Takole je selfi z Ronaldom videti z druge strani

Tekmo med Portugalsko in Turčijo na evropskem prvenstvu v Dortmundu so zaznamovali številni vdori na zelenico, ki so z izjemo prvega, šlo je za dečka, ki si je zaželel skupne fotografije s Cristianom Ronaldom, vse prej kot navdušili portugalski tabor. "Cristiano Ronaldo je lahko srečen, da je odnesel celo kožo," je opozoril selektor Portugalske Roberto Martinez.

Obračun med Portugalsko in Turčijo v drugem krogu skupine F na evropskem prvenstvu v Nemčiji se je končal s suvereno zmago Portugalcev (3:0), dogajanje na zelenici pa so zaznamovali navijači, ki so si želeli selfija s slovitim Portugalcem. Vdor kar štirih navijačev na igrišče stadiona Westfalenstadion v drugem polčasu in dveh ob koncu tekme, ko so nogometaši zapuščali igrišče, je pokazal na slabosti varnostnih organov, ki so pristojni za varovanje tekme.

Ronaldo, ki sta ga na tribunah spremljala tudi njegov najstarejši sin Cristiano ml. in partnerka Georgina Rodriguez, se je na prvi poskus vdora na igrišče odzval zelo mirno in naklonjeno, z veseljem je ustregel mlademu navijaču, ki se mu je z mobilnim telefonom približal v 69. minuti srečanja, medtem ko je bil preostalih treh vsiljivcev na zelenici in nato še dveh, ki sta se mu skušala približati, medtem ko je z ekipo zapuščal zelenico, precej manj vesel.

"To je dokaj skrb zbujajoče," je dogajanje pokomentiral portugalski selektor Roberto Martinez, "smo pa lahko veseli, ker so bili navijači dobronamerni. Vsi imamo radi navijače, ki prepoznajo velike zvezde in ikone športa, a je po drugi strani treba razumeti, da se lahko v primeru, da so nameni navijačev slabi, situacija lahko precej zaplete, zato moramo biti v zvezi s tem zelo pazljivi. Mislim, da se to na nogometni zelenici ne bi smelo dogajati," je opozoril Martinez.

Portugalci so si po dveh zmagah na turnirju (z 2:1 so premagali Češko) že priigrali nastop v osmini finala. Pred tem jih v sredo, 26. junija, čaka še tekma z Gruzijo. Napredovanje so si že zagotovili tudi Nemci in Španci.

