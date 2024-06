Še drugi remi Slovenije na evropskem prvenstvu v Nemčiji, a ta je še bolj grenak, saj je Slovenija z golom Žana Karničnika vodila do 95. minute, ko je v zadnji akciji na tekmi za remi 1:1 zadel Luka Jović. "Remiji se razlikujejo, taki v zadnjih minutah bolijo. A nimaš kaj. To je nogomet," je v prvi izjavi dejal kapetan Jan Oblak. Selektor Matjaž Kek pa pravi, da je po eni strani ponosen, po drugi pa je priokus razočaranja. A kot je dodal, se bo ekipi to enkrat vrnilo.

Matjaž Kek je ponosen, a z grenkim priokusom. Foto: Guliverimage Slovenija je pred uradno 63.028 gledalci, Slovenci so z 20.170 na tekmi postavili "državni rekord", povedla v 69. minuti z golom Žana Karničnika, Srbija pa je izenačila v zadnji akciji tekme, po kotu je bil uspešen Luka Jović.

"Slovenija je še enkrat dokazala, da si zasluži biti na evropskem prvenstvu, da je pa šport krut, ampak prepričan sem - danes še bolj -, da bo ta ekipa dobila to vrnjeno," je na novinarski konferenci po tekmi povedal selektor Matjaž Kek. "Odigrali smo pravo tekmo v kulisi, ki bo šla v anale slovenskega športa. Na eni strani je razočaranje, na drugi ponos." O prejetem golu pa: "Vedeli smo, kako močni so Srbi ob prekinitvah, na žalost je zmanjkalo osredotočenosti, mogoče tudi moči, ampak fantom hvala za neverjetno borbo."

Pojasnil je, da so po zadetku Srbi začeli preskakovati igro. "Iskali so druge žoge, postavili so Jovića pred našo obrambo. To smo najprej dobro držali, a so imeli tudi Srbi svoje priložnosti. V skoku pa se zgodi, da zamudiš za sekundo, žoga se odbije ... Šport ti včasih pač vzame. Mogoče bi morali več pritiskati na njihovo zadnjo linijo, saj je bilo preveč žog v naš kazenski prostor." Pohvalil je celotno obrambo: "Sploh če pogledamo, proti katerim igralcem. Škoda, da je Benjamin Šeško iskal menjavo zaradi krčev, še kako prav bi prišel ob teh skokih. O Karničniku pa bom dejal le to - je iz slovenske lige."

Matjaž Kek in njegovi varovanci so razočarani zapuščali zelenico Allianz Arene v Münchnu. Foto: Guliverimage

Selektor Srbije Dragan Stojković je novinarsko konferenco začel z besedami "Srbi ne umirajo lahko". "Ne predajamo se, borimo se do konca. Izid je prišel kot nagrada za to vero. Težka tekma, to smo vedeli, je le evropsko prvenstvo. "To, kar je pomembno zame, pa je, da čestitam fantom, imeli smo veliko priložnosti, a žoga ni šla v mrežo. To je nogomet. Danes nismo želeli sprejeti, da bi izgubili s Slovenijo. Zato je to nagrada in izid, ki nas ohranja v igri."

Oblak: Remi v zadnjih minutah boli, a glave gor

Slovenci so se lahko le prijeli za glavo. Foto: Guliverimage "Remiji se razlikujejo, taki v zadnjih minutah bolijo. A nimaš kaj. To je nogomet. Še ena tekma nam je ostala. Mislim, da smo igrali dobro tekmo, in upam, da bomo naslednjo še bolje," je v prvi izjavi še na zelenici münchenske Allianz Arene za TV Slovenija dejal kapetan Jan Oblak. "Zadetek iz prekinitve, zadnje minute. Gneča v kazenskem prostoru. Žoga je prišla neposredno na glavo. Ne moreš kaj. To je nogomet. Težko je biti pameten, kaj in kako je treba. V zadnjih trenutkih, ko gre cela ekipa v napad, se je težko braniti. Žal samo ena točka, a glave gor."

Karničnik: Večino tekme smo imeli vse pod nadzorom

Žan Karničnik je z golom zakuril evforijo med navijači. Foto: Guliverimage "Žal ta zadnji kot ..." pa je razočaran prvo izjavo začel najboljši nogometaš tekme Karničnik, strelec gola za Slovenijo. "Večino tekme smo imeli vse pod nadzorom. Na koncu so šli oni na vse ali nič, z vsemi visokimi igralci so šli naprej. Imeli smo malo smole z izbijanjem žoge. Žal." S soigralci bodo ta remi težko sprejeli. "Nismo še veliko govorili, ker smo vsi razočarani. Selektor nam je čestital za dobro tekmo. Ne preostane nam zdaj drugega, kot da se pripravimo na tretjo tekmo." In tudi na tej bodo imeli številčno navijaško podporo. V München je prišlo 20 tisoč slovenskih navijačev. "Vsaka čast vsem Slovencem, ki so prišli v München in tistim, ki nas podpirajo doma," je še dejal Karničnik.

Poglejte, kako so navijači brez vstopnice tekmo spremljali v olimpijskem parku v Münchnu:

Slovenci v Münchnu so prehitro slavili zmago. Foto: Guliverimage "Bili smo v evforiji, bili smo navdušeni. Boli, boli. Zadnja sekunda. Že dolgo nisem videl naših nogometašev tako igrati," je v komentarju v prenosu na TV Slovenije dejal nekdanji reprezentant Mladen Dabanović, ki se gotovo še spominja, da se je na podoben način tekma s Srbijo, z remijem 3:3, končala pred 24 leti na evropskem prvenstvu na Nizozemskem in v Belgiji.

Navijači v Münchnu in v Ljubljani, od evforije do razočaranja:

