Tudi v Sloveniji številne navijaške cone #foto #video

Med množico slovenskih navijačev je v prestolnici opaziti tudi nekaj srbskih, nekoliko starejši ljubitelji nogometa pa se bržčas še dobro spominjajo 18. junija leta 2000, ko sta v Charleroiju v Belgiji Slovenija in takratna Jugoslavija pripravili pravo srhljivko. Takratna slovenska reprezentanca, ki jo je vodil Srečko Katanec, je po zaslugi dveh golov Zlatka Zahovića in enega Mirana Pavlina povedla s 3:0, nato pa so se Jugoslovani (Srbi in Črnogorci) vrnili z dvema goloma Save Miloševića in enim Ljubinka Drulića za končnih 3:3.

Zagotovo danes tako slovenski kot srbski navijači upajo, da takšne drame na Bavarskem ne bo, a so lahko tako eni kot drugi prepričani, da bodo v naslednji uri in pol vseeno zelo napeto.

Fotoutrinki s Pogačarjevega trga (foto: Ana Kovač):

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Preberite še: