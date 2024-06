Razumevanje scenarijev: s kom bo Slovenija igrala v osmini finala Eura

Kot pravijo pravila na Uefini uradni strani, sta za Slovenijo le dve možnosti, kar zadeva tekmeca za osmino finala. Ali bo to Portugalska ali zmagovalec skupine E. S kom bo Slovenija dejansko igrala, bo znano po koncu današnjih štirih obračunov. Kombinacije so tri, da bi nasproti stal Cristiano Ronaldo z druščino pa le eden.

Slovenija se veseli zgodovinske uvrstitve v izločilne boje na velikih tekmovanjih, potem ko je bila na evropskem leta 2000 in na obeh svetovnih prvenstvih (2002 in 2010) prekratka. V osmino finala se je uvrstila na račun novega formata, ki štirim najboljšim tretjim ekipam v šestih skupinah omogoča nadaljevanje tekmovanja.

Pravila razvrščanja tretjeuvrščenih ekip Za določitev štirih najboljših tretjeuvrščenih ekip se uporabijo naslednji kriteriji po navedenem vrstnem redu: a. večje število točk;

b. skupna gol razlika;

c. večje število doseženih golov;

d. večje število zmag;

e. nižji skupni seštevek disciplinskih točk na podlagi rumenih in rdečih kartonov, ki so jih prejeli igralci in predstavniki moštev na vseh tekmah v skupini (rdeči karton je tri točke, rumeni karton je ena točka, izključitev zaradi dveh rumenih kartonov na eni tekmi so tri točke);

f. položaj na skupni lestvici evropskih kvalifikacij.

Da bi nasproti stal Ronaldo, je možna le ena kombinacija

Slovenija je nastopala v skupini C in za Anglijo ter Dansko osvojila tretje mesto. Imela je enako število točk kot Danci, prav tako enako razliko v golih in enako število danih ter prejetih golov. Na koncu so, verjeli ali ne, odločali prejeti rumeni kartoni. Slovenci so imeli enega več od Dancev (na igrišču je bilo enako število rumenih kartonov, dodatnega pa je proti Danski prejel tehnični direktor reprezentance Milivoje Novaković), zato so ti iz skupine napredovali kot drugi. Tudi, če bi tega izvzeli, bi bili Danci pred nami, saj so bili v kvalifikacijah za Euro boljši do slovenske zasedbe.

Bo Slovenija igrala proti Cristianu Ronaldu in soigralcem v portugalski reprezentanc? Foto: Reuters

Slovenija bo v osmini finala igrala proti Portugalski kot zmagovalki skupine F ali zmagovalcu skupine E. Da bi nasproti stal Cristiano Ronaldo in druščina, je možno le v enem primeru. V takem primeru bi morale v osmino finala napredovati tretje uvrščene ekipe iz skupine C (Slovenija), D (Nizozemska), E (danes se igra zadnji krog) in F (danes se igra zadnji krog).

Prvotnih scenarijev za razporeditev tretjih ekip je bilo še več, vendar je po torkovem dnevu postalo jasno, da Hrvaška kot najboljše tretje moštvo skupine B ne more več napredovati v izločilne boje. Zato se je nabor kombinacij hitro skrčil.

A je pred zadnjim dnevom še v zraku veliko neznank in vprašajev, kdo bo tretji v skupini E in F in kaj to pomeni v primerjavi z Madžarsko, ki kot tretja najboljša ekipa iz skupine A še čaka na ugoden razplet.

Vse bo razjasnjeno danes na zelenicah v štirih mestih, kjer se bodo odigrale zadnje tekme skupinskega dela. Takrat bo natančno znano, ali bo Slovenija igrala 1. julija ob 21. uri v Frankfurtu s Portugalci ali 2. julija ob 18. uri v Münchnu z zmagovalcem skupine E. Spodaj v tabeli si lahko preberite, katera scenarija se morata poklopiti, da bo Slovenija igrala v Münchnu in kateri edini, da bi zaigrala v ponedeljek proti Portugalcem.

Trenutni vrstni red tretjeuvrščenih ekip Mesto Skupina Reprezentanca Tekme Z N P Goli Pr. goli Razlika v golih Točke 1 D Nizozemska (N) 3 1 1 1 4 4 0 4 2 E Slovaška 2 1 0 1 2 2 0 3 3 C Slovenija (N) 3 0 3 0 2 2 0 3 4 A Madžarska 3 1 0 2 2 5 −3 3 5 B Hrvaška (E) 3 0 2 1 3 6 −3 2 6 F Češka 2 0 1 1 2 3 −1 1 (N) - ekipa, ki je napredovala

(E) - ekipa, ki je izločena

Možni scenariji, kdo napreduje kot tretja ekipa (kombinacije B skupine s Hrvaško so izvzete, ker je Hrvaška kot tretja iz skupine B že izpadla)