Kako se za nogometno tekmo obleči udobno in hkrati modno?

Kavbojke so odlična izbira za takšen dogodek

Izberite udobne kavbojke v modri ali sivi barvi. Odločite se lahko za model, ki vam najbolj ustreza in najlepše pristaja vaši postavi. Izogibajte se kratkih kril, ki bi vas v takšnem ambientu s toliko ljudmi lahko spravila v neprijeten položaj. Tudi svetle hlače niso najboljša izbira, saj sta navijanje in dobro vzdušje na takšnih dogodkih pred lepoto, saj veste "kdor ne skače ni Sloven'c, hej, hej, hej". V množici drugih navijačev boste veliko skakali, zato je udoben styling še kako pomemben.

Kavbojke lahko popestrite z dodatki

Nikoli nismo rekli, da bo vaš stajling preprost, saj lahko kanček trendov dodate tudi enostavnim oblačilom. V tem primeru bi predlagali dodatek pentlje, ki jo lahko pripnete na svoje kavbojke na zadnjem ali sprednjem delu. To bo poskrbelo za bolj izstopajoč videz.

Bel top v kombinaciji z zastavo

Dodajte preprost kos, ki ne bo preveč izstopal, da boste še vedno preprosti, a hkrati elegantni. Kombinacija modrih kavbojk z belo barvo je odlična izbira. K svojemu končnemu stajlingu pa vsekakor dodajte navijaške elemente, kot je zastava, ki si jo lahko ogrnete, dodajte tudi tetovaže slovenske zastave na svoja lica in pripravljeni boste za ta edinstveni dogodek.

Superge v beli barvi z raznimi dodatki

Ne sliši se tako pomembno, a tudi o obutvi na tekmi dobro premislite. Vsekakor se izogibajte odprtih sandalov, saj bodo okoli vas po vsej verjetnosti kakšne razbitine ali drugi nevarni predmeti, ki bi lahko poškodovali vaša stopala. Izberite raje udobne superge, v katerih boste lahko skakali do neba.

Torbica naj bo manjša

Izogibajte se velikim torbam, ki bi vas med tekmo ovirale, saj je velikost teh omejena na maksimalno velikost A4 (210 mm x 297 mm x 210 mm), prav tako bodite pozorni, kaj imate v njej, saj vsi predmeti na tekmah niso dovoljeni. Med nedovoljenimi predmeti so elektronski cigareti, vsa hrana in pijača, predmeti, ki bi nakazovali podporo Palestini, Izraelu ali čemu drugemu, noži oziroma druga orožja, laserji, droni in še marsikaj. Omejene so tudi velikosti zastave in plakatov za navijanje, zato si pred tekmo preberite pravila, ki se jih je treba držati.

Kakšna naj bo pričeska?

Lase si lahko uredite na najrazličnejše načine, lahko se odločite za spuščene ali si jih spnete v visok čop, figo ali pa iz njih naredite dva manjša čopa, ki jih kombinirate s spuščenimi. V spodaj pripeti galeriji lahko najdete ideje za pričeske. Bodite pozorni le na to, da bo po vsej verjetnosti zelo vroče, zato imejte s seboj tudi elastiko ali sponko za lase.

