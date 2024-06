Noro, Slovenija na državni praznik zadela čarobno sedmico!

Danes je dan za nogometni praznik. Slovenija se bo v Kölnu potegovala za največji uspeh nogometne reprezentance v obdobju državne samostojnosti. Ker pa ta praznik, ki si ga bo v nemškem velemestu v sklopu Eura 2024 ogledalo več kot 10 tisoč Slovencev, poteka ravno na državni praznik, bo vse skupaj še bolj veličastno. Slovenska srca bodo žarela od ponosa in ljubezni do domovine. Kako pa je bilo s tem v preteklosti? Je bila slovenska izbrana vrsta uspešna, če je odigrala tekmo ravno na državni praznik?

Sprehodili smo se skozi odigrane tekme slovenskih reprezentanc. Teh se je v času državne samostojnosti nabralo že nad 300. Slovenija ima 13 državnih praznikov, članska nogometna izbrana vrsta pa je ravno na dan, ko je dežela na sončni strani Alp obarvana praznično, stopila na zelenico šestkrat. Danes bo še sedmič, statistika pa sporoča Kekovi četi, kako ima danes lepo možnost za uspešen rezultat.

Slovenska reprezentanca se bo danes ob 21. uri udarila s prvim favoritom skupine C, Anglijo. Foto: Guliverimage

Vsaj tako velevajo številke. Slovenija je namreč na državni praznik izgubila le eno tekmo, zmagala pa kar trikrat, med drugim tudi s 7:0, kar velja še danes za absolutni državni rekord. Janu Oblaku bi lahko dodatno motivacijo predstavljal podatek, kako se je slovenska mreža na šestih tekmah, odigranih na državni praznik, zatresla zgolj dvakrat! Katere so bile torej tekme, odigrane na državni praznik? Pojdimo lepo po vrsti!

1. in 2. januar: novo leto

V tem terminu ni slovenska nogometna reprezentanca odigrala še nobene tekme. Še najbližje temu bi lahko bila, če bi se uvrstila na SP 2022 v Katar, nato pa senzacionalno zaigrala v finalu, ki je bil na sporedu v ''zimskem'' terminu, natančneje 18. decembra 2022.

8. februar: Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

Milan Osterc je na slovenski kulturni praznik dosegel kar štiri zadetke na eni tekmi. Foto: Reuters Prešernov dan je slovenski reprezentanci prinesel prvovrstni presežek. Katančeva zlata generacija je pred 25 leti na prijateljski tekmi v Muškatu premagala Oman kar s 7:0 in tako zadela čarobno sedmico. Srečanje je s kar štirimi zadetki zaznamoval Milan Osterc, poleg ''Jagode'' pa so 8. februarja 1999 v polno zadeli še Saša Gajser, Zlatko Zahović in Sašo Udovič. To je še do danes najvišja zmaga slovenske reprezentance.

Zanimivo je, da je bila druga najvišja zmaga v zgodovini, 7:1 na Malti proti Islandiji, Udovič pa je v tekmi kariere dosegel neverjetnih pet zadetkov, odigrana tik pred kulturnim praznikom, 7. februarja 1996.

Slovenija je na kulturni praznik odigrala tekmo tudi pred dobrimi 30 leti, ko je v prijateljskem obračunu na Malti premagala Gruzijo z 1:0. Zmagoviti zadetek je 8. februarja 1994 v 78. minuti prispeval Primož Gliha.

27. april: dan upora proti okupatorju

Slovenija je na dan upora proti okupatorju odigrala eno tekmo. Pred dobrimi 30 leti, pisal se je 27. april 1994, so takratni varovanci dr. Zdenka Verdenika v Ljudskem vrtu nadigrali Ciper in zmagali s 3:0. Dvakrat je v polno meril Janez Pate, enkrat pa Sašo Udovič.

1. in 2. maj: praznik dela

Slovenska nogometna reprezentanca v slogu ne le državnega, ampak kar mednarodnega praznika, ob katerem je v ospredju skrb za pravice delavcev, po deželi pa se kurijo kresovi, ni nikoli odigrala tekme v uvodnih dneh meseca maja.

8. junij: dan Primoža Trubarja*

Dan Primoža Trubarja, utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika in slovstva ter verskega reformatorja, rojenega 8. junija 1508 v vasi Rašica, slovensko nogometno reprezentanco spominja na enega najbolj bolečih porazov. Pred 22 leti je Slovenija na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji po skromni in raztreseni predstavi izgubila proti Južni Afriki (0:1). S tem je ostala brez možnosti za napredovanje še pred zadnjo tekmo skupinskega dela.

Razočaranje slovenskih nogometašev po porazu z Južno Afriko (0:1) v korejskem Daeguju. Foto: Guliverimage

To je bila stresna tekma, nabita s čustvi in negativno voljo. Bila je prva po odmevnem sporu med Srečkom Katancem in Zlatkom Zahovićem, po katerem je Mariborčan zapustil slovenski tabor in se vrnil v Evropo.

Na ta dan je bila nedavno dejavna tudi aktualna Kekova četa. V generalki za Euro 2024 je v Stožicah remizirala z Bolgarijo (1:1), končni rezultat pa je že v 14. minuti postavil Andraž Šporar.

25. junij: dan državnosti

Tako je Matjaž Kek pred 14 leti čestital takratnemu selektorju Anglije Fabiu Capellu. Foto: Guliverimage Danes se bo v vsakem primeru pisala zgodovina. Slovenska nogometna reprezentanca bo namreč prvič v obdobju državne samostojnosti odigrala tekmo prav na dan državnosti. Usoda je hotela, da bo to storila ravno na tekmi desetletja, največjim izzivom te generacije, kot bi se izrazil selektor Matjaž Kek. V Kölnu se bo pomerila z Anglijo, že točka, v nekaterih primerih pa celo poraz, bi zadoščala Sloveniji za težko pričakovani preboj v osmino finala.

Pred tem je Slovenija najbolj pozno tekmo v šestem koledarskem mesecu odigrala pred 14 leti, ko je na SP 2010 v Afriki zapravila priložnost za napredovanje 23. junija proti Angliji (0:1). Slovenija torej igra tekme v zadnjem tednu junija le proti trem levom.

17. avgust: združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom*

Borut Mavrič je pred 19 leti v Walesu v dobri uri ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Guliverimage Slovenija je svojo edino tekmo z Walesom odigrala pred 19 leti. Selektor Branko Oblak je 17. avgusta 2005 v gosteh prijateljsko remiziral z Otočani (0:0), mreža Boruta Mavriča, zdajšnjega trenerja vratarjev v reprezentanci, ki navdušuje z nastopi na Euru 2024, pa je v Swanseaju ostala nedotaknjena.

Od 62. minute je branil namesto njega mladi Samir Handanović. To je bil takrat njegov peti nastop. Pozneje jih je bodoči zvezdnik in kapetan Interja zbral kar 81 in postal eden najbolj cenjenih vratarjev v Evropi.

15. september: vrnitev Primorske k matični domovini*

Slovenija je v septembru odigrala več kot 50 tekem, a prav nobene 15. septembra.

23. september: dan slovenskega športa*

Praznik, ki se je uveljavil v zadnjih letih, zlasti po zaslugi in v časi imenitnih dosežkov slovenskih športnikov, edinstvenih promotorjev domovine, še ni postregel s tekmo slovenske nogometne reprezentance.

25. oktober: dan suverenosti*

Dan suverenosti za zdaj mineva brez tekem slovenske nogometne reprezentance.

1. november: dan spomina na mrtve

Mesec, v katerem so slovenski navijači proslavljali vse uvrstitve na velika tekmovanja (EP 2000, SP 2002, SP 2010, EP 2024), a tudi objokovali dve zamujeni priložnosti (EP 2004 in EP 2016) v dodatnih kvalifikacijah, se za slovensko reprezentanco ni nikoli začel delavno že tako zgodaj, ravno na dan mrtvih.

Slovenija se je nazadnje novembra veselila preboja na veliko tekmovanje lani, ko je tako proslavljala zmago nad Kazahstanom, s katero se je uvrstila na Euro 2024. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

23. november: dan Rudolfa Maistra*

Na dan Rudolfa Maistra, to je praznik v spomin na 23. november 1918, ko je general Maister (1874 –1934) s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo in prevzel vojaško oblast v Mariboru, ni nogometna reprezentanca Slovenije odigrala še nobene tekme.

26. december: dan samostojnosti in enotnosti

Tako pozno v mesecu decembru ni Slovenija nikoli odigrala tekme. Slovenija je v zadnjem koledarskem mesecu odigrala le eno uradno tekmo. Pred 29 leti je 6. decembra 1995 v gosteh presenetila Mehiko in zmagala z 2:1. Takrat sta v polno zadela Aleš Čeh, to je bil tudi njegov edini zadetek v državnem dresu, čeprav je dolgoletni kapetan reprezentance zbral kar 74 nastopov, in Ermin Šiljak. Tudi on se je veselil strelskega prvenca v državnem dresu.

Ermin Šiljak, tudi udeleženec Eura 2000, je v državnem dresu dosegel 14 zadetkov. Prvega se je veselil še kot mladi napadalec Olimpije na gostovanju v Mehiki. Foto: Guliverimage

* prazniki v Republiki Sloveniji so dela prosti dnevi, razen praznikov dan Primoža Trubarja, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, vrnitev Primorske k matični domovini, dan slovenskega športa, dan suverenosti in dan Rudolfa Maistra