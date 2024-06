Branil s sivo trenirko in zrušil starostni rekord

Gabor Kiraly se je rodil na dan norcev, prvega aprila leta 1976, v svoji karieri pa poskrbel za marsikatero zanimivo prigodo. Še kot najstnik se je denimo hladil kar deset tekem, saj je na enem izmed srečanj žogo vrgel v sodnika. A kljub vsemu je zgradil zavidljivo igralsko kariero, v kateri je že pri 21 letih podpisal za berlinsko Hertho, s katero se je pozneje veselil dveh lovorik. Pet let je branil v elitni angleški ligi, nato pa se vrnil v Nemčijo, kjer je zaigral za Bayer Leverkusen in 1860 München. Po novi kratki epizodi v Angliji se je nato vrnil v domovino in tam leta 2019 tudi sklenil športno pot.

Za Madžarsko je zbral 108 nastopov. Foto: Guliverimage

Debi in rekord proti Avstriji

Redko viden prizor – Kiraly na tekmi v kratkih hlačah Foto: Guliverimage Za reprezentanco Madžarske je v 18 letih zbral 108 nastopov in za rekorderjem, Balázsem Dzsudzsákom, zaostal le za enega. Zanimivo, debitiral je 25. marca 1998 proti Avstriji, proti kateri je pozneje zrušil tudi starostni rekord evropskih prvenstev. Njegov debi za izbrano vrsto je bil naravnost sanjski, saj je že na uvodu tekme ubranil najstrožjo kazen, Madžari pa so takrat slavili s 3:2. Stoti nastop za izbrano vrsto je zabeležil v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2016 proti Norveški.

Na omenjenem prvenstvu je branil na vseh štirih srečanjih in na vsakem letvico najstarejšega udeleženca Eura postavil nekoliko višje. Ob četrtfinalnem porazu proti Belgiji je bil star 40 let in 86 dni. Avgusta leta 2016 je obelodanil, da bo sklenil bogato reprezentančno kariero, novembra pa je nato ob porazu proti Švedski še zadnjič oblekel dres z državnim grbom.

Madžarski čuvaj mreže je bil najbolj znan po spodnjem delu trenirke, ki ga je na tekmah nosil vse od leta 1996. Zelo pomembno je bilo tudi, da so bile hlače sive barve, saj je sam dejal, da mu take prinašajo srečo.

"Sem vratar, ne supermodel"

Nekoč je v intervjuju za Uefo na to temo dejal: "Sem vratar, ne supermodel. Zato mi je tu predvsem pomembno udobje. Igral sem tako na pesku kot zmrznjeni travi pozimi in noge res bolijo, če se vržeš po tleh. Vedno nosim tudi številko večje, da mi omogočajo lažje gibanje. V Nemčiji in Angliji sem preizkusil tudi igranje v kratkih hlačah, a to ni bilo to. Na koncu je pomemben rezultat, ne pa izgled."

Kiraly je sicer leta 2006 ustanovil tudi klub Kiraly SZE, ki deluje v njegovem rojstnem Szombathelyju in igra v tamkajšnji lokalni ligi.