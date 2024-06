Ko boste pogledati te posnetke, se boste vprašali, ali evropsko nogometno prvenstvo poteka v Nemčiji ali v Turčiji? Turški navijači, večina teh živi in dela v Nemčiji, so namreč znova zavzeli ulice Dortmunda. Na deset tisoče jih je!

Portugalski sendvič prego no pao je boljši od turškega kebaba sporočaja Portugalci. Foto: Reuters Na običajno rumenem stadionu Borussie Dortmund so Turki v prvem krogu s 3:1 premagali Gruzijo, zdaj jih čaka precej težji nasprotnik - Portugalska s Cristianom Ronaldom. Tudi drugo tekmo Turki igrajo v Dortmundu in imajo precej številčnejšo podporo kot Portugalci. Pač v Nemčiji živi in dela okoli tri milijona turških izseljencev in njihovim potomcev. "Pričakujem zelo težko tekmo. Kot vidite, so turški navijači povsod, a upam, da zmagamo. Mislim, da bo zadel Cristiano," je izgubljen v množici turških navijačev za Reuters dejal eden od Portugalcev. Poglejte v naslednjem videu.

Tekma se v soboto igra ob 18. uri. Obe ekipi sta na prvi tekmi zmagali (Portugalci z 2:1 Čehe), tako da zmaga prinaša prvo mesto v skupini F.

Foto: Reuters