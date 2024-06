Kek razkril, zakaj je vpoklical Iličića

Slovenija ni imela še nikoli tako vročega mladega napadalca, o katerem bi nogometni svet govoril s takšnim spoštovanjem. Čeprav je Benjamin Šeško komaj dopolnil 21 let, je na nogometni svetovni tržnici vreden že 50 milijonov evrov, takšna je ocena Transfermarkta, tako visoko pa ni bil ovrednoten še noben slovenski nogometaš, ki igra v polju. Šeško je prispel na Euro kot eden najboljših mladih napadalcev v Evropi, naslovnice največjih medijev so kar nekaj časa polnile govorice o tem, kam vse bi lahko prestopil. Na koncu je sklenil novo, bistveno boljšo pogodbo z Leipzigom in prišel na Euro razbremenjen in motiviran, da pomaga Sloveniji do čim boljših rezultatov.

Benjamin Šeško, na katerega so obrambne vrste tekmecev še kako pozorne, sam pa je imel pred prihodom na Euro tudi nekaj zdravstvenih težav, za zdaj še čaka na prvi zadetek na velikem tekmovanju. Foto: Guliverimage

V Nemčiji pa mu je sreča obrnila hrbet. Čeprav je nekajkrat silovito in mojstrsko udaril proti golu, žoga ni hotela v mrežo. Njegov projektil, ki je končal v vratnici, bi zlahka postal eden najlepših zadetkov skupinskega dela Eura, a ga je od proslavljanja evrogola ločilo le nekaj centimetrov. Radečan se je zelo trudil tudi proti Srbiji, znova nekajkrat namučil njenega vratarja, v končnici srečanja pa so mu jo zagodli krči, tako da ni mogel celotno tekmo pomagati soigralcem. S klopi je doživel šokantno izenačenje Srbov v zadnjih sekundah, a je Kekova četa na vse skupaj odgovorila imenitno, z zrelo predstavo proti favorizirani Angliji, ki se je dobro pripravila na Šeška in mu preprečila, da bi resneje sejal nevarnost pred njenimi vrati.

Kek: Beniju moramo zdaj pomagati

Mladi zvezdnik RB Leizpiga je v preteklih tednih opozarjal nase s sago o morebitnem poletnem prestopu. Foto: Guliverimage Zvezdniški napadalec Slovenije tako za zdaj ostaja brez zadetka na Euru, s katerim bi postal najmlajši slovenski strelec vseh časov na velikem tekmovanju. Po izjemnem zadetku na Malti za 2:2 se letos ni več vpisal med strelce, kar pri napadalcih, ki si polnijo samozavest zlasti z zadetki, sproža nelagodje. Tega je prepoznal tudi selektor Matjaž Kek in pred zgodovinskim obračunom, ponedeljkovim spektaklom v Frankfurtu s Portugalsko, spregovoril o težavah mladega napadalca: "Beni (Benjamin, op. p.) je v položaju, ko mu moramo pomagati. Kolikor je on nam pomagal, toliko je zdaj treba razumeti mladega igralca. Razumeti vse, kar se je dogajalo okrog njega," je imel v mislih zlasti dren okrog tega, kam bi se lahko v poletnem prestopnem roku preselil in s koliko atraktivnimi ponudbami je imel opravka. Razpravljali so zlasti o angleških velikanih, ki bi marsikomu zmešali glavo.

Na srečanju z Dansko ga je od atraktivnega evrogola delilo zgolj nekaj centimetrov. Foto: Guliverimage

"Beni je dejansko še mlad. Je še mladenič. Nekateri to posrkajo vase prej in se odpravijo na novo, on pa je lahko presrečen, da že v teh letih doživlja takšno individualno, pa tudi reprezentančno kariero. Zagotovo pa je Beni sposoben dati več, tega se zaveda tudi on. Zaradi tega nas je tudi več, da ga lahko kdo zamenja. Kar se tiče tega, sem bil s tem, ko smo zarotirali proti Angliji, zelo zadovoljen," čuti selektor Kek posebno zadovoljstvo, da premore v ekipi takšno širino, s katero lahko zapolni vrzel v moštvu tudi v primeru, če zelenico zapusti tako pomemben člen slovenske reprezentance, kot je Šeško.

Tako je bilo na dvoboju med Slovenijo in Anglijo. Tako Šeško kot Iličić sta si prislužila glasen aplavz slovenskih navijačev v Kölnu. Foto: Guliverimage

Kek razkril, zakaj je vpoklical Iličića

Josip Iličić je z nastopom proti trem levom postal najstarejši Slovenec, ki je zaigral na velikem nogometnem tekmovanju. Foto: Guliverimage Ko je tako zapustil igro na dvoboju proti Angliji, je namesto njega vstopil v igro Josip Iličić. Najmlajšega igralca Slovenije na Euru je tako nadomestil najstarejši in se podpisal pod nov starostni rekord. Zgodba o njegovem nastopu je odmevala, zlasti v tujini, kjer še kako pomnijo vse, kar je priljubljeni Jojo podaril nogometu in dosegal v serie A.

"Njega nisem uvrstil v reprezentanco, ker je star 36 let in je fina zgodba na naslovnicah v tujih medijih, ker je bil prej bolan, zdaj pa je zdrav. Mene je prepričal na igrišču. Verjel sem, da lahko na igrišču pomaga. Seveda pa tudi njemu ni enostavno po toliko letih priti v neko zgodbo, ki je zgrajena in dokazana. Tudi on si je moral izboriti svoj prostor oziroma si ga še mora izboriti, ker 'tamali' ne podarjajo ničesar, niti v ševi (priljubljeno ime za pepčka, sproščujočo igro, ki jo nogometaši koristijo zlasti pri ogrevanju na treningu, op. p.) niti v igri deset na deset. Ničesar se mu ne podarja, kar je zame edini pravilen pristop," je selektor Kek, ki se je po treh zaporednih remijih v skupini C naposlušal pohval za svoje taktične odločitve proti Danski, Srbiji in Angliji, po Šešku v Wuppertalu spregovoril še o 15 let starejšem Iličiću, ki je tako na tekmi proti trem levom dočakal veliki trenutek, uresničil otroške sanje in zaigral na velikem tekmovanju.

Tako Šeško kot Iličić sta zdaj že krepko usmerjena proti novemu izzivu. V najtežji, a po svoje tudi najslajši izziv kariere. V ponedeljek bo namreč majhno, a toliko bolj srčno in borbeno Slovenijo na delu spremljala celotna nogometna Evropa.

Slovenijo, eno največjih senzacij letošnjega Eura, čaka v ponedeljek zgodovinska tekma na izpadanje. Foto: Reuters

Pomerila se bo namreč z zvezdniško zasedbo Portugalske na čelu s Cristianom Ronaldom, ki je v karieri odigrala nešteto podobnih tekem. Med slovenskimi reprezentanti pa sta jih, v tem pogledu ima več izkušenj le kapetan Jan Oblak, že kar nekaj odigrala tudi Šeško in Iličić. Dva pomembna aduta slovenske reprezentance, ki na tem Euru še zdaleč nista rekla zadnje.