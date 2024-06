Uefa oglobila srbsko in albansko zvezo

Iz Uefe niso posredovali podrobnosti, so pa angleški mediji poročali, da naj bi angleški igralci med tekmo skupinskega dela Anglije proti Srbiji v nedeljo v Gelsenkirchnu slišali zvoke, s katerimi so posnemali opičje krike. Ti kriki naj bi bili usmerjeni proti angleškim igralcem. Navijača, ki naj bi bil odgovoren, niso kaznovali oziroma odstranili s tribun, kljub navzočnosti policije in varnostnikov.

Srbska zveza bo tako morala plačati vsega skupaj 14.500 evrov kazni, 4500 evrov tudi zato, ker so z dela tribun, na katerem so bili srbski navijači, metali predmete. Anglija je sicer premagala Srbijo z 1:0.

Albanija je v soboto na prvi skupinski tekmi v Dortmundu izgubila z 1:2 proti Italiji. Albanska zveza bo morala plačati še dodatnih 27.375 evrov zaradi raznih drugih prekrškov navijačev, med drugim zaradi prižiganja bakel, metanja predmetov in vdora na igrišče.

Medtem pa so pri Nogometni zvezi Srbije napovedali, da bodo od Uefe zahtevali najstrožje možne kazni za Hrvaško in Albanijo zaradi vzklikov "Ubij Srba", ki so jih slišali na tekmi skupine B med Hrvaško in Albanijo, je povedal generalni sekretar srbske zveze Jovan Šurbatović, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Po navedbah srbske nogometne zveze so navijači Hrvaške in Albanije med tekmo, ki se je končala z 2:2, vzklikali "Ubij Srba".

"Škandalozno. Zahtevali bomo najstrožje sankcije, tudi z grožnjo odhoda s prvenstva, z opombo, da se to ne sme ponoviti," je dejal Šurbatović v neposrednem prenosu za Radiotelevizijo Srbije.