Od manekenk do Cecine hčerke: to so izbranke srbskih nogometašev

Srbija je evropsko prvenstvo v Nemčiji v nedeljo začela s porazom proti Angliji, že v četrtek pa se bo v Münchnu pomerila s slovensko izbrano vrsto. Poleg dogajanja na zelenicah smo še pred tekmo, ki je zelo pomembna za oba tabora, naredili izbor žena in deklet najbolj priljubljenih in izpostavljenih srbskih nogometašev, ki igrajo na prvenstvu.

Luka Jović in Sofija Milošević

Dolgonoga 33-letna manekenka Sofija, ki je srce ukradla sedem let mlajšemu Luki Joviću, je z nogometašem AC Milana zaročena od leta 2020. Plavolaska se pogosto pojavlja na tednih mode, pred kratkim se je lepotica sprehodila po modni pisti Versacejeve revije v Milanu. Preden je spoznala Jovića, je bila v zvezi z Ademom Ljajićem, srbskim vezistom, ki je igral za Fiorentino, Romo in Torino.

Luka in Sofia imata skupaj dva sinova, Alekseja in Teodora.

Nemanja in Anastazija Gudelj

Srbska pevka Anastasija Gudelj je sicer hči Svetlane Ražnatović Cece in pokojnega Željka Ražnatovića Arkana. 26-letnica je poročena z 32-letnim vezistom Seville Nemanjo Gudeljem, s katerim sta se leta 2023 poročila na skrivnem obredu. Že pred časom so srbski mediji poročali, da naj bi bil odnos para problematičen zaradi družinskih sporov, a kljub temu naj bi se Anastazija udeležila evropskega prvenstva in na njem podprla svojega moža.

Konec maja je Anastazija na svojem profilu delila fotografijo s poroke, ki sta jo priredila tudi za širšo družino in zraven nje pripisala: "Pravkar poročena."

Dušan Vlahović in Vanja Bogdanović

Vanja, rojena Beograjčanka, je v razmerju s 24-letnim napadalcem Juventusa Dušanom Vlahovićem, s katerim se poznata še iz mladostniških let in čeprav sta se v vmesnem obdobju že razšla, sta romanco obnovila. Razlog za njun premor v razmerju naj bi bila predvsem razdalja, saj je Bogdanovićeva ostala v Beogradu, Vlahović pa kruh služi z igranjem v italijanskem Torinu.

Še preden je srbski napadalec začel zvezo z Vanjo, je bil v razmerju z italijanskim modelom Carolino Stramare, a se je zaradi prevelikega zanimanja medijev na Apeninskem polotoku in oči, uprtih v njuno zvezo, Srb odločil razmerje z Italijanko prekiniti.

Sergej Milinković-Savić in Natalija Ilić

29-letni Srb Sergej Milinković-Savić, ki igra za savdski klub Al Hilal in srbsko reprezentanco, je zaročen z Natalijo Ilić. Vezni igralec, ki je tretji najbolje plačani srbski športnik, naj bi letno zaslužil 25 milijonov evrov. Poleg tega pa je po mnenju mnogih najlepše dekle srbskih nogometašev prav njegovo, s katero imata hčerko Irino.

Ko je Sergej postal oče, je ravno igral na svetovnem prvenstvu v Katarju leta 2022, tako da je prvorojenko prvič videl šele po turnirju.

Aleksandar in Kristina Mitrović

29-letni Aleksandar Mitrović je napadalec srbske nogometne reprezentance in savdskega kluba Al Hilal in je od leta 2021 poročen s srbskim modelom Kristino Mitrović, pred tem pa sta bila v razmerju sedem let. Skupaj imata tri otroke, leta 2016 se jima je rodil sin Luka, naslednje leto pa hčerka. Kasneje se jima je rodil še tretji otrok, vendar za hčerko na družbenih omrežjih nista objavila, kdaj se je rodila.

Mitrović je z 58 goli tudi najboljši strelec srbske reprezentance v zgodovini. V pretekli sezoni je na 28 tekmah zadel prav tolikšno število golov, zaostal je le za Cristianom Ronaldom.

Dušan Tadić in Dragana Vukanac

Čeprav svoje zveze ne obešata na veliki zvon, je 35-letni srbski kapetan Dušan Tadić že od leta 2013 srečno poročen z Dragano Vukanac, s katero imata tri otroke. Poleg sinov Vasilija in Veljka imata še hčerko Taro, spoznala pa sta se v času, ko je Tadić še igral za FK Vojvodina. Redko se zgodi, da se skupaj pojavita v javnosti, znano pa je, da je Tadić ponosni oče.

35-letni Tadić je na prvi tekmi v taboru Srbije poskrbel tudi za nekaj razburjenja, saj je bil jezen, da tekme ni začel od prve minute, veliko pozornosti pa je vzbudil tudi z izjavo, da je najbolje pripravljen igralec srbske ekipe.

Član turškega Fenerbahceja na svojih družbenih omrežjih ne deli fotografij z otroki in ženo, na njih objavlja le svoje prigode z bogate nogometne kariere ter trenutke oddiha.

