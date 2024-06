"Velikokrat nismo bili na velikih tekmovanjih. Včerajšnji rezultat oziroma rezultat treh tekem je fantastičen. Uvrstili smo se v osmino finala in tudi na igrišču smo v okviru svojih zmožnosti izgledali zelo solidno," je za Sportal včerajšnjo predstavo Slovenije proti Angliji na evropskem prvenstvu komentiral nekdanji nogometaš, trener in nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance Bojan Prašnikar.

"Ena stvar je, da velikokrat nismo bili na velikih tekmovanjih. Včerajšnji rezultat oziroma rezultat treh tekem je fantastičen. Uvrstili smo se v osmino finala in tudi na igrišču smo v okviru svojih zmožnosti izgledali zelo solidno. V vsakem primeru lahko damo samo pozitivno oceno in hkrati želimo, da bi se takšna pot še naprej nadaljevala, čeprav je vsak naslednji nasprotnik težji od prejšnjega," je bil jasen nekdanji selektor slovenske reprezentance, 71-letni Bojan Prašnikar, ki je Slovence vodil med letoma 1991 in 1993, na petih tekmah leta 1998 in še med letoma 2002 in 2004.

Edini, ki z območja nekdanje skupne države ostajamo v igri

Kot je dodal Prašnikar, ga zelo veseli, da so Slovenci odigrali po svojih zmožnostih, saj, kot pravi, več dejansko ne gre. "Na igrišču smo opravili vse tisto, kar je na nek način mogoče. Dejansko imeti neka pričakovanja še o kakšni drugi zadevi je težko. Druga stvar je, da smo danes z območja nekdanje skupne države Jugoslavije edini, ki smo ostali v igri. To je še boljši občutek. Vidimo pa, da poskušamo v načrtu igre in na igrišču priti do optimalnih rešitev, te rešitve pa dajejo tudi rezultat. To je pozitivno in vsekakor mora to stimulirati tudi ostalo nogometno prizorišče v Sloveniji," je prepričan nekdanji vrhunski nogometni strateg.

Kdo izmed posameznikov je bil do zdaj zanj največje presenečenje?

Prašnikar je povedal, da smo res mogoče od nekaterih pričakovali manj, kot so prikazali. "Zelo težko pa je danes najti nekoga, ki bi moral dati več, saj so dejansko vsi dali svoj maksimum. Kljub vsemu na tem evropskem prvenstvu nimamo nasprotnikov, ki bi jih lahko podcenjevali, saj so vsi kotirani višje od nas. Vsi so od nas za eno stopnico višje in to stopnico smo preizkušali in na igrišču je to izgledalo dokaj dobro," je dodal.

Slovenija je na tretji tekmi skupinskega dela še tretjič na evropskem prvenstvu v Nemčiji remizirala, z Anglijo je igrala 0:0, ter na koncu v skupini osvojila tretje mesto, v osmino finala pa se tako odpravlja neporažena. Foto: Reuters

"Ena ključna zadeva je, da smo vedno rekli, da imamo vratarja, ki lahko veliko postori, in na koncu je to tudi napravil. Imamo napadalca, ki je lahko učinkovit, ampak brez pomoči praktično celotne ekipe bi bilo to zelo težko. Še posebej na primer Janža (Erik, op. a.) in Karničnik (Žan, op. a.) sta opravila več od pričakovanega. Tudi v vezni liniji so odigrali zelo disciplinirano vse, kar je treba, kaj več od njih pa tudi ne moremo pričakovati," je dodal Prašnikar, ki je prepričan, da je Slovenija zelo dobro odigrala defenzivno fazo, in "čeprav so pričakovanja za fazo napada še večja, je proti tem nasprotnikom zelo težko".

Prašnikar: Nogomet dopušča presenečenja in tudi mi se moramo prepustiti kakšnim presenečenjem

Kot je prepričan Prašnikar, mora slovenska reprezentanca vsekakor še malo nadgraditi to, kar je že pokazala v svoji igri, in razmišljati še o nekaterih stvareh, ki so na dosegu rok.

"Počasi moramo razmišljati tudi o tem, da na drugi strani stoji nasprotnik, ki ima velike ambicije. V nogometu pa je vse mogoče. Nogomet dopušča presenečenja in tudi mi se moramo prepustiti kakšnim presenečenjem, ki nam lahko polepšajo dan. Tako da je v nogometu v devetdesetih ali pa v zadnjem času v stotih minutah mogoče marsikaj. Čeprav je bilo na začetku rečeno, da bomo 'kanon futer', to nismo bili, in mislim, da tudi v prihodnje na naslednjih tekmah ne bomo. Mislim, da se bomo na nekem primernem nivoju zoperstavili nasprotniku," je jasen nogometni strateg.

Koga bi si želeli v osmini finala?

"Mi smo sicer igrali prijateljsko tekmo s Portugalsko in jo tudi zmagali, a ta tekma ne sme biti realno merilo, saj so bili Portugalci v nekem drugem stanju. Enkrat nam jih je uspelo premagati in presenetiti, težko se bo to zgodilo dvakrat, zato bi si verjetno želel drugega nasprotnika," je še zaključil Prašnikar.

Ena od možnosti je, da se bodo Slovenci v osmini finala merili s Portugalsko. Foto: Reuters

Le v enem primeru je možnost, da bi nasproti stal Ronaldo

Slovenija je nastopala v skupini C in za Anglijo in Dansko osvojila tretje mesto. Imela je enako število točk kot Danci, prav tako enako razliko v golih in enako število danih ter prejetih golov. Na koncu so, verjeli ali ne, odločali prejeti rumeni kartoni. Slovenci so imeli enega več od Dancev (na igrišču je bilo enako število rumenih kartonov, dodatnega pa je proti Danski prejel tehnični direktor reprezentance Milivoje Novaković), zato so ti iz skupine napredovali kot drugi. Tudi če bi ga izvzeli, bi bili Danci pred nami, saj so bili v kvalifikacijah za Euro boljši od slovenske zasedbe.

Slovenija bo v osmini finala igrala s Portugalsko kot zmagovalko skupine F ali zmagovalcem skupine E. Da bi nasproti stala Cristiano Ronaldo in druščina, je mogoče le v enem primeru. V tem primeru bi morale v osmino finala napredovati tretjeuvrščene ekipe iz skupin C (Slovenija), D (Nizozemska), E (danes igrajo zadnji krog) in F (danes igrajo zadnji krog).

