Adam Gnezda Čerin: O tem sem sanjal kot otrok

Dokaz več, kako neporaženost Slovenije, najmanjše udeleženke Eura 2024 ni naključna, še manj pa posledica sreče, je prinesel najtežji izpit. Izbranci Matjaža Keka so ga opravili v skladu z barvo njihovih dresov, zelo modro, in proti Angliji, eni največjih favoritinj za osvojitev naslova, osvojili zlata vredno točko. Priznanje za najboljšega igralca tekme je prejel Adam Gnezda Čerin, ki je izpostavil tisto, kar najbolj odlikuje slovensko reprezentanco. To, da je vedno ekipa na prvem mestu.

Bilo je kot v norem filmu. V bistvu nadaljevanki. Še nekaj dni nazaj je Slovenija padla v šok, ko je na Bavarskem že pripravljeno zabavo ob zgodovinski zmagi nad Srbijo v izdihljajih srečanja preprečil Luka Jović. Slovenski nogometaši so se lahko le prijeli za glavo. Za marsikoga bi bil to prehud udarec, čustvena rana, po kateri bi se težko pobral, ne pa tudi za Kekovo četo.

Že prihodnji dan so začele iz slovenskega tabora prihajati spodbudne novice. Nelagodje, posledica zapravljene zmage nad Srbi, je bilo vedno manjše, dvigala pa se je motivacija, da bi v Kölnu, na spektaklu, na katerega je prišlo kar 12 tisoč Slovencev, na drugi strani pa je stala najdražja reprezentanca turnirja, prepolna angleških zvezdnikov, pokvarila načrte favoritu.

Slovenski nogometaši so bili po remiju s Srbijo zelo potrti, saj jih je od zgodovinske zmage delilo le nekaj sekund. Foto: Guliverimage

In res. Slovenija je s hrabro predstavo zadržala vse angleške napade in se prvič v zgodovini uvrstila med 16 najboljših. O tem, koliko je to pomenilo nogometašem, so najbolj doživeto pričali prizori proslavljanja z navijači. "Vse negativne emocije, ki smo jih doživeli po tekmi proti Srbiji, ko se nam je vse obrnilo v negativno smer v Münchnu, so se obrnile v pozitivne. To je nekaj, za kar igraš nogomet. Ko ga začneš igrati kot otrok, so to trenutki, o katerih sanjaš. Trenutno živimo sanje. Naredili smo uspeh, ki se bo zapisal v zgodovino našega športa. Res sem ponosen na to ekipo," je iz oči Adama Gnezda Čerina, delavnega zveznega igralca, ki je postal nenadomestljiv člen udarne Kekove enajsterice, sijal ogromen ponos. Pred predstavnike medijev je stopil dobro uro po koncu srečanja, kot prvi izmed slovenskih sogovornikov.

Vesel, da bo ostal v Nemčiji in pisal nove pravljice

Adam Gnezda Čerin Foto: Guliverimage Po tekmi je prejel priznanje za igralca tekma. Kljub temu, da je na drugi strani za tri leve zaigralo ogromno svetovno priznanih zvezdnikov, ga ni bilo nogometaša, ki bi si zaslužil toliko dobrih ocen kot ravno 24-letni Idrijčan, še v zadnji sezoni član Panathinaikosa, ki bi lahko to poletje zamenjal delodajalca, s tako dobrimi predstavami, kot jih kaže, pa mu zagotovo ne bo manjkalo mikavnih ponudb.

"Vesel sem za to nagrado. Bolj kot za to nagrado pa sem vesel, da smo izpolnili cilj. Miselnost te ekipe je, da je ekipa vedno na prvem mestu, potem pa vedno na eni tekmi izplava posameznik. Danes sem bil to jaz, na drugi bo nekdo drug. Tako smo najboljši. Vesel sem, da bomo ostali v Nemčiji in ostali pisati to pravljico slovenskega nogometa," uživa v Nemčiji. Naprej ga ženejo zlasti prizori z navijači.

Globoka zahvala vsem navijačem

Dvoboj v Kölnu je spremljajo več kot 12 tisoč Slovencev! Foto: Reuters Družina in prijatelji se pred tekmami družijo z navijači v mestu, sam pa nato skupaj s soigralci poskrbi, da jim je prijetno tudi na stadionu. "Ko spremljam posnetke navijačev iz mesta, ti gredo kocine pokonci, ko vidiš toliko Slovencev v nekem tujem mestu, in veš, da bomo kmalu navijali zate na tekmi. Trenutno živimo naše sanje. Da smo se uvrstili v naslednji krog, so bili zaslužni tudi naši navijači. Rad bi se jim globoko zahvalil za to podporo," se je poklonil navijačem, največji pridobitvi tega Eura, saj je Slovenija, čeprav je najmanjša udeleženka tekmovanja, na tekmah deležna zelo številčne in glasne podpore.

Tako je bilo tudi proti Angliji, tako bo zagotovo tudi v osmini finala, kjer bi lahko Slovenijo čakala Portugalska oziroma zmagovalka skupine E (Belgija, Romunija, Slovaška, Ukrajina). Kakšne so želje Gnezde Čerina? "Nimam kakšne želje. Danes smo igrali s favoritom turnirja, pa smo bili v nekaterih trenutkih enakovredni. Ne bojimo se nikogar. Kogar bomo dobili, se bomo nanj pripravili, gledali pa nase. Potem bomo šli na glavo tako kot vedno," obljublja enak pristop, kakršnega so navijači spremljali v skupinskem delu, tudi na dvoboju osmine finala.

Izraz na licu, ki pove več kot tisoč besed. Tako so slovenski nogometaši proslavljali junaški remi proti Angliji. Foto: Guliverimage

Slovenija je zanimivo postala specialistka za neodločene rezultate. Odkar nastopa na Euro, je odigrala šest tekem in kar petkrat remizirala. Kar štirikrat zapored, če prištejemo še remi proti Norveški (0:0) na Euru 2000. To sploh ni tako slabo. Ko je denimo Portugalska, ena izmed možnih tekmecev Slovenije v osmini finala postala evropska prvakinja, je skupinski del začela prav s tremi remiji. Dokončno bo tekmeca izvedela danes, ko bo znan končni razplet v skupinah E in F.