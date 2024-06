Slovenski nogometaši so ob izteku dneva državnosti poskrbeli za nov športni mejnik. Vse do konca sodnikovega dodatka v Kölnu so proti favorizirani Angliji zdržali pri začetnem rezultatu in se s tretjim remijem prvič v zgodovini prebili do izločilnih bojev. Osmino finala bodo igrali ali 1. julija proti Portugalski v Frankfurtu (ob 21. uri) ali 2. julija proti zmagovalki skupine E v Münchnu (ob 18. uri).

Slovenci so s podvigom razveselili tako domače navijače kot občinstvo v tujini. "David proti Goljatu ni bil mit, za Slovenijo je to realnost. Prvo napredovanje v izločilne boje vabi. Alpska država, ki je povezana predvsem z zimskimi športi, zdaj igra to čudovito igro na vrhuncu svojih moči. Z navijaško podporo, ki je ocenjena na približno en odstotek njihove celotne populacije. 25. junij v Sloveniji že praznujejo kot dan državnosti, država je 33 let samostojna. In od danes naprej bodo imeli Slovenci še en razlog, da se s ponosom spominjajo prav tega datuma. Ustvarjalci zgodovine," so zapisali pri Copa90.

Predvsem na omrežjih odmeva zgodba Josipa Iličića, ki je pred tremi tedni po treh letih znova oblekel reprezentančni dres, v torek pa v 75. minuti dočakal priložnost na evropskem prvenstvu.

The best picture of Euro 2024. Josip Ilicic celebrates qualifying for the knockout stages after making his first competitive appearance for Slovenia in 955 days. He had to leave football twice for mental health reasons. Great to see him back pic.twitter.com/gu3P9L355U — Jack Kenmare (@jackkenmare_) June 25, 2024

Na omrežjih so znova spomnili na zgodbo Josipa Iličića, ki je po vseh težavah dočakal tudi nastop na letošnjem Euru. Foto: Guliverimage "Najboljša fotografija Eura 2024. Josip Iličić slavi uvrstitev v izločilne boje, potem ko je po 955 dneh prvič nastopil za Slovenijo. Dvakrat je moral zapustiti nogomet zaradi duševnih razlogov. Lepo ga je videti nazaj," je na omrežju zapisal eden od uporabnikov.

"Ta fotografija že kandidira za najboljšo na Euru. Josip Iličić ob prvi uvrstitvi Slovenije v osmino finala evropskega prvenstva. Josip je pred dvema letoma po depresiji med pandemijo pridobil težo in se umaknil iz nogometa. Njegova vrnitev v nogomet je bila skoraj nepredstavljiva. Ne samo, da se je vrnil, zdaj je tu s svojo reprezentanco. VELIKI JOJO," so se strinjali pri Juez Central.

Esta foto es desde ya candidata a la mejor de la Euro. Josip Ilicic celebrando la primera clasificación de la historia de Eslovenia a octavos de final de la Eurocopa.



"Bilo je vredno čakanja. Vesel sem, da vidim Josipa Iličića igrati na Euru 2024. Čestitam Sloveniji za uvrstitev v naslednji krog, upam, da bomo videli še več Josipa," je zapisal privrženec Atalante, v dresu katere je Iličić pustil močan pečat.

It was worth the wait. Delighted to see Josip Ilicic play at Euro 2024. Congratulations to Slovenia on qualifying for the next round, hopefully we get to see more Josip. 🐐 🇸🇮 💙🖤 pic.twitter.com/J92CdsQLjm — Atalanta BC News (@AtalantaBC_News) June 25, 2024

mi sono emozionato nel vedere Josip Ilicic entrare in campo, una bella pagina di questo sport❤️ pic.twitter.com/mnX9svZSXC — miке🇮🇹 (@chiccochiesa) June 25, 2024

Na Otoku pa še naprej niso navdušeni nad predstavami aktualnih evropskih podprvakov, največjih kritik je deležen selektor Gareth Southgate:

Vrstijo se kritike na račun selektorja Angležev Garetha Southgata. Foto: Guliverimage Tako so navijači z metanjem kozarcev sporočili, kaj si mislijo o Southgatovemu vodenju Anglije:

England fans throw empty cups at Gareth Southgate as he applauded them after tonight’s dismal performance against Slovenia. 😒 pic.twitter.com/JeoUGLp3CL — Football Away Days (@FBAwayDays) June 25, 2024

"Najslabša nogometna tekma, kar sem jih kdaj gledala. Znebite se Southgata."

SACK HIM NOW @England 🤬🤬🤬🤬



Worst game of football i’ve EVER watched. pic.twitter.com/1B6KKhl298 — Astrid Wett (@AstridWett) June 25, 2024

Gareth Southgate is the only manager in the world who could take the Bundesliga top scorer, La Liga player of the season and the EPL player of the season, and pick a system that makes all three completely ineffective.#ENGSLO — Keith Williams 🍊🍊🍊 (@ScribblerKeith) June 25, 2024

Zlata generacija pod Southgatom:

England’s golden generation under Gareth Southgate: pic.twitter.com/uOaOzQt6qT — Footy Humour (@FootyHumour) June 25, 2024

how watching gareth southgate ball feels like pic.twitter.com/z5dZBuSX7b — ⚡ (@UTDCJ_) June 25, 2024