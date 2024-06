Šok za Hrvate v podaljšku, Zaccagni osrečil Slovence

Na evropskem prvenstvu v nogometu sta bili tudi v ponedeljek odigrani le večerni tekmi. Hrvaška in Italija sta se razšli brez zmagovalca, potem ko so azzurri v zadnjih sekundah izenačili. Španija pa je dosegla minimalno zmago nad Albanijo in v skupinskem delu zabeležila tri zmage. Z enim očesom so na omenjeni tekmi zagotovo pogledovali v slovenskem taboru. Idealen scenarij za slovensko reprezentanco se je delno uresničil, saj ima Hrvaška kot tretjeuvrščena ekipa sedaj enako število točk kot Slovenija, a občutno slabšo razliko v zadetkih. Slovenci bi si s torkovim remijem proti Angliji zagotovili osmino finala, tudi minimalen poraz pa ne bi bil nujno usoden.

Euro 2024, 3. krog (skupina B)

Ponedeljek, 24. junij

Že na uvodu so Hrvati pritisnili, prvo priložnost pa je zapravil Luka Sučić, ki je v peti minuti nevarno sprožil z razdalje kakih dvajsetih metrov, a Gianluigi Donnarumma je strel odbil v kot. Po skorajda dvajsetih minutah zatišja in manjših priložnosti pa so prvič zapretili tudi Italijani. V 28. minuti je bil najvišji v hrvaškem kazenskem prostoru Allesandro Bastoni, Dominik Livaković pa je njegov strel z glavo odbil v kot. Večjih priložnosti si reprezentanci do odmora nista več pripravili.

Hrvati so na začetku drugega dobili imenitno priložnost. Davide Frattesi je v 52. minuti igral z roko, Danny Makelie pa je po posredovanju VAR in ogledu posnetka pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel Modrić, Donnarumma pa je strel obranil. A le nekaj trenutkov kasneje so Hrvati vodili. Streljal je Ante Budimir, Donnarumma se je še enkrat več izkazal, na pravem mestu pa je bil Modrić, ki je žogo zabil pod prečko in se hitro odkupil za zapravljeno enajstmetrovko.

Luka Modrić je najprej zapravil enajstmetrovko, nato pa Hrvaško popeljal v vodstvo. Foto: Guliverimage

Po prejetem golu so spet pritisnili Italijani, po kotu je bil še drugič z glavo nevaren Bastoni. Večjih priložnosti si Italija nato v nadaljevanju kljub pritisku ni pripravila, Makelie pa je srečanje podaljšal za osem minut. Prav v zadnji minuti dodatka pa šok za Hrvaško. Mattia Zaccagni je postal joker s klopi Luciana Spalettija in z izjemnim strelom s kakih petnajstih metrov izid poravnal. Kmalu zatem je nizozemski delilec pravice označil konec srečanja.

Španski rezervisti Albance poslali domov

Uvod v tekmo med Albanijo in Španijo ni ponudil večjih priložnosti na obeh straneh, v 12. minuti pa so kot prvi prek Mikela Merina zapretili Španci. Izkazal se je Thomas Strakosha, ki pa je minuto kasneje moral po žogo v svojo mrežo. Ferran Torres je prejel lepo podajo v prostor, sprožil po tleh in s pomočjo vratnice Španijo popeljal v vodstvo. Tik pred polčasom so priložnost imeli tudi Albanci, a Kristjan Asllani je le ogrel dlani vratarja Davida Raye, ki se je izkazal z lepo obrambo.

Ferran Torres je Španijo povedel v vodstvo. Foto: Guliverimage

Na začetku drugega polčasa so hitro zapretili Španci, a strel Joseluja je za las zgrešil cilj. V 64. minuti je Armando Broja še enkrat preveril zbranost Raye, a španski vratar se ni dal. Broja je zapretil še v sodnikovem dodatku, a z novo obrambo se je izkazal čuvaj španske mreže. Ostalo je pri minimalni zmagi Španije, ki se v osmino finala podaja s popolnim izkupičkom.

Lestvice:

