idealna enajsterica skupinskega dela Eura 2024 po izboru WhoScored: Giorgi Mamardashvili (Gruzija); Joshua Kimmich (Nemčija), Jaka Bijol (Slovenija), Pepe (Portugalska), Marc Cucurella (Španija); Fabian Ruiz (Španija), Toni Kroos (Nemčija), Kevin De Bruyne (Belgija); Jamal Musiala (Nemčija), Kylian Mbappe (Francija) in Cody Gakpo (Nizozemska).

Če te ekipa pusti na cedilu, težko karkoli narediš

Kapetan angleške reprezentance Harry Kane si na tekmi s Slovenijo ni priigral resnejše priložnosti za zadetek. Foto: Reuters "Zelo smo veseli, da smo zbudili nogometno Slovenijo. In mogoče še koga širše, saj evropsko prvenstvo spremljajo vsi," je sporočil branilec Udineseja, ki je v zadnjih letih, odkar se je iz zvezne vrste preselil na še kako odgovoren položaj stebra obrambne vrste, napravil ogromen napredek in se prelevil v enega najpomembnejših členov Kekove zasedbe. Na vsaki tekmi na Euru je imel opravka z zvezdniškimi napadalci, a jih je enega za drugim pospravil v žep. Tako Danca Rasmusa Hojlunda, Srba Aleksandra Mitrovića in kot zadnjega še Angleža Harryja Kana.

"Moraš biti zbran vseh 90 minut. Če te ekipa pusti na cedilu, težko karkoli narediš. Če pa ekipa funkcionira, je to potem zate veliko lažje. Je pa res, da tako dobri napadalci izkoristijo vsako priložnost, če jim jo ponudiš. Vesel sem, da smo jih lahko zaustavili vsi skupaj," je še enkrat poudaril, da so največja orožja slovenske reprezentance enotnost, pomoč in sodelovanje, saj z zavedanjem, da lahko nekaj več dosežejo le z ekipnim duhom, ves čas delajo drug za drugega.

Tako je čestital koroškemu "sosedu" Žanu Karničniku za zadetek na tekmi proti Srbiji. Foto: Guliverimage

V Stožicah je že pokazal, kaj zmore proti Ronaldu

S Cristianom Ronaldom se je pred tremi meseci v Ljubljani dobro kosal. Foto: Guliverimage V osrednjem obrambnem paru na Euru sodeluje z Vanjo Drkušićem. "Zelo dobro se razumeva, tako na igrišču kot tudi izven tega. Dolgo se že poznava, skupaj sva igrala že v mlajših selekcijah. Pa tudi z Brekalom in Blažičem. Vanja je izredno izkoristil priložnost na Euru. Vesel sem zanj, gremo zdaj dalje," je že osredotočen na nov izziv, ponedeljkov dvoboj osmine finala v Frankfurtu proti Portugalski, kjer ga očitno čaka vnovičen dvoboj s Cristianom Ronaldom.

Konec marca se je že dobro kosal z njim, saj se portugalski superzvezdnik ni vpisal med strelce. "Tako vrhunski napadalci te lahko hitro kaznujejo. V Stožicah smo že pokazali, kaj zmoremo proti Ronaldu, je pa normalno, da je Euro nekaj drugega," bo imel prvič opravka z izločitveno tekmo na Euru. Z največjo tekmo v zgodovini slovenskega nogometa.

Z Vanjno Drkušićem sestavlja osrednji branilski par. Od prve minute sta začela vse tri dvoboje na tem Euru, poznata pa se že zelo dolgo. Foto: Reuters

Z veseljem opazuje, kako je ta generacije igralcev dozorela. "Iz prejšnjih let, ko smo imeli težko obdobje, smo se ogromno naučili iz težkih trenutkov. Na začetku sem odigral kar nekaj slabih tekem. Od tega dobiš veliko. Hvaležen sem za zaupanje selektorja. Da smo mu lahko na koncu povrnili. Zdaj se počutimo dozorelega. Rezultat pride z izkušnjami," je spregovoril o rasti reprezentance, ki se je nazadnje znašla v kriznem položaju leta 2022 po mučnem porazu v Beogradu (1:4), a je nato sledil strm vzpon.

In eden izmed glavnih razlogov, zakaj je Slovenija tako uspešna? "Če se dobro počutiš v neki skupini ljudi, se dobro počutiš tudi na igrišču," je poudaril izjemno vzdušje, ki krasi slovensko reprezentanco že dalj časa, igralci pa preprosto uživajo, ko so v družbi drug drugega. Zato so tudi na Euru tako sproščeni, čeprav so skupaj že več kot mesec dni in morajo vmes pozabiti na stike z bližnjimi in družinami.

Za Bijola se zanima Inter

Jaka Bijol s kakovostnimi predstvami izstopa tudi v serie A. Foto: Guliverimage Doživlja vrhunec kariere, znašel se je na radarju številnih klubov. Že nekaj let je dirigent obrambe Udineseja, s katerim si je letos komaj izboril obstanek v serie A, zdaj pa bi lahko sledil premik drugam. Italijanski mediji ga omenjajo kot eno resnih tarč prvaka Interja, ne izključujejo tudi možnosti, da bi se 25-letni Korošec k velikanu v Milano preselil januarja 2025. Udinese pri tem pričakuje velik zaslužek.

Če se je še nedavno omenjala možnost, da je Bijol na voljo snubcem za deset milijonov evrov, bodo po Euru, najbolj zaradi njegovih zrelih in še kako odmevnih predstav, morali ponuditi za Korošca še bistveno večje vsote. Poleg Interja, ki naj bi se že postavil v vrsto za sklenitev sodelovanja z Videmčani, pa sta se v zadnjem času v Italiji glede Bijola omenjala tudi Atalanta in Napoli. Aktualni zmagovalec lige Europa in lanskoletni prvak Italije, ki se želi vrniti na italijanski prestol.

Ni kaj, pred Jako Bijolom je svetla in pestra prihodnost. Vse skupaj pa se bo začelo že v ponedeljek, ko ga bo na srečanju, na katerem se bo delila četrtfinalna vstopnica – takrat ga čaka neposredni spopad s Cristianom Ronaldom –, spremljala vsa Evropa. In tudi vsaj šest tisoč slovenskih navijačev!