Angleži Sloveniji poslali jasno sporočilo

Slovensko nogometno izbrano vrsto le še en dan loči od tretje tekme letošnjega evropskega prvenstva proti zvezdniški Angliji. Ta si je po dveh neprepričljivih predstavah proti Srbiji in Danski prislužila številne kritike angleške in tudi širše nogometne javnosti. A kljub temu v taboru Angležev pred torkovo tekmo (21.00) ostajajo povsem mirni. "Slovenija ima odlično ekipo, spoštujemo jih," je dejal Jarrod Bowen.

Trije levi se podajajo v zadnjo tekmo skupine C z eno nogo že v izločilnih fazah in trenutno zasedajo vrh skupine s štirimi točkami. Kljub vodilnemu položaju na lestvici so predstave Anglije proti Srbiji in Danski naletele na številne kritike. "Kljub vsem kritikam in dogajanju je vzdušje v ekipi na pravi ravni. Imamo izjemno povezano ekipo, imamo štiri točke in to glede na standarde, ki smo jih postavili, ni dovolj. A še vedno smo na vrhu skupine, še vedno imamo vse v skupaj rokah. Po zmago gremo tudi na torkovi tekmi. Slovenija ima odlično ekipo, spoštujemo jih. Vsaka tekma je zgodba zase, vsak nasprotnik predstavlja drugačno grožnjo. Vemo, da nas čaka težka tekma, a vemo, kaj moramo storiti, smo povsem mirni," je dejal napadalec Jarrod Bowen, ki je prvič v svoji karieri del angleške izbrane vrste na velikem tekmovanju.

"Slovenija ima odlično ekipo, spoštujemo jih," je dejal Bowen. Foto: Reuters

Bowen: Smo povsem mirni

Napadalec West Hama, ki je v zadnji sezoni premier lige dosegel 16 zadetkov, je Sloveniji namenil posebno sporočilo: "Smo povsem mirni. Smo pripravljeni in se veselimo izziva, ki ga prinaša torkova tekma," je dejal Bowen, ki je nagovoril tudi navijače, ki so igro svojih reprezentantov označili za eno najbolj dolgočasnih in bledih na prvenstvu. "Razumem navijače, da niso povsem zadovoljni, razumem, da si želijo zmage na vsaki tekmi, a včasih ni tako preprosto. Tudi mi si želimo zmagovati, vemo, da to vedno ni mogoče, če bi to mislili, bi bili arogantni. Smo pa samozavestni," je še dodal Bowen.

Angleški selektor Gareth Southgate je sicer pred torkovo zadnjo tekmo skupinskega dela Anglije proti Sloveniji podal nekoliko skrb vzbujajoče informacije o pripravljenosti in razkril, da njegova ekipa trpi zaradi pomanjkanja intenzivnosti zaradi "fizičnega stanja" moštva. Southgate je razkril, da njegovi zvezdniki ne izvajajo pritiska na način, kot je upal, preden so se odpravili na turnir, in že namignil, da bo naredil nekaj sprememb pred torkovo tekmo s Slovenijo, ob tem pa je za bledi predstavi svojega zvezdniška moštva navedel tudi zahtevne klubske sezone, ki so za njegovimi nogometaši, ob tem angleška javnost izpostavlja predvsem Harryja Kana in Juda Bellinghama, ki sta bila sicer strelca na prvi in drugi tekmi.

"Imamo veliko omejitev glede tega, kaj lahko storimo, zaradi fizičnega stanja. Ne moremo pritiskati tako visoko na igrišču, kot smo to lahko storili na primer v kvalifikacijah. In ne držimo dovolj dobro žoge. Tako preprosto je. Bolje moramo držati žogo in graditi z več nadzora. Potem se bomo manj branili in bomo imeli več samozavesti," je pred tretjo preizkušnjo prvenstva prepričan Southgate.

Angleži na prvih dveh tekmah kljub zmagi in remiju niso bili zadovoljni s predstavama svojih ljubljencev. Foto: Reuters

Kane: Ni bilo nobenega kriznega sestanka

Pred mikrofone je stopil tudi kapetan Kane, ki je tako kot Bowen poudaril, da je angleška zasedba tudi ob predpostavki solidnih predstav Slovenije proti Danski in Srbiji povsem mirna. "Mislim, da proti Danski nismo igrali dobro, bili smo pod mejo predstav, ki smo jih zmožni. A smo mirni, v takšnem položaju smo že bili, imamo ogromno izkušenj. To obdobje pred tekmo s Slovenijo ni čas za preplah, ampak za to, da se izboljšamo. Zame so te prve tekme na prvenstvu kot prvih nekaj rund v boksu, ko je še malce 'tipanja', da vidiš, kje si. Sam se počutim dobro, vsako tekmo se počutim bolje."

Angleški mediji so sicer pred tekmo s Slovenijo poročali, da je Kane z ekipo sklical krizni sestanek, a je kapetan reprezentance to zanikal. "Dan po tekmi smo imeli samo kratek pogovor in analizo s selektorjem, tako kot vedno po vsakem srečanju. Odlično se razumemo, imeli smo tudi nekaj časa z družinami, kar je vedno dobrodošlo. Vsi vemo, da lahko igramo boljše, in tega si želimo tudi za tekmo s Slovenijo. Vemo, da bo postavitev nasprotnika drugačna, kot je bila na tekmi z Dansko. Upam, da bomo pokazali več energije, sploh v igri brez žoge, mislim, da bo to zelo pomembno. Torek bo s taktičnega vidika verjetno nekoliko drugačen od prvih dveh tekem," je poudaril Kane.

Gary Neville se nadeja spremembe v začetni enajsterici. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Javnost in strokovnjaki zahtevajo spremembe

Southgate je proti Dancem imenoval enako začetno enajsterico, kot je to storil na uvodni tekmi turnirja svoje ekipe prti Srbiji, vendar so njegove odločitve o postavitvi nogometašev na igrišču znova naletele na številne kritike tako navijačev kot strokovnjakov na Otoku. Gary Neville je tako med drugim napovedal, da bo angleški selektor Southgate naredil dve spremembi v začetni enajsterici za torkovo tekmo proti Sloveniji. Na udaru se je med drugim znašel tudi Trent Alexander-Arnold, ki ga je selektor na igrišču postavil v vezno linijo, medtem ko v klubu večino časa igra na položaju bočnega branilca, a nogometaš Liverpoola je eden izmed številnih nogometašev, ki niso navdušili. Neville verjame, da so spremembe zdaj neizogibne, saj naj bi po njegovem mnenju predvsem vezna in napadalna linija potrebovali osvežitve.

"Vsekakor je potrebna sprememba. Govoril je o partnerju za Rica na sredini, pomembno bo tudi dogajanje spredaj. Tu sta Gordon in tu je Mainoo. Declan Rice mora imeti partnerja na sredini, ki lahko igra in nas prepriča, da lahko prehajamo v napad. Kar je pozitivno, je to, da smo na vrhu skupine in da bomo skoraj zagotovo premagali Slovenijo. Ni tako, kot je bilo večkrat v preteklosti, ko smo v zadnjem krogu že delali paniko in histerično iskali rešitve. Tokrat je drugače," je za ITV dejal nekdanji reprezentant.

