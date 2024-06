Trener, ki je deloval tudi v Srbiji, kjer je bil strateg Crvene zvezde, je poudaril, da bo tekma, tako kot vsaka s Srbijo, težka. Večina tekem Slovenije in Srbije, z redkimi izjemami, se je namreč končala s tesnimi rezultati. Dodaja pa, da bo tokratna drugačna: "To bo prva medsebojna tekma za biti ali ne biti. Tista leta 2000 proti Jugoslaviji je bila uvodna tekma Eura, ta pa prinaša veliko. Lahko pričakujemo kar dosti nervoze z obeh strani, morda tudi kakšne provokacije. Tekma bo zagotovo zanimiva."

Tekme s Srbijo so po večini izenačene. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nasploh so tekme z nasprotniki iz držav bivše skupne države vedno zanimive in posebne, Stojanović pa verjame, da je bila ta tekma podčrtana kot morda celo odločilna s strani tako enih kot drugih: "To je za oboje prva medsebojna tekma v takšnem položaju. A že pred prvenstvom se je vedelo, da bo ta tekma ključna. Tako eni kot drugi menijo, da na tej tekmi lahko dobijo tri točke in zagotovo z optimizmom pogledujejo proti njej."

Proti Dancem je gol visel v zraku

Stojanović je bil prepričan, da je gol visel v zraku. Erik Janža je to potrdil. Foto: Guliverimage Ozrl se je tudi na tekmo prvega kroga z Dansko: "Slovenija je v drugem polčasu, posebej v njegovi drugi polovici dobila krila in samo čakalo se je, kdaj bo padel gol. Sicer so to z anemično igro čez celotno srečanje omogočili tudi Danci, saj so mislili, da bo to dovolj, da tekmo rutinirano pripeljejo do konca. A jim ta načrt ni uspel."

Nekaj besed je namenil tudi drugemu srečanju skupine med Srbijo in Anglijo: "Kar se tiče Srbije, so dejansko stisnili Angleže v drugem polčasu v njihov kazenski prostor in napadali praktično ves ta čas, zmanjkal je le gol. Tak način njihove igre lahko pričakujemo tudi proti Sloveniji, ne vem pa, ali jim to uspe."

Spor na relaciji Stojković – Tadić ne bo vplival na Srbe

Dušan Tadić ni bil zadovoljen s tem, da je proti Angliji začel na klopi. Foto: Guliverimage Selektor Srbije Dragan Stojković se na novinarski konferenci pred tekmo ni mogel ogniti vprašanju o sporu z Dušanom Tadićem. Dejal je, da je ta zadeva po kapetanovem opravičilu končana, Stojanović pa pojasnjuje, da je to nehvaležno komentirati: "To so zadeve, ki se pojavljajo, a ni na meni, da jih komentiram. Bil pa sem prepričan, da bodo to sigurno razrešili, saj tekma s Slovenijo predstavlja prevelik vložek, da bi iz omenjene situacije nastala neka fama ali kaj podobnega. Zbrali so glave, našli rešitev in pričakujem, da bo Tadić jutri začel tekmo."