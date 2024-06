Nesrečni Varga pri zavesti, Madžari "pokvarili" sanjski scenarij Slovenije

V Nemčiji se je začel zadnji krog skupinskega dela evropskega prvenstva v nogometu. Gostiteljica Nemčija, ki si je že pred tem z dvema zmagama zagotovila napredovanje, je v dvoboju prvih dveh ekip skupine A v Frankfurtu v sodnikovem podaljšku izvlekla remi proti Švici (1:1) in si zagotovila prvo mesto. V Stuttgartu pa je Madžarska po drami in golu v stoti minuti tekme z 1:0 premagala Škotsko in nekoliko pokvarila računico Sloveniji v boju za osmino finala ob morebitni osvojitvi tretjega mesta v skupini C. Tekmo v Stuttgartu je sicer zaznamovala huda poškodba glave napadalca Madžarske Barnabasa Vargasa, ki so ga po daljši prekinitvi, ko je negibno obležal na tleh, odpeljali v bolnišnico, na srečo pa je ta pri zavesti in stabilen.

Euro 2024, 3. krog (skupina A)

Nedelja, 23. junij

Nemci so po prepričljivih predstavah na prejšnjih tekmah v tretji tekmi prišli do točke proti Švici in si s skupnimi sedmimi točkami zagotovili prvo mesto v skupini A. Dve točki manj je zbrala Švica, ki je bila sicer vse do sodnikovega podaljška v odličnem položaju za zmago in prvo mesto v skupini, a so se gostitelji rešili.

Nemci so srečanje odprli z zadetkom, potem ko je v 17. minuti Robert Andrich s strelom izven kazenskega prostora s strelom ob levi vratnici poslal v mrežo, a je sodnik Daniele Orsato ob posredovanju Vara gol zaradi prekrška v napadu razveljavil. Sledil je odgovor Švice, v 28. minuti je Dan Ndoye v kazenskem prostoru sprejel podajo Rema Freulerja in jo ob prvem dotiku žoge poslal za hrbet vratarja Neuerja.

Dan Ndoye je Švico popeljal v vodstvo. Foto: Reuters

Ko je že delovalo, da bo Švica pobrala vse tri točke, je v 92. minuti na 1:1 poravnal Niclas Füllkrug, ki je v igro vstopil v 76. minuti. Akcijo je izpeljal rezervist David Raum s prodorom in podajo z leve strani, v kazenskem prostoru pa je žogo na osmih metrih sprejel še en rezervist Fülkrug in jo poslal za hrbet Sommerja.

Dvoboj z vrha skupine A bi lahko imel posledice tudi za Slovenijo. Če bi varovanci Matjaža Keka osvojili drugo mesto v skupini C, bi se namreč v osmini finala pomerili z zmagovalko skupine A Nemčijo.

Nesrečni Varga pri zavesti in stabilen

Na drugi tekmi večera so Madžari po veliki drami z 1:0 premagali Škotsko, ki je tako turnir končala na zadnjem mestu skupine A. Madžarska je osvojila tri točke, Škotska pa eno.

To tekmo je po dobri uri igre pri izidu 0:0 zaznamovala huda poškodba napadalca Madžarske Barnabasa Vargasa. 29-letnik je trčil v vratarja Škotske Angusa Gunna, ko je žoga priletela v kazenski prostor, in negibno obležal na tleh. Vargo so nato po hudi poškodbi glave in daljši prekinitvi odnesli z igrišča in ga prepeljali v bolnišnico. Madžarski nogometaši so bili vidno šokirani, kapetan Dominik Szoboszlai ni mogel zadržati solz, pred tem pa je pritekel do medicinskega osebja, zgrabil njihova nosila in jih prisilil, da pohitijo na pomoč k njegovemu soigralcu.

Madžarska nogometna zveza je za BBC po tekmi na srečo potrdila, da je Varga pri zavesti. "Odpeljali so ga v bolnišnico, vendar je zdaj pod nadzorom in stabilen," so sporočili Madžari.

Foto: Reuters

Varga est transféré directement à l’hôpital. Une grande pensée pour lui ce soir, prions pour qu'il s'en sorte ! 🙏🏻#Euro2024 I #ECOHON pic.twitter.com/s7EVkjafZ6 — La Minute Foot (@La_Minute_Foot) June 23, 2024

Edini gol je nato padel v izdihljajih tekme, v deseti minuti sodnikovega podaljška, ki ga je dosegel Kevin Csoboth. Že pred tem je v prvi minuti podaljška Gunn ubranil strel Szoboszlaija z osmih metrov, v drugi minuti pa je Csoboth zadel vratnico.

Obračun v Stuttgartu je bil izredno zanimiv tudi za Slovencem. Namreč, če bi danes Škotska in Madžarska remizirali, bi bila to izredna novica za Slovenijo, a se to na koncu ni uresničilo. Potem bi namreč obe reprezentanci po skupinskem delu (Škotska dve točki, a zelo slaba gol razlika (–4) ter Madžarska ena točka) slabši od Kekove čete, če si ta v torek ne bi privoščila izjemno visokega poraza proti Angliji in bi imela v tem primeru slabšo razliko v zadetkih od Škotske.

"Dobrodošla" pa je na koncu tudi tesna zmaga Madžarske, ki je skupinski del končala s tremi točkami, a tudi manj uspešno razliko v zadetkih (zdaj jo ima –3), zato bi bila Slovenija, če bi v torek ostala neporažena proti Angliji in osvojila tretje mesto v skupini, v tem pogledu uspešnejša od tretjeuvrščene ekipe skupine A.

