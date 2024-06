Čudežna moč kovanca sreče, legendarni Nemec prinesel Slovencem 50 kebabov

V slovenskem reprezentančnem taboru v Nemčiji je veselo. K temu so najbolj pripomogle vrhunske predstave, s katerimi si je Kekova četa na Euru priigrala tri remije, spravila v delirij rekordno število slovenskih navijačev na tribunah in si prvič v zgodovini priigrala nastop v izločilnem delu. O tem se je razgovoril tudi Erik Janža, ki je prejšnji teden praznoval 31. rojstni dan, nato pa soigralce po junaškem remiju z Anglijo s pomočjo klubskega soigralca Lukasa Podolskega presenetil s slastnimi kebabi.

Če nogometni svet do tega evropskega prvenstva še ni dobro poznal Erika Janže, je zdaj povsem drugače. Srčni Prekmurec iz Puževec se lahko pohvali z neverjetno življenjsko zgodbo. Poseben poklon si zasluži zlasti njegova zgodba o tem, kako uspešno in odločno se je kot otrok spoprijel z bojem s kilogrami. Predstavlja enega največjih fenomenov slovenskega nogometa, ob vstopu v četrto desetletje pa z reprezentanco doživlja vrhunec kariere.

Ob tem jo je z zadetkom na prvi tekmi zagodel Dancem (1:1), se še dodatno prikupil srcem slovenskih navijačev, z borbenostjo in dovzetnim opravljanjem tistega, kar je igralcem zabičal selektor Matjaž Kek, ki ga 31-letni branilec izjemno spoštuje, pa pomagal izbrani vrsti do zgodovinskega uspeha.

Janža: To je moj srebrnik sreče

Erik Janža je z veseljem predstavil srebrnik sreče, ki ga je nosil v službeni obleki. Prisoten bo tudi na tekmi osmine finala. Foto: R. P. Napredovanje Slovenije med 16 najboljših na Euru je doživel zelo čustveno, ker pa so v družini Janža zelo vraževerni, je prepričan, da je Sloveniji k izjemnemu uspehu pomagal tudi kovanec, ki se je ob pravem trenutku znašel na pravem mestu. "To je moj srebrnik sreče," je potegnil iz žepa kovanec, srebrnik Nogometne zveze Slovenije, in pojasnil, kako ni to le navadni kovanec, ampak srebrnik sreče. "Prinesel mi je veliko sreče. Od zdaj naprej ga bom vedno nosil na vse tekme reprezentance," je napovedal levi bočni branilec, ki v zadnjih petih letih igra na Poljskem in pri Gorniku tako uživa, da nosi celo kapetanski trak.

Da so v njegovi družini zelo vraževerni, kar se tiče srečnih kovancev, priča tudi primer njegovega očeta Jožeta Janže. Ta je v pogovoru za Vestnik pojasnil, kako ob vsaki tekmi, ko spremlja na delu svojega sina, stiska v rokah prav poseben kovanec in verjame, da mu prinaša srečo.

"Pred časom sem v Moravskih Toplicah našel kovanec za dva evra in sem ga pobral. Erik je takrat že bil uvrščen v reprezentanco, jaz pa sem ob vsaki tekmi ta kovanec stiskal v roki. Verjamem, da prinaša srečo, saj od takrat Slovenija še ni izgubila tekme," je pojasnil ponosni oče enega izmed slovenskih nogometnih junakov, ki so zaznamovali to evropsko prvenstvo z uspehom, kakršnega slovenski nogomet ne pomni.

Šele jutri se bomo zavedali, kakšen uspeh je to

Pri Angliji ne manjka zvezdnikov svetovnega kova, a niso niti enkrat premagali Jana Oblaka. Foto: Guliverimage Ko je sodnik v torek zvečer označil konec srečanja v Kölnu, je ogromen podvig nogometašev, preboj v osmino finala, proslavljala vsa Slovenija. Izbranci Matjaža Keka so si lahko oddahnili, saj so le slab teden po krutem šoku, ko jim je zagrenil načrte pozen zadetek Srbov, vstopili v nogometna nebesa. "To, kar smo izgubili na tekmi s Srbijo, smo proti Angliji dobili nazaj. Vedeli smo, da bomo trpeli, a smo vsi navdušeni. Šele jutri se bomo zavedali, kakšen uspeh je to, da se iz tako težke skupine uvrstiš naprej," je v Kölnu, ko smo se z njim pogovarjali po tekmi, sijal od sreče.

Na igrišču je podal zadnje atome moči. Ker je bil borben in nepopustljiv, je znova napravil nekaj prekrškov na robu rumenega kartona. Ko mu je sodnik naposled pokazal rumeni karton tudi proti Angliji, je postalo jasno, da bo moral izkušeni Prekmurec izpustiti naslednje srečanje. Rumeno kazen je namreč prejel tako proti Srbiji kot tudi Angliji, tako da bi ga lahko na tekmi osmine finala proti Portugalski nadomeščal Jure Balkovec. "Žal mi je, da ne bom mogel igrati te tekme, a bom skušal pomagati ekipi kako drugače," bo 1. julija, ko se bo Slovenija v Frankfurtu spopadla z močno Portugalsko, velik navijač in motivator na klopi.

Na igrišču je imel kopico dvobojev z zvezdnikom Manchester Cityja Kylom Walkerjem. Foto: Guliverimage

"Slovensko reprezentanco odlikuje srce. To je najpomembnejše. Vsak se postavlja na glavo, vsak je travo. Ko so Angleži v drugem polčasu spremenili sistem igre in je Kyle Walker prihajal zelo visoko, smo še bolj trpeli, a nam je uspelo. Že en mesec garamo, dajemo vse od sebe na vsakem treningu," je prepričan, da so nogometni bogovi prepoznali vložen trud in srce slovenske reprezentance.

"Moramo ostati skromni in prizemljeni"

Erik Janža je letos že premagal Portugalsko. Bi jo lahko še enkrat? Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Mnogi velikani so obstali pred vrati osmine finala. Ne bo Hrvaške, Poljske, Srbije … Slovenijo pa čaka pravcata poslastica, spopad s portugalskimi zvezdniki, ki jih je, takrat je Roberto Martinez v Stožicah predstavil "kombinirano" postavo, v kateri je manjkalo kar nekaj osrednjih imen, letos že premagala!

"Vemo, da je to turnir in da je zdaj vse mogoče. Če smo lahko Anglijo s takšnimi posamezniki, najboljšimi na svetu, z energijo in metanjem na glavo zadržali na ničli, je vse mogoče. A moramo ostati skromni, prizemljeni in spoštovati vsak trening. Spoštovati vsako besedo selektorja, ki jo pove. Selektor opravlja res dobro delo," zelo spoštuje selektorja Keka, ki je v skupini C taktično prelisičil stanovske kolege in Slovenijo, ki je pred začetkom Eura veljala za avtsajderja, senzacionalno popeljal v osmino finala.

Najslastnejši kebab v življenju

Da je bilo po tekmi z Anglijo vse skupaj še slajše, je poskrbel prav Janža. Ker je dan po tekmi s Srbijo praznoval 31. rojstni dan, zaradi bolečih spominov na izdihljaje sodnikovega podaljška in zadetek Luke Jovića ni bilo nobenemu do posebnega slavja. Zdaj, ko je Slovenija remizirala z Anglijo in uresničila cilj, je bilo drugače.

Lukas Podolski, soigralec Erika Janže pri Gorniku, velja za kralja kebaba v Nemčiji. Zaradi uspešne prodaje v njegovi verigi lokalov je z gostinskimi storitvami zaslužil že več kot sto milijonov evrov! V torek je obdaril slovensko reprezentanco v Kölnu. Foto: Guliverimage

Pravšnji trenutek je prepoznal tudi Prekmurec in ob pomoči klubskega soigralca Lukasa Podolskega, legendarnega nemškega nogometaša, ki je v domovini ustvaril uspešno verigo lokalov s hitro hrano, prednjačijo kebabi, soigralcem v slačilnici ponudil slastno osvežitev.

"Po tekmi sem jih pogostil z večerjo. Poklical sem Lukasa in ga vprašal, ali bi lahko pripeljal 50 kebabov. To je tudi storil. Pripeljal je še jogurte in pijačo, bilo je odlično. Njegov kebab je odličen, to vem že od prej, tudi fantje so ga pohvalili," si je podobno kot njegovi soigralci z veseljem privoščil kebab.

Thank you @Podolski10 for after match refuel ❤️😁 pic.twitter.com/fYRAxXHY79 — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 25, 2024

Verjetno je bil najslajši v njegovem življenju. Spomnil ga je na 31. rojstni dan in pa največji uspeh, odkar igra nogomet. Ni kaj, v slovenskem nogometnem taboru je trenutno zelo veselo. Več kot zasluženo, fantje!