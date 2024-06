Ukrajinci in Avstrijci do prvih zmag, na večernem derbiju brez golov

Po četrtkovi drami med Sloveniji in Srbijo, novi medli igri Anglije in zmagi Španije s pomočjo avtogola je evropsko nogometno prvenstvo v Nemčiji danes postreglo s tekmami v skupinah D in E. Osrednji obračun dneva je bila večerna tekma med Francijo in Nizozemsko, končala pa se je brez zadetkov. V skupini D je Poljska dočakala vrnitev najboljšega strelca Roberta Lewandowskega, a je gladko izgubila obračun z Avstrijo (1:3). V skupini E sta se danes pomerila Slovaška in Ukrajina. Slovaki so zadeli prvi, nato pa so Ukrajinci v drugem polčasu pripravili popoln preobrat za prvo zmago na tem prvenstvu.

Euro 2024, 2. krog (skupini D in E)

Petek, 21. junij

Tako Francozi kot Nizozemci so evropsko prvenstvo začeli z zmago, današnja tekma je bila tako derbi za prvo mesto v skupini D, a se je končala z delitvijo točk. Nizozemci so sicer v 69. minuti zatresli mrežo Mika Magnana, gol je zabil Xavi Simmons, a ga sodnik Anthony Taylor zaradi prepovedanega položaja ni priznal. Debi dneva se je tako končal z neodločenih 0:0.

Francozi so se tokrat znašli brez poškodovanega Kyliana Mbappeja, ki je bil sicer na klopi za rezervne igralce, opremljen tudi z masko, če bi ga selektor Didier Deschamps poslal v igro.

Francozi in Nizozemci so s po štirimi točkami na vrhu skupine D, Avstrija je tretja s tremi točkami, zadnja brez točk pa Poljska.

Poljska dočakala nastop svojega zvezdnika

V drugi tekmi skupine D se v Berlinu merita poraženki prvega kroga, Avstrija in Poljska, kar pomeni, da je ta tekma v boju za preboj v osmino finala še toliko pomembnejša. Poljaki so dočakali vrnitev najboljšega igralca Roberta Lewandowskega, ki je prvo tekmo zaradi poškodbe stegenske mišice z ene od pripravljalnih tekem izpustil.

V četrtek je napadalec Barcelone prvič treniral z ekipo, danes pa v igro vstopil 60. minuti tekme.

Vrnil se je Robert Lewandowski. Foto: Reuters

Avstrijci so povedli že v deveti minuti, ko je Gernota Traunerja z lepo podajo v kazenskem prostoru Poljske našel Phillipp Mwene. Poljaki so pritisnili za izenačenje in ga v 30, minuti tudi dočakali, Najprej je strel Jana Bednareka blokiral eden od avstrijskih nogometašev, žoga pa se je odbila do Krzysztofa Piateka, ki pa je bil s strelom v spodnji desni kot avstrijskih vrat natančen. V drugem polčasu so zavladala Avstrijci, v 66. minuti je njihovo vodstvo z izjemnim strelom podvojil Patrick Baumgartner, v 78. minuti pa je po prekršku poljskega vratarja Wojciecha Szcesnyja z enajstih metrov za 3:1 zadel še Marko Arnautović.

Veselje avstrijskih navijačev po veliki zmagi nad Poljsko. Foto: Reuters

Ukrajina po uvodnem polomu do prve zmage

Osmi tekmovalni dan v Nemčiji pa se je začel s tekmo v skupini E med Slovaško in Ukrajino. Slovaška, ki je v uvodni tekmi presenetila favorizirano Belgijo (1:0), bi si lahko z novimi tremi točkami že priigrala preboj v izločilne boje, a je imela Ukrajina, ki je v prvem krogu doživela visok poraz proti Romuniji (0:3), drugačne načrte.

Ukrajinci so premagali Slovake. Foto: Reuters

Slovaki so z zadetkom Ivana Schranza sicer povedli v 17. minuti. Napadalec praške Slavije je izkoristil izvrstno podajo Lukaša Haraslina in s strelom z glavo premagal nemočnega ukrajinskega vratarja Anatolija Trubina. 1:0 je bil izid prvega polčasa, v drugem pa so na plin stopili Ukrajinci in v 54. minuti z zadetkom Mikola Šarapenka izenačili, v 80. minuti pa je Šarapenko z lepo podajo v slovaški kazenski prostor zaposlil še Romana Jeremčuka, ki je zadel za zmago z 2:1.

Druga tekma te skupine med Belgijo in Romunijo bo v soboto.

