Legendarni Srb z izbranimi besedami o Sloveniji, navijačih in pivu

Na začetku novinarske konference je bil malce zadržan in napet. Ni mu všeč, ker se v zadnjih dneh okrog srbske reprezentance ni govorilo toliko o tem, kar se dogaja na igrišču, ampak o nezadovoljstvu kapetana Dušana Tadića in podobnih zadevah.

Dušan Tadić bo proti Sloveniji zaigral od prve minute. To bo njegov že 110. nastop za reprezentanco. Foto: Guliverimage

Včeraj se je kapetan opravičil selektorju za besede, ki so vnesle nemir in sprožile novo afero, Dragan Stojković pa je na vprašanje, kako je prišlo do tega, da se je 35-letni zvezdnik Fenerbahčeja, odgovoril: ''Zgodilo se ni nič takšnega. Pač, opravičil se je, gremo naprej. Najpomembnejša stvar je tekma s Slovenijo,'' je dejal Stojković in potrdil, da bo kapetan za razliko od srečanja z Anglijo (0:1) začel dvoboj proti Sloveniji od prve minute. To bo že 110. nastop Tadića za Srbijo. To pa ne bo edina sprememba. Znano je, da je zaradi poškodbe že sklenil nastope na Euru Filip Kostić. Piksi pa je napovedal vsaj še eno spremembo v začetni enajsterici, katere pa ni želel razkriti.

Slovenije se ne bo podcenjevalo

Andraž Šporar si je proti Danski priigral kar nekaj priložnosti, s svojo igro pa povzročal Skandinavcem nemalo težav. Foto: Guliverimage Je bil pa nekdanji zvezdnik jugoslovanskega nogometa, na Euru 1984 je zaigral pri rosnih 19 letih, takrat si je delil slačilnico tudi s Srečkom Katancem, bolj gostobeseden in konkreten, ko je nanesla beseda na Slovenijo.

"Kakor veste, igra v sistemu 4-4-2. Šporar in Šeško delata razliko v prostoru, dolge podaje, s katerima ju iščejo soigralci, lahko predstavljajo težavo tekmecu. Zato moramo biti dovolj pametni in preprečiti, da bi z njimi hiteli 30 ali 40 metrov globoko v prostor," je dal srbski selektor, ki je kot prvi v tem stoletju popeljal Srbijo do dveh zaporednih nastopov na velikih tekmovanjih (SP 2022 in EP 2024), vedeti, kako bodo skušali preprečiti čim več pobegov Andraža Šporarja oziroma Benjamina Šeška.

"Slovenija je trda, čvrsta, dobro organizirana ekipa. Moraš ji posvetiti pozornost," je napovedal, kako bo zvečer predstavil varovancem še krajšo videoanalizo igre Kekovih izbrancev, ki bi lahko Srbom pomagala do boljšega rezultata v Münchnu.

Tisti, ki bo izgubil, naj časti pivo

Na Bavarsko se odpravlja veliko srbskih navijačev. Že tako jih ogromno živi v Nemčiji, na tribunah Allianz Arene, ki v času evropskega prvenstva nosi ''nevtralni'' naziv Fussball München Arena, pa pričakujejo vsaj 20 tisoč srbskih privržencev. "Kar se tiče dvoboja s Slovenijo, sem optimist. V tekmo vstopamo z namenom, da premagamo Slovenijo. Naredili bomo vse, da jo premagamo. Takšen je naš cilj. Verjamemo v našo ekipo, zato razmišljamo le o zmagi," bi ga v četrtek najbolj zadovoljila zmaga, s katero bi se Srbija na lestvici skupine C povzpela na drugo mesto.

Srbski selektor pričakuje v četrtek pravcati nogometni spektakel. Foto: Guliverimage

"Zagotovo nas čaka dobra, prava nogometna tekma. Bo odlično vzdušje. Na tribunah bo veliko Slovencev, veliko bo tudi Srbov. To bo zelo lepo videti. Verjamem, da bodo šli slovenski in srbski navijači po tekmi skupaj na pivo, potem pa naj tisti, ki izgubi tekmo, časti," se je pošalil legendarni Srb. Pri 59 letih napada največji uspeh, odkar je selektor srbske reprezentance, zmaga nad Slovenijo, proti kateri noče javno sprejeti vloge favorita, kar le še dodatno priča o tem, koliko ceni zmožnosti Kekove čete, pa bi mu na široko odprla vrata napredovanja med 16 najboljših.

V četrtek bi si lahko dvoboj med Slovenijo in Srbijo ogledalo vsaj 15 tisoč slovenskih navijačev. Obeta se torej nov rekord. Foto: Reuters

''Balkanski derbi'', tako obračun med Slovenijo in Srbijo na Euru že dalj časa napovedujejo v srbskem taboru, se bo začel v četrtek ob 15. uri.